AMD Radeon HD 6350, Radeon HD 5450'den %30 daha hızlı

AMD'nin Radeon HD 6000 serisi altında sunmaya hazırlandığı giriş seviyesi ekran kartına ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 6300 serisi altında sunulacak yeni modelin (HD 6350) detaylı GPU görünütleri ve ön performans verileri gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Caicos kod adlı grafik yongasının güç verdiği düşük profilli ekran kartının grafik yongası ~ 68.5 mm² zar alanına sahip.

Pasif soğutma ile donatılan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan ekran kartı Unified Video Decoder 3 ve 3D Blu-ray gibi yeni video teknolojilerini destekliyor. Haberimize konu olan kartın 3DMark Vantage'da 17xx civarı "performance" puanı ile Radeon HD 5450'den yaklaşık %30 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Mühendislik örneği olan kartın üzerindeki barkod etiketinde yer alan 30 Temmuz tarihi ise AMD'nin HD 6000 serisi kartların tasarımını uzunca bir süre önce bitirdiğini yansıtıyor.