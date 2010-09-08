AMD Radeon HD 6350, Radeon HD 5450'den %30 daha hızlı

AMD'nin Radeon HD 6000 serisi altında sunmaya hazırlandığı giriş seviyesi ekran kartına ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Radeon HD 6300 serisi altında sunulacak yeni modelin (HD 6350) detaylı GPU görünütleri ve ön performans verileri gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Caicos kod adlı grafik yongasının güç verdiği düşük profilli ekran kartının grafik yongası ~ 68.5 mm² zar alanına sahip.
Pasif soğutma ile donatılan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan ekran kartı Unified Video Decoder 3 ve 3D Blu-ray gibi yeni video teknolojilerini destekliyor. Haberimize konu olan kartın 3DMark Vantage'da 17xx civarı "performance" puanı ile Radeon HD 5450'den yaklaşık %30 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Mühendislik örneği olan kartın üzerindeki barkod etiketinde yer alan 30 Temmuz tarihi ise AMD'nin HD 6000 serisi kartların tasarımını uzunca bir süre önce bitirdiğini yansıtıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birçok kişi film vss oyun oynamayan lar için çk iyi performanslı ..hattta crysis 2 çıksın onu bile oynatır:))
ve exper tabiki :)
Adam intelin Entegre Gpu olayını baltalamak istiyor yeni sandy brigde mimarisindeki GPU 5450 den hızlıydı ya AMD de intele kapak olsun demiş 5450 den %30 hızlı kart yapmışlar. Eğer bu Gpunun benzerini Fusionlara entegre ederlerse intel nal toplayacaktır giriş seviyesi işlemci+gpu çözümünde zamanla AMD popüleritesini arttırır ama şahsen böyle küçük Gpulara sevinemiyorum orta segment 65xx ve 67xx serilerinin haberleri gelse daha sevindirik olur herkes yanılıyormuyum yoksa...
Herkesin merakla beklediği 6870e yönelik elinizde her bir performans verisi bulunmaktamı? 6870in 5870e göre %30daha
performanslı olacağı söyleniyor bu da kartın 5970'e çok yakın bir performansta olacagını gösteriyor eğer söylentiler dogruysa.
tesellation'da ise x2 x3 bir artış sözkonusuymuş 5870e göre.
5000 stoklarını eritmeye çalışıyorlar herhalde, ne de olsa giriş seviyesinde rakipleri yok.
Herkes HD68XX ve HD67XX haberini bekliyor