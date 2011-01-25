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AMD, Radeon HD 6870 modelinde fiyat indirimine gidiyor

8 yıl
14,7b
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35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modeline 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeliyle yanıt vermeye hazırlanan AMD, Ekim ayında satışa sunduğu Radeon HD 6870 modelinde fiyat indirimine gitmeye karar verdi. 200$-300$ aralığındaki ürünlerini doğru fiyat noktalarına yerleştirmek için indirime gideceği belirtilen AMD, lansman fiyatı 239$ olan Radeon HD 6870 modelini 219$ seviyesinden sunmaya başlıyor. Planlanan bu indirimin listelere hızlı bir şekilde yansıması beklenirken, kimi üreticilerin hali hazırda 225$'ın altında bir fiyatlandırma ile Radeon HD 6870 sunmaya başladığını görüyoruz.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine, 56x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart modeli 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışan Radeon HD 6870 için hazırlanan özel tasarımlı ve hız aşırtmalı çok sayıda alternatif model de üreticiler tarafından sunulmakta.


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edacsac 8 yıl
6850 olan kartları modlayarak kapalı üniteleri açıyorsunuz ve 6870'e çevirebiliyosunuz arkadaşlar bunu da burdan birkez daha hatırlatalım...
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın gerçek hakkı 200ş+kdv olmazsı lazım o zaman peynir ekmek gibi satılır ve nvidanın ipi çekilir
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_ilhan_ 8 yıl
5850 ile kıyaslayan arkadaşlar devam etsinler 5850 yi kullanmayı. ama yeni bi kart alınacaksa 58xx serisi bitmiştir bence. yeni çıkan oyunlar dx11 destekli geliyor. 58xx ve 68xx serisindeki dx11 performansını anlatmama gerek yok herhalde. üstelik 6870 fiyat olarak 5850 den daha uygun. daha da düşecekse fiyatı alınabilir bence.
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engin_cakir 8 yıl
Teknobiyotige sordum fiyatlarda revizeyi, yurtdışı fiyatların burada ne zaman düşeceği belirsiz yanıtını aldım. 6870 alınabilir bir karttir. Beklemedeyim, sistem topluyorum. Bir de ram alternatiflerini bekliyorum.
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kadirkayik 8 yıl
bu çok uzun zamandır olan bir kural eski incelemelerde ve karşılaştırmalarda defalarca söylenmiştir. teknolojisi en yeni olanın bir veya bir iki eski modeli daha uygun kısa sürede insanı üzmeyen genellikle driverleri oturmuş oluyor, diye hatırlıyorum.
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vulcain 8 yıl
Sapphire'in 2gb'lık 6950 fiyatında 20$ lık bir düşüş var şuan 279 dolardan satılıyor... ayrıca xfx'in de 1 gblık 6950 çözümleri ( standard ve o.c. li olmak üzere hah o da 30 mhz ) sapphire'in 1gb lık modeliyle birlikte satışta şuan almayı düşünenler newegg'e bakabilir.
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buraoca2 8 yıl
HD 5870 alınabiliyorsa, bu karta bakılmaz. CeFurkan hocama sonuna kadar katılıyorum ;) (HD 5850 serisi için de)
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apokoc 8 yıl
Arkadaşım anlamıosn biz bu kartları ilk çıktığında almıştık 6900 yokken en iyisi olsun elimizde diye. ben harcore oyuncuyum o sıra istediğim oyunlar çıkmıştı ben 5570 le akıcı oyun nasıl oynayım idareten diosun bana . ? idareten onu alsan ne olcak şimdi indirim oldu alıosun 1-2 ay sonra yine indirim olucak . boşa hep para tuzağı . 6970 alan adam 6950 nin 70 olacağını nerden bilsin ?
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apokoc 8 yıl
Arkadaşım ne alakası var kart lazım oluyor aldımmı iyisini alayım diyorsun . kartsızmı duralım. adam gidip 6970 alıyor 1 ay sonra indirim oluyor yok 6950 nin 6970 olduğunu görüyor ne yapsın şimdi bu adam yazık değilmi ? atsan atılmaz satsan satılmaz
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CeFurkan 8 yıl
bu kart zaten bence alınacak kart degildi

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apokoc 8 yıl
biz okadar para verdik satın aldık şimdi ne indirimi lan biz fazla verdimizle kalıyoz.
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tarkolar 8 yıl
hiçbirşeyin ilk çıkanını almayacaksın. biraz bekleyecen hemen indirime gidiyorlar satamazlarsa

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miscellaneous 8 yıl

apokoc

biz okadar para verdik satın aldık şimdi ne indirimi lan biz fazla verdimizle kalıyoz.


düşsün kardeş düşsün bu kart ilk çıktığı gün aldım ben 500 lira para verdim ama ozaman o vardı ne yapalım şimdi düşsün ki crossfire yapalım bidaha düşsün yine crossfire yapalım :D
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Necessa®i 8 yıl

apokoc

biz okadar para verdik satın aldık şimdi ne indirimi lan biz fazla verdimizle kalıyoz.



valla bu tür söylemlerde bulunanlar haklı bence
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güneş__ 8 yıl
hakkettigi fiyati bulur insallah
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