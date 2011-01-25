AMD, Radeon HD 6870 modelinde fiyat indirimine gidiyor

Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modeline 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modeliyle yanıt vermeye hazırlanan AMD, Ekim ayında satışa sunduğu Radeon HD 6870 modelinde fiyat indirimine gitmeye karar verdi. 200$-300$ aralığındaki ürünlerini doğru fiyat noktalarına yerleştirmek için indirime gideceği belirtilen AMD, lansman fiyatı 239$ olan Radeon HD 6870 modelini 219$ seviyesinden sunmaya başlıyor. Planlanan bu indirimin listelere hızlı bir şekilde yansıması beklenirken, kimi üreticilerin hali hazırda 225$'ın altında bir fiyatlandırma ile Radeon HD 6870 sunmaya başladığını görüyoruz.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine, 56x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart modeli 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışan Radeon HD 6870 için hazırlanan özel tasarımlı ve hız aşırtmalı çok sayıda alternatif model de üreticiler tarafından sunulmakta.