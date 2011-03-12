Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı versiyonları da hazırlanıyor

8 yıl
14,2b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı versiyonları da hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Hem 2010 hem de 2011'e lider girerek bu alanda tekrarlanması zor bir başarıya imza atan Radeon HD 5970'in özel tasarımlı modelleri için AMD, üç farklı üretici ile çalışmıştı. Sapphire tarafından 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 Toxic modeli pazara sürülmüş, XFX yüksek bellek kapasitesine ve Eyefinity6 desteğine sahip Radeon HD 5970 Black Edition "Secret Weapon" modelini geliştirmiş, Asus ise soğutucusu ile uzun süre gündemde kalan Radeon HD 5970 Ares'i lanse etmişti.

Ekran kartı üreticileri, üst seviye pek çok ekran kartında olduğu gibi Radeon HD 6990 için de referans tasarımlı modeller ile pazara giriş yaptılar. Ancak gelen bilgilere ve yapılan açıklamalara bakılırsa, önümüzdeki aylarda özel tasarımlı Radeon HD 6990'ları da pazarda görebileceğiz. AMD'nin masaüstü harici ekran kartlarından sorumlu ürün pazarlama mühendisi Devon Nekechuk, Radeon HD 6990'la ilgili röportajında özel tasarımlı Radeon HD 6990'ların geleceğini doğruladı.

Sunduğu performans ile dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını alan ve AMD'nin performans liderliğini pekiştiren Radeon HD 6990, Cayman XT GPU'sunun çiftini kullanıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 3072x paralel işlem birimine sahip olan kart, standart olarak 830MHz ve 5000MHz bellek hızlarında çalışıyor. Kart üzerindeki anahtar ile ikinci BIOS'a geçiş yapıldığında ise kartın GPU hızı 880MHz'e çıkartılarak performansı geliştirilebiliyor.

Üreticiler tarafından sunulacak özel tasarımlı modellerde, Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus gibi farklı soğutucu tasarımlarının kullanılması bekleniyor.

AMD Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı versiyonları da hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

AMD Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı versiyonları da hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Oda ne ortadaki yonga üzerinde ATİ logosu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eneshatipoglu 8 yıl
şimdi asus çıkar al sana bir tane daha aresi çıkardım der üstüne de yurt dışı fiyatı 2000 lira der ben de burdan şimdiden 'oha'derim artık öyle bir haber çıktığında :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
param olsa 2 tane alırım bundan yada 2 tane 590 alırım bunlar genel satışta çok az kiteleye ulaşan modeller paran varsa alırsın olay bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 8 yıl
Hava ile soğuyacağı için en iyi çözüm 3fanlı arctic cooling çözümleri olucaktır.Hatta biraz daha fan hızını artırabilirlerse tadından yenmez.Zamanında 5970 i accelero extreme ile kullandım muazzam bi soğutucu idi fanlar son devirde ses yapmıyodu.Bide devirleri yükseltilse deli çözüm olur kanısındayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 8 yıl

theyapici

param olsa 2 tane alırım bundan yada 2 tane 590 alırım bunlar genel satışta çok az kiteleye ulaşan modeller paran varsa alırsın olay bu



ne oynayacaksın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayden_s 8 yıl
ABicim yurt dışı satış fiyatı 1500 tl türkiye 2000 falan olucak kartın olucak bi switch yüzünden kartı kaybedicen sonra üzülmiyicen Allah aşkına ya bu ne pehriz ne lahana turşusu madem kart garanti dışı kalabilecek bi eklmeyle sunulacak insanların kullanmasının ne gibi bi manası var inan ben çözemedim AMD böyle şeyler yapmazdı ya ticaret işte böyle bi şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PROOF# 8 yıl
ne 2000 i 2000 e bulursan al pazarlamasını yap. 2250 en az bizim millet boşa para harcamayı sevdiği için kapış kapış alınır bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
saçma saçma işler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
aman böyle bir kartım olsunda switch i kullanınca garanti dışı olma ihtimalini umursamıyorum bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
İyide kartın bozulursa kullanamıyacaksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yilo1907 8 yıl
ayarlar, programlar ile uğraşmadan direk oc bu modeli çok sevdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 8 yıl

yilo1907

ayarlar, programlar ile uğraşmadan direk oc bu modeli çok sevdim

Switch'i kullanınca garanti dışı kalıyor kart. Boşuna sevmişsin.


Konuya girerken özel soğutmalı modeller görmeyi umuyordum. Hevesim kursağımda kaldı.
AC'nin ürünlerinden sıkıldık artık başka bir şey yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14174 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon ve
3 etiket daha özel tasarım overclock amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Galaxy GTX 550 TI video inceleme "Orta seviye'de işler kızışıyor!" 8 yıl Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!" 8 yıl Asus'un dünya başkan yardımcısıyla Intel'deki çipset sorununu ve yeni nesil donanımları konuştuk 8 yıl Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim