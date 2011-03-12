AMD Radeon HD 6990'ın özel tasarımlı versiyonları da hazırlanıyor

Hem 2010 hem de 2011'e lider girerek bu alanda tekrarlanması zor bir başarıya imza atan Radeon HD 5970'in özel tasarımlı modelleri için AMD, üç farklı üretici ile çalışmıştı. Sapphire tarafından 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 Toxic modeli pazara sürülmüş, XFX yüksek bellek kapasitesine ve Eyefinity6 desteğine sahip Radeon HD 5970 Black Edition "Secret Weapon" modelini geliştirmiş, Asus ise soğutucusu ile uzun süre gündemde kalan Radeon HD 5970 Ares'i lanse etmişti.

Ekran kartı üreticileri, üst seviye pek çok ekran kartında olduğu gibi Radeon HD 6990 için de referans tasarımlı modeller ile pazara giriş yaptılar. Ancak gelen bilgilere ve yapılan açıklamalara bakılırsa, önümüzdeki aylarda özel tasarımlı Radeon HD 6990'ları da pazarda görebileceğiz. AMD'nin masaüstü harici ekran kartlarından sorumlu ürün pazarlama mühendisi Devon Nekechuk, Radeon HD 6990'la ilgili röportajında özel tasarımlı Radeon HD 6990'ların geleceğini doğruladı.

Sunduğu performans ile dünyanın en hızlı ekran kartı unvanını alan ve AMD'nin performans liderliğini pekiştiren Radeon HD 6990, Cayman XT GPU'sunun çiftini kullanıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 3072x paralel işlem birimine sahip olan kart, standart olarak 830MHz ve 5000MHz bellek hızlarında çalışıyor. Kart üzerindeki anahtar ile ikinci BIOS'a geçiş yapıldığında ise kartın GPU hızı 880MHz'e çıkartılarak performansı geliştirilebiliyor.

Üreticiler tarafından sunulacak özel tasarımlı modellerde, Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus gibi farklı soğutucu tasarımlarının kullanılması bekleniyor.