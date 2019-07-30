AMD Radeon RX 5800 serisi geliyor

Polaris mimarisi ile ekran kartı pazarında iyi bir çıkış yakalayan AMD aynı başarıyı Vega ekran kartlarında gösterememişti. Sonrasında ise Navi mimarisi ile oyuncuların gönlünü kazandığını gördük. 7nm sürecindeki Navi 10 grafik çekirdeği temelindeki Radeon RX 5700 serisi ile Nvidia’nın RTX 2060 ve 2070 ekran kartlarını hedef alan AMD şimdi de Navi 12 grafik çekirdeğini hazırlıyor.

Radeon RX 5800 özellikleri

Son yapılan indirimle Radeon RX 5700 ekran kartı 349$ seviyesinde, Radeon RX 5700 XT ekran kartı da 399$ seviyesinde alıcı buluyordu. Bu fiyatlarda Nvidia’nın RTX 2060 ve 2070 Super ekran kartları da hedefe girmişti.

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Firmaya yakın kaynaklar Navi 12 grafik çekirdeğinin hazırlık aşamasında olduğunu ve Navi 10 grafik çekirdeğine göre daha büyük olduğunu ifade ediyor. Bu da akla Radeon RX 5800 ihtimalini getiriyor.

Daha güçlü bir çekirdeğe sahip Radeon RX 5800 serisi muhtemelen GeForce RTX 2080 ve 2080 Super ile yakın bir performans sergileyebilir. Elbette en önemli konu fiyatlandırmanın nasıl olacağı. Bazı kaynaklar üst seviye olduğu için Vega ekran kartları gibi 600$-700$ seviyesinde bir çıkış olabileceğini düşünüyor. Yine piyasa durumuna göre AMD sürpriz fiyat indirimleri de yapabilir.