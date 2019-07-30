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AMD Radeon RX 5800 serisi geliyor

7nm sürecindeki Radeon RX 5700 ekran kartı serisi ile Nvidia’nın RTX 2060 ve 2070 ekran kartlarını hedef alan AMD şimdi de Radeon RX 5800 serisini hazırlıyor.
2 sa.
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Polaris mimarisi ile ekran kartı pazarında iyi bir çıkış yakalayan AMD aynı başarıyı Vega ekran kartlarında gösterememişti. Sonrasında ise Navi mimarisi ile oyuncuların gönlünü kazandığını gördük. 7nm sürecindeki Navi 10 grafik çekirdeği temelindeki Radeon RX 5700 serisi ile Nvidia’nın RTX 2060 ve 2070 ekran kartlarını hedef alan AMD şimdi de Navi 12 grafik çekirdeğini hazırlıyor.

Radeon RX 5800 özellikleri

Son yapılan indirimle Radeon RX 5700 ekran kartı 349$ seviyesinde, Radeon RX 5700 XT ekran kartı da 399$ seviyesinde alıcı buluyordu. Bu fiyatlarda Nvidia’nın RTX 2060 ve 2070 Super ekran kartları da hedefe girmişti.

Ayrıca Bkz. "SK Hynix sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti"

Firmaya yakın kaynaklar Navi 12 grafik çekirdeğinin hazırlık aşamasında olduğunu ve Navi 10 grafik çekirdeğine göre daha büyük olduğunu ifade ediyor. Bu da akla Radeon RX 5800 ihtimalini getiriyor.

Daha güçlü bir çekirdeğe sahip Radeon RX 5800 serisi muhtemelen GeForce RTX 2080 ve 2080 Super ile yakın bir performans sergileyebilir. Elbette en önemli konu fiyatlandırmanın nasıl olacağı. Bazı kaynaklar üst seviye olduğu için Vega ekran kartları gibi 600$-700$ seviyesinde bir çıkış olabileceğini düşünüyor. Yine piyasa durumuna göre AMD sürpriz fiyat indirimleri de yapabilir.

 

https://www.techpowerup.com/257761/amd-readies-larger-7nm-navi-12-silicon-to-power-radeon-rx-5800-series Yorum Yaz
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-dehşet- 2 sa. Musty3535123
600 - 700 dolara Nvidia'yı değil bizi nakavt eder ancak.
RTX 2080 gücünde bir kartı 500 dolara satsın da nasiplenelim.
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BatuhanXxX 1 sa. en beğenilen sheff2x
Gerçek. Sıvı Soğutma ile Stabil çalışacak şekilde 2.1 GHz görüyor. Hatta 90€"luk Fan sistemi ile 2Ghz ye rahat çıkıyor. 2.2Ghz de 2080 ni yakalıyor neredeyse. Custom modellerde ne olur belirsiz.. Üreticiler kartın ömrünü düşünmek zorunda.
Gerçek. Sıvı Soğutma ile Stabil çalışacak şekilde 2.1 GHz görüyor. Hatta 90€"luk Fan sistemi ile 2Ghz ye rahat çıkıyor. 2.2Ghz de 2080 ni yakalıyor neredeyse. ...
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huseyincarnege 31 dk.
rx5800 serisinde gerçek zamanlı ışın izlemede gelir artık
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DH Misafiri 34 dk.
Battlefield 5, Forza Horizon 4 gibi birçok oyunda RX 5800 daha iyi fiyatla ezip geçecektir. Yeni oyunlarla driverlarla Amd iyice üstün hale gelecektir. Artık 2000 serisi ölü yatırım
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damn2u 37 dk.
AMD;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emre1393 1 sa.
reddit'te gördüm
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yesimpoyrz 2 sa. yeni yorumcu
fiyatta iyiymiş.
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sheff2x 2 sa.
Rx 5700 XT hayvan gibi oc. oluyor diye video çekti bazı yabancı youtube kanalları. Ne oldu o gerçekmiymiş?
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BatuhanXxX 1 sa. sheff2x
Gerçek. Sıvı Soğutma ile Stabil çalışacak şekilde 2.1 GHz görüyor. Hatta 90€"luk Fan sistemi ile 2Ghz ye rahat çıkıyor. 2.2Ghz de 2080 ni yakalıyor neredeyse. Custom modellerde ne olur belirsiz.. Üreticiler kartın ömrünü düşünmek zorunda.
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Musty3535123 2 sa.
intel nakavt edildi, sıra nvidia da :)
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-dehşet- 2 sa. Musty3535123
600 - 700 dolara Nvidia'yı değil bizi nakavt eder ancak.
RTX 2080 gücünde bir kartı 500 dolara satsın da nasiplenelim.
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