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AMD Raven Ridge APU’ları detaylanıyor

AMD’nin bütçe dostu sistemleri hedef alan Raven Ridge APU ailesi detaylanıyor. Ryzen işlemci ve Vega grafik birimini bir araya getirecek olan yongalar oldukça iddialı.
2 yıl
4,9b
1
17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir üzerinde çalıştığı Ryzen işlemci ailesini piyasaya süren AMD, beklentilerin de üzerinde ilgi görüyor. Olumlu yorumlar ve satış başarıları, yeni nesil APU’lara olan beklentileri de arttırdı. Raven Ridge APU ailesi bu açıdan büyük önem taşıyor.

Merakla bekleniyor

AMD’nin işlemci ve grafik birimini bir araya getiren APU tasarımları, uzun süredir yeni serinin aralarına katılmasını bekliyordu. Ryzen işlemciler ve Vega mimarisi ile Raven Ridge APU’ları beklediğinize değecek.

Son dönemde hem işlemci hem de grafik birimi tarafında önemli hamleler yapan AMD, buradan elde ettiği tecrübe ile yeni APU modellerini farklılaştırmayı amaçlıyor. Raven Ridge APU’ları bu bakımdan hem masaüstü hem de mobil tarafta boy gösterecek.

APU’larda 4 çekirdekli Ryzen işlemcileri yer alıyor. Vega mimarisi ise 11 çekirdeğe ve 704 Stream işlemcisine ölçeklendirilebiliyor. Önceki nesillere göre yeni APU serisi daha iyi işlemci ve grafik performansı sunacak. Enerji verimliliği konusunda da önemli iyileştirmeler var. Ayrıca AM4 ve DDR4 desteği de mevcut.

Raven Ridge APU’ları daha bütçe dostu bilgisayar sistemleri arayan tüketicilere hitap edecek ve fiyat-performans konusunda alternatif olmaya çalışacak. İlk Raven Ridge APU’ları masaüstüne yönelik olarak bu yılın sonlarında piyasada olacak. Mobil RavenRidge APU’ları ise 2018 yılının ilk aylarında boy gösterecek.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı?"

Diğer taraftan Zen mimarisi de gelişmeye devam ediyor. Ryzen ismiyle piyasaya ilk hamlesini yapan Zen mimarisi, gelecek yıl Zen 2 kimliğine bürünecek. Daha gelişmiş mimarinin Excavator mimarisine göre yüzde 60-65 civarında daha fazla IPC performansı vereceği belirtiliyor. Yani ilk nesil Zen mimarisinden yüzde 20 civarında daha fazla olacak.

Pinnacle Ridge kod adını taşıyan yeni Zen 2 işlemcilerin 65W-95W arasında ısıl tasarım gücüne sahip olacağı ifade ediliyor. AM4 platformunu temel alacak işlemciler oyunlara göre optimize edilecek, yüksek DDR4 bellek hızlarına ve düşük işlemci frekanslarına uyum sağlayacak.

Görünüşe bakılırsa geçen yıl itibariyle girdiği yoğun çalışma temposuna firma aynen devam devam ediyor. Grafik tarafında Polaris ve ardından Vega mimarisine geçiş yapan AMD, 7nm sürecinde Vega 2 mimarisini 2020 yılına yetiştirmeye çalışıyor. İşlemci tarafında da Zen ve Zen 2 mimarilerinin ardından 2020 yılına kadar da Zen 3 mimarisi piyasaya çıkacak.

 

http://wccftech.com/amd-pinnacle-ridge-raven-ridge-processors-confirmed/ Yorum Yaz
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Mr.ED 2 yıl en beğenilen
Apular gelsin de diz üstü sistemlerdeki intel / nvidia tekelini kırsın.
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MogoLKhan 2 yıl
Apuların tek çekirdek performansı ryzenlerden iyi olacaktır, ama genel işlemci performansı olarak ryzenler.
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YasinKsmG 2 yıl
nvidia mobilde at koşturmaya devam ediyor amd nin 2018 de mobile gelecek olması ancak fiyat performans isteyen kullanıcılara yarar 1060-1070 gücüne sahip bir model ortaya koysalar bile zaten ihtiyacı olan nvidia almış olacak bu yılın 3. çeyreğinde gelseydi o zaman fikrim tam tersi olurdu.
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Apu-İşlemci-Ekran kartı pazarı. Uzun vadede Amd sağlam yükselecek gibi.
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sniper23 2 yıl
Şu 4 ve 8 çekirdekten bir türlü kurtaramadık gitti.
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mito1172 2 yıl
Arkadaşlar R7 1800X alma aşamasındayım fakat apular da çıkacak bu apular 1800x den daha mı iyi olur yoksa aynı seviyede mi olur? beklesem mi? fikir veren olursa çok makbule geçer
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H34RTL3SS 2 yıl mito1172
mito1172
Arkadaşlar R7 1800X alma aşamasındayım fakat apular da çıkacak bu apular 1800x den daha mı iyi olur yoksa aynı seviyede mi olur? beklesem mi? fikir veren olursa çok makbule geçer

apu dediği şey laptoplar tv altı mini pcler için cpu+gpu ikisi bir arada bir işlemci alt seviye performans için
ciddi olarak mı sordum bilemiyorumda başkasınında işine yarayabilir diye her halükarda cevaplıyorum
yüksek seviye işlemci istiyorsan "Ryzen 1700" al x olanı değil oc bilgin de varsa 1800x ile aynı performansı veriyor temelde aynı işlemciler gtx 1060 dan daha düşük yada rx480 kullanıyorsan amd işlemci alıcam diyorsan 1 ay daha bekle R5 serisinden alırsın o serininde en üst modelini alman gerekmeyecek büyük ihtimal ile malum ülkemizin şartlarında dolar kuru vergi aracı komisyonu derken herşeyin fiyatı tavan yapıyor aynı performansa fazla para vermeye gerek yok
ama diyorsanki ben AMD yi çok seviyorum katkım olsun param da çok o zaman hangisi pahalıysa... :)
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aceleciburak 2 yıl
Vega 2 değilde Navi olarak geçiyordu 7 nm üretim geometrisi ile 2019 da gelmesi beklenen Ekran kartları
ayrıca Zen 2 işlemcilerinin 10 nm üretim geometrisi ile gelmesi planlanmakta
şuan için Samsung un üretim geçişleri AMD için önemli eğer 2018 içerisindeki Exynos 9? 10? 7 nm de verimli olursa adaptasyon daha rahat olacağından 2019 sonu nihayete ermiş Zen 3 işlemciler ve Navi GPU lar görmemiz mümkün.
ki zaten 2019 başlarında Soket AM4 ün akibeti netleşir malum kullanım süresi 2020 yılı içinde idi ki DDR5 in çıkıp yaygınlaşması PCI Express 4.0 ın aynı şekilde yaygınlaşması yeni soket tipini belirleyecek kriterler.
şahsen beklentim 8 çekirdek 8 izlekli + Vega GPU lu 10 nm ZEN 2 APU lar ...
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Mr.ED 2 yıl en beğenilen
Apular gelsin de diz üstü sistemlerdeki intel / nvidia tekelini kırsın.
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mito1172 2 yıl
çok geciktiriyorlar ya apuyu 2018 nedir ya
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itachi237 2 yıl
şu apu'lar bide taşınabilir cihazlara girerse çok güzel olacak
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redoracle 2 yıl
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Gelsin şu apular artık bekliyoruz.Bristol ridge'lerden pek bahsedilmemiş ama önce br apular sonra raven ridgeler çıkacak haritaya göre.
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The white warrior 2 yıl redoracle
redoracle
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Gelsin şu apular artık bekliyoruz.Bristol ridge'lerden pek bahsedilmemiş ama önce br apular sonra raven ridgeler çıkacak haritaya göre.

m.youtube.com/...
Amd 12 9800 -igpu battlefield 1 performansı
Hocam aylardır bristol ridge işlemciler var ancak sadece OEM ÜRETİCİLERE SATILIYOR maalesef. Youtube kanalında birçok oyunun performansını gösteriyor zaten
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