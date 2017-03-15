AMD Raven Ridge APU’ları detaylanıyor

Uzun süredir üzerinde çalıştığı Ryzen işlemci ailesini piyasaya süren AMD, beklentilerin de üzerinde ilgi görüyor. Olumlu yorumlar ve satış başarıları, yeni nesil APU’lara olan beklentileri de arttırdı. Raven Ridge APU ailesi bu açıdan büyük önem taşıyor.

Merakla bekleniyor

AMD’nin işlemci ve grafik birimini bir araya getiren APU tasarımları, uzun süredir yeni serinin aralarına katılmasını bekliyordu. Ryzen işlemciler ve Vega mimarisi ile Raven Ridge APU’ları beklediğinize değecek.

Son dönemde hem işlemci hem de grafik birimi tarafında önemli hamleler yapan AMD, buradan elde ettiği tecrübe ile yeni APU modellerini farklılaştırmayı amaçlıyor. Raven Ridge APU’ları bu bakımdan hem masaüstü hem de mobil tarafta boy gösterecek.

APU’larda 4 çekirdekli Ryzen işlemcileri yer alıyor. Vega mimarisi ise 11 çekirdeğe ve 704 Stream işlemcisine ölçeklendirilebiliyor. Önceki nesillere göre yeni APU serisi daha iyi işlemci ve grafik performansı sunacak. Enerji verimliliği konusunda da önemli iyileştirmeler var. Ayrıca AM4 ve DDR4 desteği de mevcut.

Raven Ridge APU’ları daha bütçe dostu bilgisayar sistemleri arayan tüketicilere hitap edecek ve fiyat-performans konusunda alternatif olmaya çalışacak. İlk Raven Ridge APU’ları masaüstüne yönelik olarak bu yılın sonlarında piyasada olacak. Mobil RavenRidge APU’ları ise 2018 yılının ilk aylarında boy gösterecek.

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"AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı?"

Diğer taraftan Zen mimarisi de gelişmeye devam ediyor. Ryzen ismiyle piyasaya ilk hamlesini yapan Zen mimarisi, gelecek yıl Zen 2 kimliğine bürünecek. Daha gelişmiş mimarinin Excavator mimarisine göre yüzde 60-65 civarında daha fazla IPC performansı vereceği belirtiliyor. Yani ilk nesil Zen mimarisinden yüzde 20 civarında daha fazla olacak.

Pinnacle Ridge kod adını taşıyan yeni Zen 2 işlemcilerin 65W-95W arasında ısıl tasarım gücüne sahip olacağı ifade ediliyor. AM4 platformunu temel alacak işlemciler oyunlara göre optimize edilecek, yüksek DDR4 bellek hızlarına ve düşük işlemci frekanslarına uyum sağlayacak.

Görünüşe bakılırsa geçen yıl itibariyle girdiği yoğun çalışma temposuna firma aynen devam devam ediyor. Grafik tarafında Polaris ve ardından Vega mimarisine geçiş yapan AMD, 7nm sürecinde Vega 2 mimarisini 2020 yılına yetiştirmeye çalışıyor. İşlemci tarafında da Zen ve Zen 2 mimarilerinin ardından 2020 yılına kadar da Zen 3 mimarisi piyasaya çıkacak.