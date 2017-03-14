AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı?

AMD’nin gözbebeği diyebileceğimiz Ryzen işlemci ailesi nihayet piyasaya çıktı ve inceleme raporları gelmeye başladı. Sayısız incelemede övgüler alan Ryzen ailesinde bununla birlikte bir yanlış değerleme olabileceği gündeme gelmişti. AMD tarafından cevap gecikmedi.

Sensör sıcaklık farkı koyuyor

Bazı kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Ryzen işlemcilerin çok ısınmamasına rağmen kontrol yazılımına yansıyan değerler oldukça yüksek görünüyordu. Sıcaklığı takip eden sensörde bir hata olabileceği düşünülürken AMD konuya açıklık getirdi.

Firmanın Ryzen 7 1800X ve 1700X işlemcilerinde T Control adı verilen bir sensör kullanılıyor. Sensör zar alanı ve ısı dağıtıcı arasındaki ölçtüğü sıcaklığa 20 derece daha ekleyerek kullanıcıya yansıtıyor. Yani ekranda 58 derece olarak görülen sıcaklık aslında yonga üzerinde 38 derece civarında.

AMD bu stratejiyi tüm işlemcilerde tutarlı bir fan politikası izlemek için yaptığını belirtiyor. Böylece kullanıcı işlemci üzerinde farkında olmadan çok yüksek sıcaklıklara ulaşmamış oluyor ve sistem erken uyarı vererek gerekli tedbirleri alıyor. Ayrıca fan daha hızlı dönerek daha iyi bir soğutma performansı gösteriyor. T Control yazılımı bu stratejiyi Ryzen 7 1700 işlemcisinde uygulamıyor.

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İlerleyen dönemde AMD sensörü daha da iyileştireceğini ifade ediyor. Sensör arttırılmış sıcaklık değerinin yanı sıra çekirdek sıcaklığı da sürekli takip ederek kullanıcısına otomatik olarak bilgi verecek.