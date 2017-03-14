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AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı?

Son dönemde AMD Ryzen işlemcilerin sıcaklık değerlerini olduğundan daha yüksek gösterdiğine dair şikayetler gelmeye başlamıştı. AMD tarafından cevap gecikmedi.
2 yıl
9,9b
1
55
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin gözbebeği diyebileceğimiz Ryzen işlemci ailesi nihayet piyasaya çıktı ve inceleme raporları gelmeye başladı. Sayısız incelemede övgüler alan Ryzen ailesinde bununla birlikte bir yanlış değerleme olabileceği gündeme gelmişti. AMD tarafından cevap gecikmedi.

Sensör sıcaklık farkı koyuyor

Bazı kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Ryzen işlemcilerin çok ısınmamasına rağmen kontrol yazılımına yansıyan değerler oldukça yüksek görünüyordu. Sıcaklığı takip eden sensörde bir hata olabileceği düşünülürken AMD konuya açıklık getirdi.

Firmanın Ryzen 7 1800X ve 1700X işlemcilerinde T Control adı verilen bir sensör kullanılıyor. Sensör zar alanı ve ısı dağıtıcı arasındaki ölçtüğü sıcaklığa 20 derece daha ekleyerek kullanıcıya yansıtıyor. Yani ekranda 58 derece olarak görülen sıcaklık aslında yonga üzerinde 38 derece civarında.

AMD bu stratejiyi tüm işlemcilerde tutarlı bir fan politikası izlemek için yaptığını belirtiyor. Böylece kullanıcı işlemci üzerinde farkında olmadan çok yüksek sıcaklıklara ulaşmamış oluyor ve sistem erken uyarı vererek gerekli tedbirleri alıyor. Ayrıca fan daha hızlı dönerek daha iyi bir soğutma performansı gösteriyor. T Control yazılımı bu stratejiyi Ryzen 7 1700 işlemcisinde uygulamıyor.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı"

İlerleyen dönemde AMD sensörü daha da iyileştireceğini ifade ediyor. Sensör arttırılmış sıcaklık değerinin yanı sıra çekirdek sıcaklığı da sürekli takip ederek kullanıcısına otomatik olarak bilgi verecek. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-7-have-a-temperature-20-degree-c-reporting-offset.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Tam tersi mi diye korkmustum bi an..
Az ken cok gostermesi ise sorun cani sagolsun.
Cok deyip az cikmasinda...(4-3.5)
Yanıtla +41
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canguler917 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Windows 10'un uyum sorunları da olabilir.

yorum yapmak için yorum yapma artık,amd biz böyle gösteriyoruz diyor,sen uyum sorunu olabilir diyorsun.şaka gibi
kadirirdemWindows 10'un uyum sorunları da olabilir.yorum yapmak için yorum yapma artık,amd biz böyle gösteriyoruz diyor...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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ByMr.Brain 2 yıl
Konu isi-sicakliktan acilmisken belirteyim. Forumdaki cogu kisi bu terimleri karistiriyor. Isi sicaklik farkindan kaynaklanan enerji transfer bicimi iken, sicaklik maddenin molekullerinin ortalama kinetik enerjisidir. Yani islemcinin isisi degil; islemcinin sicakligi olur. Mesela isiyi su acidan kullanabiliriz: Islemci sogutucu blogunda kullanilan metalin isi iletim katsayisi, termal macunun isi iletim katsayisi... Cunku isi enerjinin iletimiyle alakali.
Konu isi-sicakliktan acilmisken belirteyim. Forumdaki cogu kisi bu terimleri karistiriyor. Isi sicaklik farkindan kaynaklanan enerji transfer bicimi iken, sicak...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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mito1172 2 yıl
X olanlar artı 20 c fazla gösteriyor bunu bilerek yapmışlar ilerde normale döndürebilirler
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Hobar 2 yıl
Şu an 1600x sistemi kurdum. Evet sıcaklığı fazla gösteriyor. İşlemci çok az ısınıyor. Elimle soğutucuya dokunduğumda oldukça serin fakat 60 derece üstünü gösteriyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Aynı mevzu ryzen 1600xde de varmı sensör mevzusu çünkü benim işlemcim boştayken 50-60 derecede çalışıyor
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muratkaya 2 yıl
Isı ölçümünü hatalı mı yap sonra ortamlarda 'işlemciyi korumak için önlem' diye anlatırsın, kim bilecek :)
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CombatGT 2 yıl
AMD iyisin hoşsun güzelsinde, şimdi bu sensöre +20 ekleme işi olmadı, benim gibi fan sesi takıntısı olanlar için biosa açma kapatma seçeneği koymak lazımdı.
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Hobar 2 yıl CombatGT
Fan ayarlarını elle girip daha düşük seviyeye çekebilirsiniz. diğerinin 70 derecede çıktığı devire 55 derecede yaparsınız mesela. Çoğu anakartta bu var artık.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Anakartı +sıcaklık ile kandırarak işlemci fanının daha yüksek devirlerde çalışmasını sağlayıp, işlemciyi daha iyi soğutacak amd nin mantığına göre. Ama fan ne kadar hızlı dönerse o kadar ses yapacak. Ben de gereksiz yere hızlı dönen bu fanın sesinden rahatsız olacağım.. Bunu opsiyonel yapmaları gerek. Yani istediğimiz zaman bios ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakabilmemiz lazım.
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mito1172 2 yıl eSSelamuAleykum
haklısın ısı takıntısı olan da bunu görünce alacağı varsa da almaz
saçma olmuş umarım kapatma ayarı gelir biosa
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Xeblion 2 yıl
Lider AMD
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312 . 2 yıl
Amd Ryzen 5 serisini duyurdu.
Hayırdır anasayfada hiçbir haber yok?
Ryzen 7 ile ilgili bir sıkıntı mı yaşadınız 5 ile ilgili haber yapamıyormusunuz?
Tüm editörler videolarını sabaha sundu gün bitti yazılı haber bile yok sitenizde?
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mito1172 2 yıl 312 .
unutmuşlar sanırım yada intelciler tehdit etti
forumda konusu var ama
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mito1172 2 yıl
iyi de bu çok saçma olmuş takıntılı biri alacağı varsada almaz bu işlemciyi adam bakacak boşta bile 40 c ama aslında 20 c
komik olmuş bunu düzeltmeleri gerek
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halken 2 yıl
Öğrencilik yıllarımızda bazen saatlerimizi 5dk ileri ayarlardık olur da geç kalırız diye sanki bu da bunun gibi birşey olmuş
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