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AMD Ryzen işlemcilerin soğutucuları ortaya çıktı

AMD yıllar sonra yepyeni, yüksek performanslı işlemci modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Donanım dünyasının merakla beklediği işlemcilerin yeni soğutucuları ortaya çıktı.
2 yıl
9,4b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklediğimiz yeni nesil Ryzen işlemci ailesi için geri sayım sürüyor . Sızdırılan bilgiler doğruysa Mart ayının ilk haftasında satışa sunulması beklenen Ryzen işlemcileri, AMD adına kritik öneme sahip olduğu gibi tüm yarıiletken endüstrisi için de rekabetin artması, yeni modellerin çıkması ve fiyatların ucuzlaması adına önemli.
Son gelen bilgilere göre, Ryzen işlemcileriyle birlikte AMD'nin sunmayı planladığı soğutucular sızdırılmış olabilir. Mevcut işlemci modelleri için geliştirdiği Wraith soğutucu tasarımıyla önemli başarılara imza atan şirket, görünen o ki Ryzen işlemcileri için daha ileri seviyede mesai harcayarak daha fazla çeşit içeren, yeni bir soğutucu gamı oluşturmuş.
Görselden anlaşıldığı üzere üç farklı işlemci soğutucusu söz konusu. Bunlardan ilki, TDP değeri yani ısıl tasarım gücü 65 Watt'a kadar olan AMD işlemcileri için olacak. Ortanca model ise TDP değeri 95 Watt'a kadar olan AMD işlemcilerle sunulacak gibi duruyor. 14nm üretim geometrisi ve tasarım seviyesindeki optimizasyonlar sayesinde Ryzen işlemci ailesindeki üst seviye modeller bile 95 Watt TDP değerine sığabiliyor.
Peki ortanca model 95 Watt TDP desteğine sahipken, AMD neden bir model daha geliştirmiş olabilir? Bunlardan ilki, akıllı tasarım ögelerine sahip olan Zen mimarisi. Yapısal özelliklerden biri olan XFR yani Extreme Frequncy Range özelliği sayesinde, işlemci sensörler üzerinden gelişmiş bir soğutucu kullanımı algıladığında, Turbo ile çıkılan üst saat hızını aşarak otomatik olarak daha yüksek frekansa erişip performans kazancı sunacak.
Buna istinaden olsa gerek AMD bir de yüksek performans sınıfı soğutucu hazırlamış gibi görünüyor. Wraith soğutucusunu referans aldığımda şunu söyleyebilirim ki, eğer sıvı soğutma arzusu yoksa muhtemelen pek çok kişi bu soğutucudan ötesine geçmeyecektir zira hava soğutma sınıfında oldukça iddialı bir model olacaktır. İkinci bir husus ise, evet AMD'nin Ryzen ailesi 95 Watt TDP'li modeller ile anons edilecek ama ilerisi için plan değişebilir. Yani rekabet koşullarında, agresif saat hızına sahip, TDP'si belki bir adım daha fazla olan Ryzen modelleri görebiliriz.
Yeni soğutucular için ilginç olan detaylardan biri de kırmızı ışıklandırmaya sahip olmaları. Bilindiği üzere kırmızı, AMD ile özdeşleşen bir renk. Ancak AMD ekran kartlarını geliştiren alt şirket Radeon Teknoloji Grubu'nun lider ismi Raja Koduri'nin paylaştığı bir fotoğraf, kırmızı ışık sisteminin aslında RGB renklerini destekleyeceği izlenimi doğurmuyor değil. Ya da aslında ışıklandırma kırmızı ancak kameranın beyaz ayarı malesef doğru yapılmadığı için sonuç böyle çıkmış olabilir. RGB olması önemli ve ses getirir ancak diğer taraftan AMD adına maliyetleri yükselten de bir kalem olur.
Peki AMD tarafında hangi işlemci hangi bu soğutucu ile gelecek ? Ortaya çıkan bilgilere göre lansman döneminde üst segment için Ryzen 7-1700, Ryzen 7-1700X ve Ryzen 7-1800X modellerini göreceğiz. X sınıfı en iddialı modeller için AMD'nin performans tutkunu kullanıcıları hedeflediği için soğutucu sunmayacağı zira o gruptaki kullanıcıların kendi soğutucu çözümlerini kullanmak isteyeceği üzerinde duruluyor. Dolayısıyla resmi olmamakla birlikte en güçlü soğutucu muhtemelen Ryzen 7-1700 ile birlikte kullanıcılara sunulabilir. 
AMD Ryzen için çok az kaldı, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.

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keskin53 2 yıl en beğenilen
gel artık raziye
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efyavas 2 yıl
Gel vefasız, gel vicdansız. Çağırmazdım acil olmasa.
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Virinom 2 yıl
Erdi Bey çok güzel hazırlamışsınız haberi de RGB LED'in maliyeti arttırdığı görüşünüze katılmıyorum. Katılmıyorum derken elbette bir miktar maliyet arttırır ama bahsettiğimiz şey sadece birkaç kuruşluk LED.
Erdi Bey çok güzel hazırlamışsınız haberi de RGB LED'in maliyeti arttırdığı görüşünüze katılmıyorum. Katılmıyorum derken elbette bir miktar maliyet arttırır ama...
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mtrcurse 2 yıl
kaç milyon tl olcak türk parası ile acaba
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Tensi 2 yıl
AMD adam gibi islemci yapti da biz 150 TL lik sogutucudan mi kactik?
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Whippoorwill 2 yıl
Birinci nesil FX serisi ile gelen soğutuculardan sonra bunlar harika.
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JoeyBane 2 yıl
fanlar ateş ediyor
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ScriptKidie 2 yıl
yok arkadaşlar ryzenden çok bişe beklemeyin :D
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selçux 2 yıl
İntel hevlayı yedi
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alperen_69 2 yıl
İçimde çok sesli olacakları yönünde güçlü hisler var😀
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OldGamers86 2 yıl
Hayırlısı ile çıksa da incelemelerini görsek. :)
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infom@n 2 yıl
Fanlar çok güzel gözüküyor ama Raziyeler yine tırt çıkacak bakın görün.
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ddsmurat 2 yıl
Soğutucular şık duruyor fakat işlemci umarım kötü çıkmaz
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