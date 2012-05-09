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AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış

7 yıl
10,2b
1
73
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer mimarisini kullanan FX işlemci ailesiyle yüksek performans segmentinde liderlik yarışına dahil olamayan AMD buna rağmen x86 pazarındaki payını arttırmayı başardı. AMD'nin bu gelişiminde en büyük pay hiç şüphe yok ki Fusion işlemci ailesine ait. Özellikle mobil pazarda önemli bir başarı elde eden A, C ve E serisi Fusion işlemciler, AMD'nin grafik işlemci tasarımındaki güçlü pozisyonu ile bu alanda görsel performansa önem veren kullanıcılara alternatifi olmayan bir platform sağladı. Saf çekirdek performansı açısından Intel ciddi bir fark ile rakibinin önünde yer alıyor olsa bile konu entegre grafik performansı olduğunda, AMD'nin açık bir fark ile bu alanda lider olduğunu görüyoruz. Ivy Bridge işlemci ailesiyle DirectX 11 ve OpenCL destekli yeni GPU tasarımına geçerek rakibi AMD'ye karşı daha güçlü bir yanıt veren, öte taraftan 2013'te piyasaya sunacağı Haswell işlemci jenerasyonu ile hem DirectX 11.1 desteği sunmayı hem de GPU mimarisinde radikal değişiklikler yapmayı planlayan Intel'e karşı AMD'nin en büyük kozu, Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemci ailesi ya da resmi tanımı ile yeni "Hızlandırılmış İşlem Birimleri" olacak.
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesinde bazı notebook'lar için pazara sunduğu Bobcat tasarımlı C ve E serisi Fusion işlemcileri bir kenara bırakırsak eğer, LIano serisi performans odaklı Fusion A serisi işlemcileri rekabette zayıf kılan temel nokta, eski nesil mikroişlemci mimarisini kullanıyor olmalarıydı. FX işlemci ailesinden daha önce piyasaya sunulan Fusion A serisi işlemcilerde, 32nm üretim teknolojisine uyarlanmıi Husky çekirdek tasarımına yer veriliyordu ki bu tasarım aynı zamanda Phneom II ve Athlon II işlemcilerde de kullanılıyordu.  45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Athlon II/Phenom II işlemcileriyle kıyaslandığında LIano çekirdek tasarımı için AMD, %6 oranında daha iyi döngü başına işlem performansı -IPC- sunarken, bu artışın ağırlıklı olarak daha büyük L2 bellek, daha büyük yeniden düzenleme, yükleme/depolama belleklere, yeni bölme donanımı ve geliştirilmiş donanım ön yükleyicisinden geldiğine tanık olduk. Yani ilk defa 2007 yılında lanse edilen mikroişlemci çekirdek tasarımı AMD tarafından ufak güncellemelerle sektörde yeni bir dönemi başlatacağı konuşulan 2011 model Fusion işlemcilerde kullanılıyor ki temel problem de işte tam burada patlak veriyordu zira AMD, Bulldozer tasarımı yerine var olan mimari ile başlamıştı.
Çekirdek tasarımında eski mimari ile yola koyulan AMD, entegre GPU tasarımında ise elindeki en yeni mimariyi kullanmak için büyük efor sarf ederek, Radeon HD 5570 modelinin GPU'sunu baz alarak geliştirdiği entegre grafik birimini kullandı. Fusion işlemci ailesinin piyasaya çıktığı dönemde Radeon HD 6000 serisi ekran kartları raflarda olsa bile bir işlemcinin tasarım-arge-üretim süreçleri göz önüne alındığında AMD'nin kullanılacak GPU için son ana kadar beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Her biri 80 adet Radeon çekirdeği içeren beş adet SIMD dizisi ile toplamda 400 paralel işlem birimine sahip güncellenmiş Redwood GPU tasarımının eşlik ettiği birinci nesil Fusion A serisi işlemcilerin tasarımındaki en önemli noktalardan biri de bellek kontrolcüsü idi. Çift kanal bellek kontrolcüsü, işlemci modeline göre iki veya dört LIano çekirdeği ile entegre grafik birimi tarafından ortak kullanılıyordu. GPU ve bellek kontrolcüsü arasında 30GB/saniyelik bantgenişliği sunarak herhangi bir darboğaz oluşumunun önüne geçmek isteyen AMD aynı zamanda yüksek frekanslı bellek kullanımında 50GB/saniyeye ölçeklenebilir tasarım geliştirmişti. AMD, bellek bantgenişliğinin CPU ve GPU arasında öncelikli kullanımına yönelik dinamik atama özelliği geliştirmiş, CPU ve GPU'nun benzer yük seviyesinde olduğu durumlarda ise önceliği GPU'ya vererek grafik biriminin bellek kontrolcüsüne daha hızlı erişmesini sağlamıştı.
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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Birinci nesil Fusion işlemci ailesinin temel tasarım özelliklerini kısaca hatırladıktan sonra AMD tarafından 15 Mayıs tarihinde lanse edilmesi beklenen ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin detaylarına daha yakından bakmaya başlayabiliriz. GlobalFoundries'in Dresden, Almanya'daki üretim tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle bantlardan çıkan yeni işlemci ailesinin bu yılın sonuna doğru 28nm fabrikasyon sürecine uyarlanacağını da belirtelim. İleri üretim teknikleri açısından AMD'nin rakibi Intel'i geriden takip ettiği açıkça ortada. 22nm Ivy Bridge işlemcilerini pazara sunan Intel, laboratuvar ortamında 14nm ve daha öte üretim teknolojileri için ar-ge çalışmalarını sürdürmekte. AMD ise üretimle ilgili tüm süreci dış kaynak kullanımıyla yapma stratejisini benimsemiş durumda zira şirket, uzun yıllar kendi işlettiği işlemci fabrikalarını bir süre önce Arap sermayeli GlobalFoundries firmasına devrederek, işin üretimle ilgili kısmını bu firmanın müşterisi olarak almayı tercih etmişti. Bu noktada AMD'nin rekabette elini zayıflatan sınırlı kaynak kullanımına yönelik stratejisini fabrika işletim giderleri yerine mikroişlemci tasarımına kaydırmak istediği argümanı öne atılmıştı. Bu durum da AMD adına bir seçenek zira firma zaten GPU üretimini TSMC ile firması ile gerçekleştiriyordu ve bu açıdan dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarını yakinen biliyordu.  Birinci nesil Fusion işlemcileriyle kıyaslandığında Trinity kod adını taşıyan yeni modellerin çok daha karmaşık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
246mm2 zar alanı üzerinde 1.303 milyar transistör içeren yeni işlemcilerin, 315mm2 zar alanında 1.2 milyar transistör barındıran Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesine kıyasla çok daha kompleks bir çip tasarımına sahip olduğu açıkça ortada. AMD'nin Trinity Fusion işlemcileri %22 daha küçük alanda daha fazla transistör içeriyor çünkü yeni işlemcilerdeki transistörlerin önemli bir kısmını entegre grafik birimininkiler oluşturuyor ve bu transistörler oldukça sıkı bir şekilde dizildiği için iki adet Bulldozer modülünden daha az alan işgal ediyorlar. Kısacası Trinity işlemci ailesinde, entegre grafik biriminin x86 çekirdeklerinden daha fazla transistöre sahip olduğunu dile getirebiliriz. Detaylarına birazdan değineceğimiz yeni Piledriver çekirdek tasarımını kullanan Trinity işlemcilerinde x86 çekirdeklerinin, orjinal Bulldozer tasarımından bir miktar farklı. Benzer şekilde paylaşımlı kayar nokta ünitesi konsepti ile en yüksek tasarım konfigürasyonunda yani dört çekirdekli Trinity modellerinde 4 adet tam sayı ve iki adet kayar nokta ünitesinden bahsediyoruz. Öte taraftan FPU için yapılan geliştirme çalışmaları ve Phenom II ailesine kıyasla %25 seviyesinde kayar nokta gelişimi, ikinci nesil Fusion'ları, ilk jenerasyona göre bu alanda ciddi şekilde öne geçirecek gibi görünüyor. AMD'nin ikinci nesil ya da güncellenmiş Bulldozer çekirdek tasarımı olarak nitelendirebileceğimiz Piledriver çekirdek tasarımı, birinci nesil Bulldozer tasarımına kıyasla kağıt üzerinde %15'e varan performans artışı vaad ediyor ya da en azından AMD'nin açıklamaları bu yönde. 
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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Piledriver işlem modülleri kayar nokta ünitesini paylaşan çift tam sayı çekirdeği ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesinden oluşuyor. AVX, AVX1.1, AES, FMA3 ve F16C gibi yeni ISA özellikleri de Piledrive tasarımının önemli özellikleri arasında. Tabi döngü başına işlem geliştirmeleri, üretim teknolojisindeki olgunlaşmaya bağlı olarak transistör seviyesinde daha az kaçak ve buna bağlı daha yüksek saat hızlarına çıkış yeteneği de ikinci nesil Fusion işlemcilerin karakteristikleri arasında. Peki birebir performans mukayesesi yapmak gerekirse Trinity Fusion işlemciler ne vaadediyor ? AMD'nin kendi dökümanlarına göre Trinity işlemci ailesi, ilk jenerasyon Fusion modellerine göre genel sistem performansında %26'nın üzerinde, üretkenlikte ise %30 civarında performans artışı getiriyor. Bir başka gelişme olarak AMD, SIMD tipi özelleştirilmiş FMA3 komut setlerini de yeni işlemci ailesinde uyguluyor.
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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Bulldozer ile birlikte AMD'nin bir takım yeni komut setleri geliştirme yönündeki gayretleri gözlemlenmekte ancak diğer tafaftan piyasadaki en yaygın yazılım derleyicisinin Intel'inki olduğu düşünülürse AMD özelindeki komut setlerinin yazılım tarafında ne derece kabul göreceğini kestirmek açıkçası pek kolay değil. Hatırlanacağı üzere bu konu hakkında daha önce çeşitli haberler de yayımlamıştık. Intel derleyicisi ile derlenen uygulamalar işlemciye kimlik doğrulaması yapıyor ve eğer Intel Genuine cevabı alırsa en yüksek optimizasyonlar ve SIMD üniteleri maksimum verimlilik ve en hızlı sonuç alacak şekilde devreye girerken, Intel yerine başka bir işlemci cevabı gelirse program optimize edilmemiş en genel haliyle çalıştırılıyor ve bu durum doğası gereği Intel'i daha avantajlı bir hale getiriyor.
Birinci nesil Fusion işlemcileriyle aynı üretim teknolojisini kullanan Trinity işlemci ailesi, mimari güncellemelere, yeni grafik birimine ve daha fazla özellik içermesine rağmen ilk jenerasyon Fusion işlemcilerine göre daha düşük TDP değerinde daha yüksek saat hızlarıyla piyasaya sürülecekler. Şu an satılmakta olan Fusion A serisi işlemcilerde en hızlı model 2.9GHz'de görev yaparken, Trinity işlemci ailesinde ise tepe modelin 3.8GHz hızında olacağı internet ortamına sızdırılan resmi AMD dökümanlarınca doğrulanmış durumda. Bu bilgiden yola çıkarak saat hızlarını %30 civarında arttıracağı anlaşılan AMD'nin bu gelişiminde en önemli katkılardan birini de Cyclos Semiconductor firmasından lisanslanan Clock Mesh teknoljoisinin yaptığını belirtelim. Bu teknolojide enerjiyi depolayan tank devresi bulunuyor ve elektrik kapasitörden indüktöre geçtikten sonra manyetik alan manifest eder, kapasitör sıfır şarj seviyesine ulaştığında ise akım akışı terse döner ve manyetik alan dağılır. İşte Cyclos firmasının bu teknolojisi ile IC toplam güç tüketiminin %10 seviyesinde, saatleme esnasında harcanan güç tüketiminin ise %24 civarında azaltıldığı ifade ediliyor ki işte bu tür kazanımlar sayesinde ikinci nesil Fusion işlemcilerinde saat hızı arttırımı için gaz pedalına basıldığı ifade ediliyor. Bir başka detay ise eklenen tüm yeni özellikleri ve artan zar alanına rağmen transistör sayısının birinci nesilden ikinci nesile geçişte azalmış olması. Şu anki Fusion A işlemcilerinde 1.45 milyar seviyesinde transistör bulunurken, yeni çıkacak Trinity serisi Fusion işlemcilerinde ise 1.303 milyar transistör bulunuyor. Bu durumla ilgili henüz AMD'nin resmi bir açıklaması yok ancak genel kanı işlemci tasarımda revizyona gidilerek gerelsiz tasarım elamanlarının çıkartılması ve var olan özelliklerde optimizasyona gidilmiş olduğu yönünde.
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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Tasarım tarafındaki gelişmelere ek olarak üretim teknolojisi de büyük önem taşıyor. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere AMD, fabrikasyon süreci olarak Intel'i geriden takip ediyor. Yeni işlemcilerini de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayan AMD, birinci nesil Fusion işlemcilerinde tedarik sıkıntısı yaşamıştı. Hali hazırda kendi fabrikası olmadığı için GlobalFoundries tesislerinde müşteri olarak yer alan şirketin, Fusion II ile birlikte tasarımı herhangi bir fabrikasyon değişimine hızlıca adapte olacak şekilde gerçekleştirimiş olacağı da konuşulmakta zira Fusion işlemcilerin yüksek satış başarısı ve GF'deki sıkıntılar nedeniyle yeni dönemde AMD'nin birden fazla döküm firması ile çalışabileceği konuşuluyor ki GPU üretiminde işbirliği yaptığı TSMC firması bu alandaki en büyük aday olarak öne çıkıyor. Üretim sürecinde ikinci nesil daldırma litografyası kullanılan, 11 bakır metal katmana yer verilen ve Germanyum tabanlı gerinimli silikon ile performansın geliştirildiği ilk jenerasyona  kıyasla yeni modellerdeki üretim sürecine ait ne gibi güncellemeler var henüz bilinmiyor. 
AMD Trinity: İkinci Nesil Fusion işlemci ailesine ön bakış
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Yeni işlemci ailesi için kağıt üzerindeki spesifikasyon bilgilerine daha derinden bakmak gerekirse, dinamik saat hızı artışı için üçüncü nesil Turbo Core teknolojisi ile donatılan yeni işlemcilerde entegre bellek kontrolcüsü masaüstü işlemciler için 1866MHz, mobil işlemciler içinse 1600MHz'e kadar doğal bellek desteği sunuluyor. İşlemci modeline göre 384 adede varan paralel işlemcili grafik birimleriyle sunulacak olan Trinity ailesi aynı zamanda hızlandırılmış ve geliştirilmiş HD video oynatımı, hızlandırılmış medya dönüştürme, akıcı kablosuz video aktarma desteği, üç bağımsız görüntü çıkışı ve dört bağımsız görüntü kontrolcüsü gibi detayları da içeriyor.  Artan performans, düşen güç tüketimi ve eklenen yeni özellikler sayesinde Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesi AMD'yi farklı form faktörlere de dahil edecek. Örneğin şu an Intel ağırlığındaki ultrabook pazarına yakın gelecekte AMD Trinity tabanlı sistemlerin giriş yaptığına da tanık olacağız. Peki AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemcileri ne zaman geliyor. Mobil versiyonlarının yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle birlikte bu ayın 15'inde lanse edilmesi beklenen işlemci ailesinin masaüstü versiyonları ise resmileşmemekle birlikte Ağustos öncesi çıkmayacak gibi görünüyor. Bu çok ta mantıksız görünmüyor çünkü benzer şekilde Piledriver mimarili yeni FX işlemcilerinin Ağustos-Eylül gibi çıkacağı düşünülürse AMD aynı mimariyi kullanan yeni bir işlemci ailesini yüksek performans odaklı modellerinden aylar önce piyasaya sürmeyecek gibi görünüyor.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
playstyle
PS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran kartını bu yongaya eklese bile DDR5 ekran kartlarına göre DDR3 bir nevi veri darboğazı yaşıyormuş şeklinde kalacak ! açıkcası işlemciye özel anakart soket yuvası ile bu AMD fusion bu anakartta çalışır şeklinde kendi iç standartlarını oluşturan AMD dahası kendi adıyla AMD RAM leri bile piyasada var bu açıdan ! artık piyasanın DDR3 anakart ram standartlarında sıyrılması lazım yoksa oyun amaçlı kullanıcılarının beklentilerini karşılamayan dahası oyun için alıyorsa birde ek ekran kartı al diyen bir AMD zihniyeti var ortada ! :(

Nokta ve virgül diye bir şey çıkarmış AMD duydunmu?
playstylePS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran kartın...
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DH Misafiri 7 yıl
Sabahın korunde bu derece kapsamlı bır makale yayınlanıyor, tebrıkler DH...
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bkadem 7 yıl
playstyle

PS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran kartını bu yongaya eklese bile DDR5 ekran kartlarına göre DDR3 bir nevi veri darboğazı yaşıyormuş şeklinde kalacak ! açıkcası işlemciye özel anakart soket yuvası ile bu AMD fusion bu anakartta çalışır şeklinde kendi iç standartlarını oluşturan AMD dahası kendi adıyla AMD RAM leri bile piyasada var bu açıdan ! artık piyasanın DDR3 anakart ram standartlarında sıyrılması lazım yoksa oyun amaçlı kullanıcılarının beklentilerini karşılamayan dahası oyun için alıyorsa birde ek ekran kartı al diyen bir AMD zihniyeti var ortada ! :(


Eleştirileriniz işlemci için olsaydı size katılırdım ama entegre gpu konusunda en yakın rakibine %70 - 100 fark atıyor, siz kalkmış niye ddr5 veya XDR2 ram kullanmıyor diyorsunuz. Intel max DDR3 1600 desteği verecekmiş. Eleştirileriniz neden Intel içinde geçerli değil ?
playstylePS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran...
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d35u 7 yıl
Bizim milletimiz bayılır çok para verip sevinmeyi(övünmeyi)
Amd f/p' de bence intelden üstün.
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aceleciburak 6 yıl
FM2 soket ile ilgili fazla bir detay bulunmasada bazı çıkan haberler ve görseller şu şekilde

vr-zone.com/...

h10025.www1.hp.com/...


linklerden görüleceği üzere MSI HP/Compaq makinelerde kullanılmak üzere bir anakart yapmış ama Hp nin kendi sayfasında A75 FCH olarak gözüküyor kompakt bir yapıda olan anakartta belki en ilgiç kısım soğutucu bağlantı delikleri tipik intel fanlarındaki montaj ayaklarına göre yapılandırılmış tabi bu yapının HP ye özel tasarlanıp tasarlanmadığını bilmiyoruz anca HP nin kendine özgü yapılar kullanma alışkanlığı olduğuda biliniyor...

6 Haziran günü Computex 2012 fuarında Soket FM2 li anakartların lansmanının yapılacağı tahmin ediliyor

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yuxiu0602 7 yıl
Trinity'de de GPU için özel bi tür eklenmiş cache olacak, ki bu da performansın artmasındaki etkenlerden biri.
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aceleciburak 7 yıl
işte Mobile segment Trinity için ilk Test sonuçları ( rekabetçi olacak gibi duruyor )

anandtech.com/...
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RVoyager 7 yıl
bence sd den rd ye atlamak isteyen inteli ddr ye çektiği gibi ön bir atılımla 4 kanal ddr kullanımına geçebilirdi buldozerle.. sonuçta kullandığı mimari kurulu düzene uymadığı için çakıldı cpu lar.. 4 kanal olsaydı daha az çakılırdı.. gerçi mimariyi tanımayan yazılımlara göre 8150 nin 2600k ya yakın performans göstermesi bana çekirdeklerin çokta güçsüz olmadığı imajını veriyor.. sonuçta 2600k 8 izlek olarak değerlendiriyoruz.. 8150 de 4 izlek gibi çalışıyor.. performansı kötü değil sadece beklentisi yüksekti.. hepimiz FX geri dönecek gözüyle baktık.. FX gelecek inteli perişan edecek diye düşündük.. oysa "hiç bir şey 2 kere aynı şekilde gerçekleşmez canım" aslan'a biraz kulak vermeliymişiz..
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karayulun 7 yıl
Her ne olursa olsun. Pes etmek yok bizde. AMD'ye desteğe devam edeceğiz. Şahsen kullanıcı olarak AMD'nin yanındayız. Bazı bilinçsiz düşünen kullanıcılarda, kullanmayacakları kadar yüksek performans takıntısı bulunuyor. Gösteriş ve tamamen boş kişisel rekabetlerle paralarını çar çur ediyorlar. Parasının kıymetini bilmeyenler birgün; o paralarını nerelere çar çur ettiklerini hatırlamak durumunda kalıp pişmanlık duyabilirler. Kimseler; ben kazanırım ben yerim demesin. Tutumlu olmalıyız. Ve de Intel'i başarısını görerek hisslerini alanların kim olduklarını da bilmek gerekir. Hatırlayalım: AMD 'nin dünyanın ilk 64 bit ve ilk çekirdek şavaşlarını başlatan firma olduğunu. Reklamlara aldanan, gördüğüne özenen kullanıcılar olmamalıyız. Tutumlu ve mantıklı düşüncelerle hareket etmeliyiz.
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DH Misafiri 7 yıl
DETROID
Bu işler sallamayla olmuyor.Amd devrim niteligindeki işlemcileri ile 8.5ghz de hız aşırtma yapıyorsa bu amd nin zaferidir.Amd bugun halen rakipsiz onbord işlemci içine gömülü işlemci üretiyorsa buda bir bir devrimdir.Amd 8 çekirdekli bir işlemciyi ve 16mb önbellegi o işlemci içine sığdırıyorsa rakibi 4 çekirdek 6 çekirdekle uğraşıyorsa ve yeni çıkarttıgı işlemcileri hem ısınıyor hemde fark yoksa ayrıca, 22nn geçildiginde hız aşırtma yeteneginide kaybediyorsa.Bence sorun AMD nin inteli köşeye sıkıştırmasıdır.İntel artık zorlanıyor.4 senedir 8 çekirdekli işlemci çıkartamıyor.Sizleri 4 çekirdekli 6 çekirdekli sanal yazılımlarla cezbediyor.Aslında Amd saf çekirdekle bu işi yaparak daha kaliteli stabil performans sunuyor.Sanal çekirdek bence bilgisayara ve performansa zarar veriyor.

Bu yorumlar da sallamayla olmuyor. Yorumunun olmadığı gibi...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bkadem
playstyle PS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran kartını bu yongaya eklese bile DDR5 ekran kartlarına göre DDR3 bir nevi veri darboğazı yaşıyormuş şeklinde kalacak ! açıkcası işlemciye özel anakart soket yuvası ile bu AMD fusion bu anakartta çalışır şeklinde kendi iç standartlarını oluşturan AMD dahası kendi adıyla AMD RAM leri bile piyasada var bu açıdan ! artık piyasanın DDR3 anakart ram standartlarında sıyrılması lazım yoksa oyun amaçlı kullanıcılarının beklentilerini karşılamayan dahası oyun için alıyorsa birde ek ekran kartı al diyen bir AMD zihniyeti var ortada ! :(
Eleştirileriniz işlemci için olsaydı size katılırdım ama entegre gpu konusunda en yakın rakibine %70 - 100 fark atıyor, siz kalkmış niye ddr5 veya XDR2 ram kullanmıyor diyorsunuz. Intel max DDR3 1600 desteği verecekmiş. Eleştirileriniz neden Intel içinde geçerli değil ?

intel sistem tekeli karteli oluşturma konusunda tüm üreticilerle kanka olan bir firma yani para için yapmayacağı yok bu açıdan donanımsal açıdan AMD gibi karakterli bir duruşu yok !
AMD en azında son kullanıcı piyasasına uygun ürün oluşturuyor dahası AMD yi eleştirdiğim nokta
adamlar şu an resmen konsol sistemi misali stabil bir donanım yapmışken ! yarın bir gün PS4 AMD ailesi işlemcileri XDR2 ile kullanırsa ! yapacağı benchmark performanslarında senin almayı düşündüğün bu sistem sırf XDR2 farkına bağlı olarak tozu toprağı yutarsa işte o noktada ! AMD nin PC kullanıcıları 2. sınıf insan muamelesi yaptığını anlarsın !
intelin grafik işlemcisine bakarsan 3. sınıf insan muamelesi görüyoruz zaten :D hahahaha
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Rubisco 7 yıl
Yaygın olmayan teknolojiye nasıl yatırım yapsın, yada masraf yapsın. Anca önceden dedim GPU'ya özel bi ram olayı olur, onun içinde özel kontrolcü gerekir, bunu da cpu içine entegre etmesi gerekir, extra extra maliyet demek. Intel demiş zaten 2014 den önce iplemem abi ddr4 neymiş diye. AMD istiyordu Lianolar ile DDR4 kullanılabilsin faln diye, yok ama yaygın olarak üretmeyi düşünen. Micron anca yıl sonunda hacimli üretim yaparım demiş. pin olarak uyumlu değil, ddr3 dışında ne yapsın AMD başka çözümü yok.

AMD Liano'da GPU açısından çokça geliştirilebilecek alan var (aynı FX lerin falso dolu olup, bunlar iyileştirildikçe mimarinin güçlenmesi gibi). Liano'daki GPU >> ram iletişimi mesela.

Gerçi liano çıkalı feci uzun bi zman olmadı, Intelin IB de yaptığına benzer, GPU'ya özel L3 cache benzeri bi tür ilave cache olacak(Intel meesla 256KB L3 cache ekledi, GPU'daki L1 ve L2 cache ilave). 3d markdaki gibi oyunlarda %50 ye kadar fayda sağlarsa oh ne güzel ne güzel.

Pscheck ile Mobil Trinity de güzelce overclock edilebilirse çok güzel olur(2.3 stok, 3ghz turbo). Nasıl mobil Lianolar, 2.3ghz'den 2.8-2.9ghz'e oc edilebiliyor, trinity bunun ötesinde overclock sunabilecek annadığım kadarıyla mobilde.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Gelu
playstyle PS4 için bile XDR2 kullanması gündemdeyken grafik açısından sistemin kullandığı DDR3 e saplanıp kaldığı için en gelişmiş ekran kartını bu yongaya eklese bile DDR5 ekran kartlarına göre DDR3 bir nevi veri darboğazı yaşıyormuş şeklinde kalacak ! açıkcası işlemciye özel anakart soket yuvası ile bu AMD fusion bu anakartta çalışır şeklinde kendi iç standartlarını oluşturan AMD dahası kendi adıyla AMD RAM leri bile piyasada var bu açıdan ! artık piyasanın DDR3 anakart ram standartlarında sıyrılması lazım yoksa oyun amaçlı kullanıcılarının beklentilerini karşılamayan dahası oyun için alıyorsa birde ek ekran kartı al diyen bir AMD zihniyeti var ortada ! :(
Amd 100 dolara 4 cekirdekli islemci veriyor , islemcinin icinde 100$ lik ekran kartini veriyor.Guc tuketimleri rakiplerinin yarisi kadar . Sana 100$ a guzel anakartlar sagliyor.Sen kalkmissin XDR2 den bahsediyorsun..Darbogazdan bahsediyorsun.

DDR3 lü ekran kartları zaten 50$ a satılıyor canım !
sen diyorsun ki küçük olsun benim olsun !
keşke 100$ ile iş bitse
bir tek bu işlemciye uygun anakart alıyorsun ve ileride bu anakarta başka işlemci takamadığın için
dahası 2. el alış fiyatları bile düşük olacağı için resmen bu sistem ileride elinde patlıyor.
ama dersen sadece DX9c oyunları için alıyorum diyorsa tamam bu sistem seni uzun yıllar tatmin eder o konuda sorun yok ! durmak yok yola devam ! OK :)
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.: mds :. 7 yıl
yukardaki AMD Athlon 64 3000+ AM2 işlemci reklamı ne ayak? boyuna çıkıyor?
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Batuist 7 yıl
DH Misafiri
Sabahın korunde bu derece kapsamlı bır makale yayınlanıyor, tebrıkler DH...

yazının sabah sabah yazıldığını yada manuel olarak yayımlandığını nereden biliyorsun??? Teknoloji sitesinde teknolojiden "bihaber" yorum yapmayın Allah aşkına!!!
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Salvation27 7 yıl
çok merak ediyorum amd birgün inteli geçermi diye..
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