AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu

AMD’nin X570 çipseti için Computex 2019 fuarında birbiri ardına tanıtılan anakartların yanında diğer bileşenler de unutulmadı. ADATA yeni çipset için PCIe gen 4.0 x4 destekli yeni M.2 SSD modelini duyurdu.

AMD X570 uyumlu

AMD X570 anakartlar genel olarak 2 veya 3 M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbps) slotu barındırıyor. Böylece depolama tarafında kullanıcılara geniş bir seçenek sunuluyor. Corsair yine fuarda M.2 SSD modelini duyurmuştu. ADATA da trende katıldı.

Ayrıca Bkz.

"HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu"

Henüz nihai ismi verilmeyen ADATA PCIe 4.0 x4 SSD modeli 96-katmanlı QLC NAND flaş modüllerine yer veriyor. Böylece 8TB seviyesine kadar kapasite seçenekleri mümkün oluyor. Silicon Motion SM2267 kontrolcüsü ise DRAM tampon ve dinamik SLC tamponlama ile etkileyici veri transfer hızlarına ulaşabiliyor.

Yeni model yazma hızlarında 3000MB/s, okuma hızlarında da 4000MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. 4K rastgele erişimde ise 400K okuma-yazma IOPS performansı elde ediliyor. PCIe 3.0 döneminde bu hızlara ulaşmak pek mümkün olmuyordu. ADATA henüz bir fiyat açıklamadı.