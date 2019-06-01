Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu

Yeni AMD Ryzen işlemciler ile uyumlu anakart modellerinden sonra SSD modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Önce Corsair ardından da ADATA, X570 uyumlu PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,4b
1
7
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin X570 çipseti için Computex 2019 fuarında birbiri ardına tanıtılan anakartların yanında diğer bileşenler de unutulmadı. ADATA yeni çipset için PCIe gen 4.0 x4 destekli yeni M.2 SSD modelini duyurdu.

AMD X570 uyumlu

AMD X570 anakartlar genel olarak 2 veya 3 M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbps) slotu barındırıyor. Böylece depolama tarafında kullanıcılara geniş bir seçenek sunuluyor. Corsair yine fuarda M.2 SSD modelini duyurmuştu. ADATA da trende katıldı.

Ayrıca Bkz. "HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu"

Henüz nihai ismi verilmeyen ADATA PCIe 4.0 x4 SSD modeli 96-katmanlı QLC NAND flaş modüllerine yer veriyor. Böylece 8TB seviyesine kadar kapasite seçenekleri mümkün oluyor. Silicon Motion SM2267 kontrolcüsü ise DRAM tampon ve dinamik SLC tamponlama ile etkileyici veri transfer hızlarına ulaşabiliyor.

Yeni model yazma hızlarında 3000MB/s, okuma hızlarında da 4000MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. 4K rastgele erişimde ise 400K okuma-yazma IOPS performansı elde ediliyor. PCIe 3.0 döneminde bu hızlara ulaşmak pek mümkün olmuyordu. ADATA henüz bir fiyat açıklamadı.

 

https://www.techpowerup.com/256012/adata-unveils-its-m-2-pcie-gen4-ssd-ready-for-amd-x570 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
routemaster 1 gün
Windows 1 saniyede acilir bununla. 512MB'lik cikarsa alinir aslinda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 1 hf.
Bu arada Gigabyte Aorus 5000MB/sn okuma ve 4400MB/sn yazmayı duyurdu bile... aorus.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 5 gün YesimCirakli
Bunun değerleri iyiymiş. 2020 yılında çıkacak her notebook içerisinde, bu değerlere sahip ssdler olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 1 hf.
PCEe 3.0 4x ile teorik olarak 4GB/sn hız ile biz pratikte 3.5 GB/sn hız gördük.
Şimdi ise PCIe 4.0 4x ile Teorik olarak 8GB/sn görmemiz gerekirken yeni ürünler 4GB/sn hızdan bahsediyorlar!!!
Bence hiç duyurmasınlar daha iyi! Samsung çok geçmez ekdeki stoklar tükenince 6 - 7.5 GB/sn lik bombayı patlatacak bekleyip görelim :)
Bu arada mevcut M.2 ler de fiyat indirimine girip stoklar da çabucak bitecektir. Almak isteyen gözünü dört açsın, elini çabuk tutsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 hf.
PCIe gen 5.0'te sözde 2 seneye çıkacak. Bakalım o zaman ne hızlar göreceğiz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 1 hf. interwap
Gen 5 2 seneye çıkamaz. İmkansız gibi hocam fakat 2 seneye çıkarsada gerçekten çok güzel olur :)
Gen 4 çok uzun zaman sonra çıkmasına rağmen yinede devrimsel bir şey olmadı. Çok uzun zaman geçince insan daha iyisini bekliyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası 1 hf. iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi 1 hf. Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı 1 hf. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı 1 hf. Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek 1 hf. Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir 1 hf. NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor 1 hf. Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak 1 hf. Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi 1 hf. Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak 1 hf. Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! 1 hf. Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi 1 hf. Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı 1 hf. Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey 1 hf. Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu Sonraki Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var 1 hf. Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı 1 hf. Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor 1 hf. Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı 1 hf. Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde 1 hf. Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir? 1 hf. Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası 1 hf. HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı 1 hf. 2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple 1 hf. iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek 1 hf. Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu 1 hf. ADATA güç kaynağı pazarına giriyor 1 hf. Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu 1 hf. Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi 1 hf. AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme 1 hf. ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı 1 hf. Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü 1 hf. Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak 1 hf. Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim