AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında

7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3 işlemcileri ile piyasayı sallayan ve Intel’e soğuk terler döktüren AMD bu alanda iyi bir ivme yakalamış durumda. Firma ara vermeden yeni mimarilerini piyasaya sürecek.

Durmak yok

AMD yaptığı açıklamada Zen 3 mimarisinin gelecek yıl itibariyle piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu. Zen 3 mimarisini temel alacak Ryzen 4 serisi çok daha gelişmiş ve verimli bir yapı sunacak.

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Zen 3 mimarisi aslında yine 7nm sürecinde geliştiriliyor ancak devre kartı desen baskı sisteminde DUV maskesi yerine daha maliyetli EUV maskesi kullanılıyor. 7nm EUV süreci performans ve verimlilikte önemli katkılar yapıyor. Ayrıca AMD yeni bir komut seti de geliştirmiş durumda.

Zen 4 ise hali hazırda tasarım aşamasında. AMD yeni mimari için iki alternatif belirlemiş durumda. Ya TSMC’nin 7nm sürecinde daha iyi ve daha büyük yongaları birleştirebilir hale gelmesini ya da 6nm EUV sürecinin olgunlaşmasını bekleyecek. Zira firmanın çoklu yonga tasarımında maliyete önem verdiği ifade ediliyor. Yine de Zen 4 mimarisi 2021 yılına yetişmiş olacak. Çok daha iyi ve performanslı Zen 4 mimarisi ile AMD’nin büyük işler yapabileceği ifade ediliyor.