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AMD Zen mimarisi yıl sonuna yetişecek

Son dönemde en merak edilen konu, AMD Zen mimarisinin yıl sonuna yetişip yetişmeyeceği. AMD patronu Lisa Su, merak edilen soruları yanıtladı ve yıl sonunu müjdeledi.
3 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Zen mimarisi yıl sonuna yetişecek


AMD'nin işlemci tarafında büyük başarılar elde etmeyi istediği ve bu nedenle büyük yatırımlar yaptığı Zen mimarisi henüz ortalıkta yok. Mimarinin gelecek yıla kaldığına dair dedikodular üzerine, AMD patronu Lisa Su bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. 

Hissedarlar toplantısında konuşan Lisa Su, Zen tabanlı işlemcilerin en geç bu yıl sonunda piyasada olacağını açıkladı. Elbette Su'nun bahsettiği, üst seviye masaüstü ürünlere hitap edecek FX markası altındaki işlemciler. Firma, bilgisayar üreticileri ile de sıkı işbirliği içerisinde ve yıl bitmeden ilk FX tabanlı cihazların piyasada olması için bastırıyor. 

Zen tabanlı APU'ların ise 2017 yılının ilk yarısına kalması garanti gibi. Raven Ridge kod adını alacak olan APU'ların içerisinde HBM 2 bellekli çok güçlü grafik birimi taşıyan HPC sınıfı da yer alıyor. 2017 yılının sonlarında ise sunucu ve veri merkezlerine hitap edecek Zen işlemciler piyasaya sürülecek. Ardından firma Zen+ adını verdiği daha gelişmiş bir mimari için kolları sıvayacak. 


14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Zen mimarisi, firmaya göre watt başına performansta iki kata kadar artış sağlayacak. Zen tabanlı FX işlemcilerin mobilite tarafında iki çekirdekli versiyonları için 5-15W arası, 4 çekirdekli versiyonlar için 15-35W arasında ısıl tasarım değerleri konuşuluyor. Üst seviye versiyonlar için 95W'a kadar çıkan TDP değerleri söz konusu ancak kesin yol haritası şimdilik belli değil. 

Zen mimarisinde her çekirdeğin 4 integer birimi, iki adres üretim birimi, 4 kayar nokta birimi ve saat döngüsü başına 4 komut çözebilme yeteneği mevcut. Çekirdeklerin Seviye 1 önbellek boyutu 32KB, Seviye 2 önbellek boyutu ise 512KB. Kayar noktaların ikisi toplayıcı, ikisi de çarpan olarak görev yapıyor. 

Zen mimarisine kadar olan arayı boş geçmek istemeyen AMD, Excavator tabanlı APU'larını yılın ilk yarısında piyasaya sürecek. Bu APU'lar ile birlikte Zen mimarisinde de kullanılacak AM4 soket tipi de hayata geçmiş olacak. DDR4 desteği ile gelecek soketin mobil tarafta ise FP4 versiyonu yer alacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/amd-ceo-zen-processors-available-at-the-end-of-2016.html Yorum Yaz
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Hobar 3 yıl en beğenilen
Bence amd nin önümüzdeki sene en başarılı ürünleri yeni APU ları olacak. Bugünkü APU ların içine daha güçlü bir GPU koyulmamasının sebebi ddr3 belleklerin bant genişliğinin yetmemesi. Zen CPU, polaris GPU ve HBM bellek içeren bir çözüm olacak. İşlemci tarafında belki en hızlısı olmayacak aynı şekilde harici ekran kartlarını da pek zorlayamayacak. Ama bugün GPU su alt orta seviye olan APU ların GPU performansını orta seviyenin ötesine geçirebilecek.
Bunu bu yıl çıkarmaları gerekiyordu ama bunun için 2017 ortalarından bahsediliyor. Biraz daha erken olmalıydı bence.
Bence amd nin önümüzdeki sene en başarılı ürünleri yeni APU ları olacak. Bugünkü APU ların içine daha güçlü bir GPU koyulmamasının sebebi ddr3 belleklerin bant ...
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OverClocK1ng 3 yıl
Açıkçası Zen mimarisinde gelecek görüyorum. Lisa Su'yu da başarılı buluyorum.
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MALTHAEL 3 yıl
AMD zen bu kafayla bir şey yapamazsın koçum .
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DennisLars 3 yıl
Yine kışın kalorifer görevi görecek işlemciler is coming. Şaka bi yana. Sıkıldım artık AMD şöyle yapacak şunu çıkaracak elde ne var, koca bir hüsran. Millet bir ümit bekliyor yenilikleri ortaya fiyasko çıkıyor hep. Ondan beklentileri düşük tutalim. Keske zenler tutsada șu şımarık intel e tokadi yapistirsa AMD.
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mamad 3 yıl
Amd'yi araplar aldığında bu dertlerin hepsi sona erecek.
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-dehşet- 3 yıl
Devrimsel bir yenilik gelmediği sürece AMD'nin toparlanabilmesi mümkün değil. Intel'in yasadışı rekabet yolları mahkemelerce tescillenmişken AMD, Intel'i şaşırıp geçse bile alacağı pazar payı %20'yi geçmez. Ayrıca tek çekirdek performansı iyi olmadığı sürece bir işlemcinin başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Birşeyler bulmaları lâzım. Hani atıyorum dahili GPU'larını bir emülatör ile işlemci çekirdekleriyle paralel çalıştırıp devasa bir performans artışı sunmaları gibi. Tamamen sallamasyon bir örnek. Başka türlü bir çıkış görmüyorum AMD için. Zen tutmazsa el değiştirmesine kesin gözüyle bakıyorum.
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Xronize 3 yıl
İntel yeni nesil işlemcilerini sadece kağıt üzerinden çıkartacak. AMD yıllarını bu işlemciye verdi ve emin olun karşılığını çok güzel alacak. İntel sürekli güncel olmak için çırpınırken düşük verimli işlemcilerle karşımıza çıkacaktır
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FantomİçinF 3 yıl
Çıksa da rahatlasak artık 5 senedir aynı konular
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BenZekiMüren 3 yıl
Yetişecek ne demek ya. İlk çeyrek falan demişlerdi. Şimdi de sene sonuna yetişecek diyor. Siz onu 2017nin ikinci yarısı olarak düşünün.

Zen sistem kurarim demistim adamlar 2017 diyor. Skylake de hatalar varmış. 5820k alsak ekran kartindan feragat edicez. Bok ettiler iyice
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coolfighter 3 yıl
Daha A10-7890K'yı piyasaya sürmediler. A10-7890K'yı tek beklememein sebebi işlemci soğutucusu çok iyi. Çıkmazsa 7870k alacağım.
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DH Misafiri 3 yıl
amd sana ne kadar saygım olsa da ,intel i 2 sene geriden takip ediyorsun...
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SCARF4CE 3 yıl
intelle rekabet edebilecek işlemciler çıkarsalarda bu fiyatlara etki etmez dolar aldı başını gidiyor.
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Glorfindel1907 3 yıl
Çok geç kaldı güven kazanması kolay olmayacak yeni işlemcilerin umarım beklenilen performansı iyi fiyatlarla kullanıcılara sunarak başarılı.
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Sertan-57 3 yıl SCARF4CE
Dostum Aynen Dolar'dan Kaynaklaniyor Hayvan Gibi Yukseldi Gitti Ben FX-8350'yi 2013 Yilinda 420 TL'ye Almistim.
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kraix 3 yıl
Adamlar bu kez ciddiler herşey kusursuz olsun istiyorlar bir yapacaklar tam yapacaklar galiba...
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lapry 3 yıl
GEÇ olsun GÜÇ olmasın diye bir deyiş vardır bizim Türk Kültüründe.Umarım bu deyişi doğrular şekilde ZEN ortaya çıkar.

Ama bence ZEN 2016 Q3'te çıkmalı en geç.[>:]
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni Xbox APU ortaya çıkmış oldu.
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AC_Hawker 3 yıl
5 yıldır işlemci bekliyoz amd den :D
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