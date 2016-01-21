AMD Zen mimarisi yıl sonuna yetişecek





AMD'nin işlemci tarafında büyük başarılar elde etmeyi istediği ve bu nedenle büyük yatırımlar yaptığı Zen mimarisi henüz ortalıkta yok. Mimarinin gelecek yıla kaldığına dair dedikodular üzerine, AMD patronu Lisa Su bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.





Hissedarlar toplantısında konuşan Lisa Su, Zen tabanlı işlemcilerin en geç bu yıl sonunda piyasada olacağını açıkladı. Elbette Su'nun bahsettiği, üst seviye masaüstü ürünlere hitap edecek FX markası altındaki işlemciler. Firma, bilgisayar üreticileri ile de sıkı işbirliği içerisinde ve yıl bitmeden ilk FX tabanlı cihazların piyasada olması için bastırıyor.





Zen tabanlı APU'ların ise 2017 yılının ilk yarısına kalması garanti gibi. Raven Ridge kod adını alacak olan APU'ların içerisinde HBM 2 bellekli çok güçlü grafik birimi taşıyan HPC sınıfı da yer alıyor. 2017 yılının sonlarında ise sunucu ve veri merkezlerine hitap edecek Zen işlemciler piyasaya sürülecek. Ardından firma Zen+ adını verdiği daha gelişmiş bir mimari için kolları sıvayacak.









14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Zen mimarisi, firmaya göre watt başına performansta iki kata kadar artış sağlayacak. Zen tabanlı FX işlemcilerin mobilite tarafında iki çekirdekli versiyonları için 5-15W arası, 4 çekirdekli versiyonlar için 15-35W arasında ısıl tasarım değerleri konuşuluyor. Üst seviye versiyonlar için 95W'a kadar çıkan TDP değerleri söz konusu ancak kesin yol haritası şimdilik belli değil.





Zen mimarisinde her çekirdeğin 4 integer birimi, iki adres üretim birimi, 4 kayar nokta birimi ve saat döngüsü başına 4 komut çözebilme yeteneği mevcut. Çekirdeklerin Seviye 1 önbellek boyutu 32KB, Seviye 2 önbellek boyutu ise 512KB. Kayar noktaların ikisi toplayıcı, ikisi de çarpan olarak görev yapıyor.





Zen mimarisine kadar olan arayı boş geçmek istemeyen AMD, Excavator tabanlı APU'larını yılın ilk yarısında piyasaya sürecek. Bu APU'lar ile birlikte Zen mimarisinde de kullanılacak AM4 soket tipi de hayata geçmiş olacak. DDR4 desteği ile gelecek soketin mobil tarafta ise FP4 versiyonu yer alacak.

http://www.guru3d.com/news-story/amd-ceo-zen-processors-available-at-the-end-of-2016.html