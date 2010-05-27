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AMD doğruladı: Nvidia'nın CUDA'dan sorumlu başkan yardımcısı AMD'ye geçiyor

8 yıl
13,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'da CUDA teknolojisinin teknik pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Manju Hegde'in, AMD'ye geçeceği yönündeki iddialar, AMD tarafından doğrulandı. PhysX teknolojisini yaratan Ageia firmasının kurucularından biri olan ve daha sonra Ageia'nın Nvidia tarafından satın alınmasıyla birlikte, firmada görev yapmaya başlayan Manju Hegde'in AMD'deki görevi, Fusion Experience Program'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı olacak. Dirk Meyer'in altında çalışan üst düzey AMD yöneticilerinden Rick Bergman'a bağlı olarak görev yapacak Manju Hegde'in sorumluluk alanı, Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler (CPU+GPU) için uygulama ve çözümler bulmak ve kullanım deneyimini geliştirmek olacak.

Fusion işlemcileri için herşeyi yolunda gittiğini ve yol haritasına bağlı kalacaklarını açıklayhan AMD, LIano kod adını taşıyan ilk Fusion çiplerini 2011 başında, Sabine platformu ile dizüstü bilgisayarlar için sunacak. Hemen ardından orta segment odaklı Lynx platformu ile masaüstüne gelecek olan işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve modeline göre iki ya da dört çekirdekli olacak ve ATi Radeon HD 5000 tabanlı DirectX 11 GPU'su ile gelecekler.


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rcelik21 8 yıl
AMD artık Eyefinity gibi saçma teknolojileri bırakıp sadece Kodamanlara değil tüm kesime hitap etcek Psyx gibi teknolojileri kullanmalı, tutturmuş bir FPS performansı. Benim için FPS tek başına hiç anlam ifade etmiyor ve Eyefinity 10-20-50 monitör desteği.
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iscanthere 8 yıl
güzel haber.
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UzmaN345 8 yıl
güzel haber
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WinteR 8 yıl
Gpu ve cpu ile ortak çalışan uygulamalarda deneyimlerinden yararlanacaklardır tabi ama fusion için biraz geç ve inandırıcı değil, Amd physix`den artık müşteri kaybetmeme çabasında sanırım.
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OZKNaln 8 yıl
sonunda ...
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Batuist 8 yıl
haber başlığında cudadan bahsedilince haberin içeriğinde AMDnin 5x serisi kartlarında cuda teknolojisine yer vereceği gibi bir haber bekledim ama olmadı.. tamda sevinmiştim tamam resmen adamlar cuda destekleyecek diye .. :(
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VenomS 8 yıl
bence fuison serisinde k11 core cpu k11 nb ve hd5*** serisinden 100sp'li bir model kullanırlarsa vede artık sse4.1,4.2,sse5ile avx kodları eklerlese intel'in ivy brige ile eşit yada daha performanslı bir ürün çıkartırlar. Tabii sse4.1,4.2 ve avx komut setlerini intel verirse gerçi avx'te sse5 karşılında bir anlaşma yapmışlardı bilfiğim kadarı ile ama bu tranfer çok iyi olmuş artık HD6*** serisinde PhysX çok rahat işlenebilir.
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musandia 8 yıl
Dört tane cpu nun yanına bir tane gpu koyacaklar, orta halli bir gpu işlem gücüne göre cpulardan bir 10 kat güçlü olur heralde. Ezik cpu.
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pckolik13 8 yıl
Bu fusion büyük ses getirecek anlaşılan...
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