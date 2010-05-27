AMD doğruladı: Nvidia'nın CUDA'dan sorumlu başkan yardımcısı AMD'ye geçiyor

Nvidia'da CUDA teknolojisinin teknik pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Manju Hegde'in, AMD'ye geçeceği yönündeki iddialar, AMD tarafından doğrulandı. PhysX teknolojisini yaratan Ageia firmasının kurucularından biri olan ve daha sonra Ageia'nın Nvidia tarafından satın alınmasıyla birlikte, firmada görev yapmaya başlayan Manju Hegde'in AMD'deki görevi, Fusion Experience Program'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı olacak. Dirk Meyer'in altında çalışan üst düzey AMD yöneticilerinden Rick Bergman'a bağlı olarak görev yapacak Manju Hegde'in sorumluluk alanı, Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler (CPU+GPU) için uygulama ve çözümler bulmak ve kullanım deneyimini geliştirmek olacak.

Fusion işlemcileri için herşeyi yolunda gittiğini ve yol haritasına bağlı kalacaklarını açıklayhan AMD, LIano kod adını taşıyan ilk Fusion çiplerini 2011 başında, Sabine platformu ile dizüstü bilgisayarlar için sunacak. Hemen ardından orta segment odaklı Lynx platformu ile masaüstüne gelecek olan işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve modeline göre iki ya da dört çekirdekli olacak ve ATi Radeon HD 5000 tabanlı DirectX 11 GPU'su ile gelecekler.