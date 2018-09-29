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AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek

Navi sonrasında AMD’nin yeni mimarisinin kod adı Arcturus olacak. AMD Arcturus hakkında bilgi yok ancak Radeon RX 780 veya RX 880 ismini alabileceği konuşuluyor.
7 ay
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26
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek

Lisa Su önderliğinde grafik pazarındaki yeniden yükselişini sağlayan mimarilere yıldız isimleri vermeye başlayan AMD bunu gelenek haline getirdi. Navi sonrasında da yıldız isimlendirmeleri devam edecek.

AMD Arcturus nedir?

AMD’nin gelecek yıl sonlarında 7nm sürecinde Navi mimarisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte Navi sonrası için firmadan bir açıklama yapılmış değil. Bir AMD çalışanı ise yeni mimari ile ilgili ipuçları vermiş.

Phoronix forumunda elde edilen bilgilere göre 7nm+ sürecinde geliştirilecek olan yeni mimari Arcturus adını taşıyacak. Bununla birlikte Vega sonrasında isimlendirmenin değişeceği ifade ediliyor. Yani Radeon Navi veya Radeon Arcturus gibi isimlendirmelerden ziyade çıkışın başlangıcı olan Radeon RX 4xx isimlendirmesine geri dönülecek.

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AMD çalışanı daha kolay hatırlanması nedeniyle isimlendirmenin artık sayı üzerinden yürüyeceğini ifade etmiş. Radeon RX 680 serisini gelecek ay Polaris 30 tabanlı olarak görme ihtimalimiz var. Bu bakımdan Navi mimarisinde Radeon RX 780, Arcturus mimarisinde ise Radeon RX 880 şeklinde isimlendirme görebiliriz. Yani yıldız isimleri artık kod adı olarak kalacak.

AMD Arcturus mimarisinin neler sunacağı şimdilik bilinmiyor kaldı ki Navi mimarisi ile ilgili de bilgi yok. AMD şimdilik 7nm sürecinde geliştirdiği Vega mimarisine yoğunlaşacak. Gelecek yılın ortalarına doğru Navi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başlayacaktır. Arcturus için ise 2020 ve sonrasını beklemek gerekecek.

Yine de bazı kaynaklar Nvidia Turing ile kapışacak bir mimari olabileceğini düşünüyor. GDDR6 bellek ile desteklenecek yeni mimaride çoklu yonga yani MCM yapısını da görebiliriz. Ryzen işlemcilerde kullanılan çoklu yonga yapısı ile Arcturus mimarisi çok daha verimli hale gelebilir.

 

https://www.tweaktown.com/news/63333/amds-next-gen-arcturus-gpu-teased-radeon-rx-780/index.html Yorum Yaz
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No Way Out 7 ay en beğenilen
Navi sonrasıymış, naviyi gördükde sonrası kaldı, AMD'nin ekran kartı pazarında şu an ismi var cismi yok.
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selahattın ısık 7 ay
isimler yıldız
performans gezegen..

en kısa zamanda dişli bi rakip çıkarmazsa ev fiyatına nvıdıa haberleri görürüz..
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Sazankiller 7 ay
AMD sürekli yol haritası sızdırıyor isim takıyor ama ortada düzgün bir ürün yok. Kurusıkı ateş ediyorlar.
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1 Avatar
Grand_Alexander 7 ay
AMD ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum grafik işlemci pazarında azalarak bitmeye mi çalışıyor acaba... zaten iki konsolu da alarak kendi ar-ge ilerlemesine sağlam bir kurşun sıktı... sonra hala GPU sündürmeye devam ediyor... Polaris 3.0 nedir yahu!!! Navi gelene kadar nvidia'nin elinde kafadan 1,5 nesillik GPU mimarisi olacak... adam RTX'lere 2075/2085 güncellemesi yapsa 2019 yazında yine AMD'nin 1 yıl önüne geçer...
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wolwes 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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BalistikBomba 7 ay
Yağmasan da gürle be AMD! Yürü be koçum.
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Mete Can Karahasan 7 ay
Hayrola, Türkçe'yi de mi düz metin yazabiliyoruz İngilizce'deki gibi?
"AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri-ni vermeye devam edecek."
Sanki rasgele isimlendirme yapılıyor; belli bir sırası var: parlaklık sırasına göre belli yıldızların adları konmuş. Nesne olduğu çok belli, 'i' koy geç. Çok mu zor? Herkes lümpenleşmeye başladı iyice, seviye meviye bırakmadı...
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jitemci 7 ay Mete Can Karahasan
sen bu dünyadan değilsin mete
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Big-K 7 ay
İsmi çok önemli değil. Bahsi geçen ürün grubu şuanki hesaba göre 2020'de çıkacak. Ancak hemen hemen her yeni üretim tekniğinde çıkan aksaklıklar sebebiyle en iyi ihtimalle 2021'de sunulacaktır. Şimdiden ismini tartışmak çok da anlamlı değil.
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Bloodin 7 ay
İşlemcide yaptın yapacağını, Intel'i çok feci köşeye sıkıştırdın, adamlar daha 14 nanometrenin altına inememişken 7 nanometre işlemci çıkaracaksın 2019'da ve büyük ihtimalle tek çekirdek performansında da Intel'i geçeceksin FAKAT aynı şekilde daha düşük nanometreye sahip çıkardığın ekran kartları Nvidia karşısında feci şekilde eziliyor, Nvidia daha ucuza daha kaliteli kart sürüyor piyasaya, Vega'lar tam bir fiyaskoydu, HBM dedik bağrımıza basarız dedik ama yok, daha düşük nanometreye rağmen daha yüksek elektrik harcaması, daha yüksek ısınma, daha fazla ses ve daha düşük performansı bir arada sundun...
Merak ediyorum, ne yapmaya çalışıyorsun ey AMD, tamam müteşekkiriz ki RX 480 saldırısı ile Nvidia'yı GTX 1000 serisini çıkarmaya zorladın, sayende ilk kez bu kadar büyük bir sıçrama gördük fakat tek sıkımlık mıydı kurşunun? Artık oturduğun yerden paraları cukka ettiğin madenciliğin altın çağı geçti, oyunculara yönelme zamanın gelmedi mi sence de? Bak bu gidişle konsolları da Nvidia'ya kaptıracaksın, demedi deme...
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Mutlak.Sıfır 7 ay Bloodin
Amd firmasıyla mı konuşuyorsun?
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mamad 7 ay Bloodin
1000 serisi 480 saldırısı
yüzünden mi çıkmış?

Aboooovvv!! Adamın beyin ölümü gerçekleşmiş haberi yok!
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Johan Elmander 7 ay
Ben hala 1080ti rakibi kart ve Vega Nano bekliyorum.
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Sazankiller 7 ay
AMD sürekli yol haritası sızdırıyor isim takıyor ama ortada düzgün bir ürün yok. Kurusıkı ateş ediyorlar.
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Arisaka 7 ay
Adam akilli bir seyler cikarip rekabete ortak olsun da isterse RTE koysun.
RTE 680
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forvet09 7 ay Arisaka
Arisaka
Adam akilli bir seyler cikarip rekabete ortak olsun da isterse RTE koysun.
RTE 680


EYY TRUMPH 690 XTX
EYY ABD 680XT
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eskibirkurt 7 ay
sanalmarketim.com/...
vega 56 hemde sapphire nitro +, 3900 TL bandına indi. AMD şu vega serisinde biraz daha indirim yapsada onlarıda piyasada görsek. Uygun fiyatlı freesync monitörler için güzel bir seçenek.
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