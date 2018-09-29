AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek

Lisa Su önderliğinde grafik pazarındaki yeniden yükselişini sağlayan mimarilere yıldız isimleri vermeye başlayan AMD bunu gelenek haline getirdi. Navi sonrasında da yıldız isimlendirmeleri devam edecek.

AMD Arcturus nedir?

AMD’nin gelecek yıl sonlarında 7nm sürecinde Navi mimarisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte Navi sonrası için firmadan bir açıklama yapılmış değil. Bir AMD çalışanı ise yeni mimari ile ilgili ipuçları vermiş.

Phoronix forumunda elde edilen bilgilere göre 7nm+ sürecinde geliştirilecek olan yeni mimari Arcturus adını taşıyacak. Bununla birlikte Vega sonrasında isimlendirmenin değişeceği ifade ediliyor. Yani Radeon Navi veya Radeon Arcturus gibi isimlendirmelerden ziyade çıkışın başlangıcı olan Radeon RX 4xx isimlendirmesine geri dönülecek.

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AMD çalışanı daha kolay hatırlanması nedeniyle isimlendirmenin artık sayı üzerinden yürüyeceğini ifade etmiş. Radeon RX 680 serisini gelecek ay Polaris 30 tabanlı olarak görme ihtimalimiz var. Bu bakımdan Navi mimarisinde Radeon RX 780, Arcturus mimarisinde ise Radeon RX 880 şeklinde isimlendirme görebiliriz. Yani yıldız isimleri artık kod adı olarak kalacak.

AMD Arcturus mimarisinin neler sunacağı şimdilik bilinmiyor kaldı ki Navi mimarisi ile ilgili de bilgi yok. AMD şimdilik 7nm sürecinde geliştirdiği Vega mimarisine yoğunlaşacak. Gelecek yılın ortalarına doğru Navi ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başlayacaktır. Arcturus için ise 2020 ve sonrasını beklemek gerekecek.

Yine de bazı kaynaklar Nvidia Turing ile kapışacak bir mimari olabileceğini düşünüyor. GDDR6 bellek ile desteklenecek yeni mimaride çoklu yonga yani MCM yapısını da görebiliriz. Ryzen işlemcilerde kullanılan çoklu yonga yapısı ile Arcturus mimarisi çok daha verimli hale gelebilir.