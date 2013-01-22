AMD iki önemli mühendisi kadrosuna kattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde çok sayıda yöneticisini rakip firmalara kaptıran AMD, kadrosunu iki uzman mühendis ile genişletiyor. AMD geçmişi olmakla birlikte uzun süredir Apple'da çalışan ve Mac OS işletim sistemine yönelik çalışmalarda ekibine teknik liderlik yapan Wayne Meretsky, AMD'ye katılıyor. AMD'ye dönüş yapan ikinci isim ise Qualcomm çalışanı Charles Matar oldu. Reuters'in haberine göre Matar, AMD çatısı altında SoC yani yongada sistem çözümlerinden sorumlu başkan yardımcısı olacak.
Bu iki isimden önce AMD kısa bir süre önce yine Apple'da görev yapan Jim Keller'ı baş mühendisi olarak kadrosuna dahil etmişti. Katılan yeni isimler gösteriyor ki AMD, mobil platform çalışmalarına yönelik yatırımlar yapıyor. Hali hazırda akıllı telefonlar için herhangi bir çözüme sahip olmayan şirket, Temash adını verdiği dünyanın ilk dört çekirdekli x86 SoC platformu ile Windows 8 işletim sistemi tam fonksiyonel tabletleri hedeflediğini Android işletim sistemine ise destek vermeyi planlamadığını dile getirmişti. Akıllı cihazların yükselişi ve masaüstü bilgisayar pazarındaki daralma karşısında AMD, orta-uzun vadede ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemcilere daha fazla ağırlık verebilir.
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valla intel i7 1500 tl olurdu şimdi
Sonradan bir üretici çıkması bu sektörde çok zor.
Amd bile intelden ayrılan mühendilerle kuruldu.
Şu an mobile üreten işlemci firmaları belki ileride x86 mantığında ürün çıkartırlar o zaman güzel şeyler olur.
x86 mantığı her sene yaklaşık % 50 performans artışı yaşıyor.
Mobil işlemciler ise rekabet dolayısıyla her sene %100 performans artışı yaşıyor.
bu apple'dan yapılan transferler bana onu hatırlattı. sanki işbirliği yapılıyor.
ayrıca amd batmaz, bunu en başta intel istemez. bu sayede piyasada tekel olmadığını iddia edebiliyor.
Haklısınız.Ayrıca Apple'ın artık kendi işlemcilerini yaptığı da hesaba katılırsa uzun vadede karşısında güçlü bir rakip istemiyor olabilir.Intel'i nerden vursam derken Amd gözüne çarpmış sanırım.
Dirk Meyer yönetimi döneminde oldu o iş. Dirk Meyer, daha çok cpu ve gpu alanlarında ilerlemek istiyordu. Bulldozer mimarisinin geliştirilmesi sürecinde kaynak yaratma amacıyla bazı departmanlar elden çıkarıldı. Bunun içine ultra mobil gpu bölümü de dahil. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 sonunda gerçekleşti bu hadise. O zamanlar AMD yönetimi mobil platformun geleceğini görememiş olacak ki bu satışı onaylamış.
Mevcut yönetim, Bulldozer mimarisinin başarısızlığı ardından, Intel ile yüksek performansı x86 cpu savaşının bittiğini ve AMD'nin yeni alanlara yönelerek bu alanlarla başarılı olmak için çalışacağını belirtti. Özellikle de küçük ve gelişmiş bileşenler konusunda (Advanced Micro Devices ). Bunların başında da kurumlara yönelik küçük yapıdaki merkezi işlem birimleri (cpu'lar) ve görüntüleme birimleri geliyor. Özellikle de apu'lar bu noktada dikkat çekiyor. Ancak mesele şu ki; bir firmanın başka alanlara yönelip de o alanlarda başarılı olması zaman alabilir. Elbette bu süreç de oldukça zorlu ve masraflı oluyor. İşte AMD tam da bu süreci yaşamakta. Fabrikasının satılması, bazı önemli departmanlarının satılması, çok önemli isimlerin firmadan ayrılması gibi hadiselerden sonra firma bazı mülkiyetlerini bile satıp, kiracı olarak çalışmalarına devam etmeye başladı. Bunu Nokia da yapmıştı. Son olarak da Sony yapmak istediğini açıkladı.
Yani AMD çok zor bir dönemden geçiyor. Ancak AMD gibi köklü bir firmanın da silinmesini hiçbir teknoloji firması istemez. Buna en sıkı rakipleri de dahil. Çünkü AMD, çok büyük bir birikim ve rekabet kültürü anlamını taşımakta. İşte bu yüzden kapitalist bir sistemde AMD gibi firmalar zorunludur. Onun varlığını ve gelişimini korumak için de gerektiğinde çok ciddi tedbirler alınacaktır ki öyle de oluyor.
Insallah basarili olurlar.
Android piyasası şiştide ondan girmek istemiyorlar pazardan pay kapamazlar samsung gibi firmalar ele geçirdi piyasayı win8'i seçmelerinin sebebi ise gelecek vaad ediyor olması benzer bir yoluda nokia izliyor ve satışları giderek artıyor iki köklü firma olan amd ve nokia eski günlerine geri dönebilir.
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