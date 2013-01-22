AMD iki önemli mühendisi kadrosuna kattı

Son dönemde çok sayıda yöneticisini rakip firmalara kaptıran AMD, kadrosunu iki uzman mühendis ile genişletiyor. AMD geçmişi olmakla birlikte uzun süredir Apple'da çalışan ve Mac OS işletim sistemine yönelik çalışmalarda ekibine teknik liderlik yapan Wayne Meretsky, AMD'ye katılıyor. AMD'ye dönüş yapan ikinci isim ise Qualcomm çalışanı Charles Matar oldu. Reuters'in haberine göre Matar, AMD çatısı altında SoC yani yongada sistem çözümlerinden sorumlu başkan yardımcısı olacak.

Bu iki isimden önce AMD kısa bir süre önce yine Apple'da görev yapan Jim Keller'ı baş mühendisi olarak kadrosuna dahil etmişti. Katılan yeni isimler gösteriyor ki AMD, mobil platform çalışmalarına yönelik yatırımlar yapıyor. Hali hazırda akıllı telefonlar için herhangi bir çözüme sahip olmayan şirket, Temash adını verdiği dünyanın ilk dört çekirdekli x86 SoC platformu ile Windows 8 işletim sistemi tam fonksiyonel tabletleri hedeflediğini Android işletim sistemine ise destek vermeyi planlamadığını dile getirmişti. Akıllı cihazların yükselişi ve masaüstü bilgisayar pazarındaki daralma karşısında AMD, orta-uzun vadede ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemcilere daha fazla ağırlık verebilir.