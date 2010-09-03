AMD merakla beklenen Fusion işlemcisini gösterdi

AMD, Almanya'nın Berlin kentinde devam eden IFA 2010 fuarında, Fusion işlemcilerine ait yeni detayları açıklayarak çalışmaların yol haritasına uygun bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Fusion işlemcisine ait örnek gösteren AMD, aynı zamanda çalışan bir sistemi de kapalı kapılar ardında müşterilerine ve bazı basın mensuplarına tanıttı. AMD'nin açıkladığı detaylara göre, Fusion ailesinin pazara giriş yapması beklenen ilk temsilcisi olan Ontari kod adlı işlemci, 9 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak ve netbook pazarını hedef alacak. Bobcat mimarisini temel alan ve hem tek hem de çift çekirdekli versiyonlarının olması beklenen Ontario işlemcisine DirectX 11 destekli entegre grafik birimi de eşlik edecek.
Zacate kod adını taşıyan diğer Fusion işlemcisi ise Ontario kod adlı modelin çok daha hızlı bir versiyonu olarak düşünülebilir. Isıl güç tasarımının 18 Watt olacağı belirtilen işlemci, dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü sistemlerde kullanılacak. Mini-ITX anakartlar için gömülü versiyonu muhtemel görünen Zacate işlemcisinde, Ontario ile kıyaslandığında daha güçlü entegre grafik birimine yer verilmesi bekleniyor. Son çeyrekte satışa sunulması planlanan yeni işlemcileriyle birlikte AMD, Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarına çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2010/september/amds-fusion-apu-auf-der-ifa-im-einsatz/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kim cep telefonuna windows 7 yüklemek istemez. Kim Directx oyunları telefonunda oynamak istemez. Tebrikler AMD.
Bir de bunun seviyesi şu an mevcut olan işlemciler arasında hangilerine daha yakın ?
Valla lafı ağzımdan aldın. Ben de aynı şeyi özelllikle Netbooklar için düşünüyordum. Şu netbookların üzerinden beş para etmez ekran kartı var. Hatta şu an bu yazıyı yazdığım GMA500 netbook un GMA500 grafik kartı Samsung Galaxy S teki SGX540 ile aynı GPU. Düşünün yani bir telefonun grafik işlemcisini biz netbookta kullanıyoruz.
ŞU 10 Wattlık olan gelse de kurtulsak.
Haa bunları netbook ta oyun oynamak için falan söylemiyorum. Zaten oynamayı saçma buluyorum. Bu kadar performanssız bir işlemci ile doğru dürüst oynanmıyor. Benim istediğim şey en azından GPU hızlandırma, HD video izlerken sıkıntı yaşamama ve en önemlisi olursa Flash hızlandırma. Özellikle sonuncusu GPU sal olarak olursa işlemciden biraz olsun yükü alsın yeter. Haa Firefox4 geliyor. Onda da GPUsal hızlandırma gelirse bu işlemcide o da çok yararlı olur.
10 Watt olsun doğru dürüst GPU olsun.