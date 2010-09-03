AMD merakla beklenen Fusion işlemcisini gösterdi

AMD, Almanya'nın Berlin kentinde devam eden IFA 2010 fuarında, Fusion işlemcilerine ait yeni detayları açıklayarak çalışmaların yol haritasına uygun bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Fusion işlemcisine ait örnek gösteren AMD, aynı zamanda çalışan bir sistemi de kapalı kapılar ardında müşterilerine ve bazı basın mensuplarına tanıttı. AMD'nin açıkladığı detaylara göre, Fusion ailesinin pazara giriş yapması beklenen ilk temsilcisi olan Ontari kod adlı işlemci, 9 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak ve netbook pazarını hedef alacak. Bobcat mimarisini temel alan ve hem tek hem de çift çekirdekli versiyonlarının olması beklenen Ontario işlemcisine DirectX 11 destekli entegre grafik birimi de eşlik edecek.

Zacate kod adını taşıyan diğer Fusion işlemcisi ise Ontario kod adlı modelin çok daha hızlı bir versiyonu olarak düşünülebilir. Isıl güç tasarımının 18 Watt olacağı belirtilen işlemci, dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü sistemlerde kullanılacak. Mini-ITX anakartlar için gömülü versiyonu muhtemel görünen Zacate işlemcisinde, Ontario ile kıyaslandığında daha güçlü entegre grafik birimine yer verilmesi bekleniyor. Son çeyrekte satışa sunulması planlanan yeni işlemcileriyle birlikte AMD, Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarına çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2010/september/amds-fusion-apu-auf-der-ifa-im-einsatz/