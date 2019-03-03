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AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı

AMD’nin heyecanla beklenen Ryzen ailesinin 3. jenerasyonuna yaklaştıkça modeller hakkında daha fazla detay ortaya çıkıyor. Son gelen bilgilerde yongaların fiyatlarına yer verildi.
2 ay
20b
1
119
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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ABD merkezli yarı iletken üreticisi AMD’nin AM4 soketi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcilerinin fiyatları ve model isimleri Singapur’daki bir online satıcının yayınladığı katalogta ortaya çıktı.


Kaynak Intel’in 9. nesil işlemci ailesinin fiyat bilgilerini de çıkışından 1 ay önce ortaya çıkardığı için bilgiler dikkate değer. Ryzen 3000 serisi yongalar 7 nm üretim sürecinden geçecek ve kalbinde yine yonga kümelerini barındıracak.

Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere yeni işlemci ailesinde de Ryzen 7 çözümlerinde 8 çekirdek 16 izlekli bir yapı kullanılacak. Yeni bir sınıf olarak Ryzen 9’u görüyoruz. İddialara göre AMD 16 çekirdekli yongalarını bu aile altında konumlandıracak.

Saat hızlarında ise ciddi bir iyileştirme var, Ryzen işlemcilerinin önündeki en büyük engellerden birisi olan bu başlıkta boost frekanslarının 5 GHz ve üstüne çıktığını görüyoruz.

Fiyatlar 

AM4 soketli işlemcilerin en çok eleştiri aldığı bir diğer nokta olan yonga kümeleri arasındaki gecikmede de iyileştirilmeye gidilecek. Yeni nesil modellerin fiyatlarına baktığımızda ise Singapur Doları’nın 0.74 USD’ye tekabül ettiğini hesaba katarsak 16 çekirdekli Ryzen 9 3850X'te 562 dolarlık bir fiyat ortaya çıkıyor.
AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı
Son olarak 3. nesil Ryzen işlemcilerinin aslında bu yazdan önce satışa sunulması beklenmiyor. Dolayısıyla fiyat ve adlandırma bilgisinin bu denli ortaya çıkması ister istemez akıllarda soru işareti bırakıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-procs-model-names-and-prices-spotted-in-bizgram-price-catalog.html Yorum Yaz
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CVenturas 2 ay en beğenilen
Benim gibi beklentileri uçuk bir adamın bile beklentilerinin ötesinde işler başaran bir firma bu AMD. Sonra sevmek suç oluyor. Çekemeyen dantel taksın ;))
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BoşnakAğa 2 ay
Muhtemelen 3.2 ghz base, 4.0 ghz 2 çekirdek turbo, 3.8 ghz tüm çekirdekler turbo ve 6/12 olarak gelecek 3300. Fiyatların doğruluğundan şüpheliyim ama en düşük model olduğu için zaten 110 dolar gibi olmalı. Zaten IPC artışının çok iyi olduğu da belli. Bu durumda 3.8 ghz'de çakılı 6/6 8400-9400 gibi işlemcilere bugünkü fiyatları ödeyip alanalar başını duvara vuracak büyük ihtimalle
Acelesi olmayan yeni Ryzen işlemcileri beklesin. 7 cümle yazıp toplamda 5 kere Ryzen çöp, AMD çöp, R5 2600 çöp yazan intelbotları insanları baya yanlış yönlendiriyor. Şu olaydan sonra çok acil olmadıkça ya işlemci alınmaz yada iyi anakart ile geçici işlemcili Ryzen sistem kurulur. Bunun AMD sevmekle Intel sevmekle ilgisi yok. Bunun mantıklı olanı tüketici lehine olanı yapmak önermekle ilgisi var
Muhtemelen 3.2 ghz base, 4.0 ghz 2 çekirdek turbo, 3.8 ghz tüm çekirdekler turbo ve 6/12 olarak gelecek 3300. Fiyatların doğruluğundan şüpheliyim ama en düşük...
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kuruwa 2 ay
Devlet Amd tanzim noktası açsada bizde alsak ittir kaktır bu işlemci 3 bini geçer.
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_Dominic_Toretto_ 2 ay
Mayıs sonu Computex'de tanıtılır, Haziran'da satışa çıkar.
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LeviGerman 2 ay
8 çekirdeli olan 16mb cache ile... demek biraz ordan kısıyorlar ve galiba tek chiplet. Bütçe konusunda çok sıkıntısı olmayan ama işi abartmak da istemeyen için 3700 (32mb cache) çok daha cazip bence.
Bakalım gerçek çıkacak mı!?
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WARTIME 2 ay
Nasıl ya bu ay mı gelecek saka olmalı

guru3d.com/...
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wolwes 2 ay WARTIME
Aynen bende görünce pek inanamamıştım inşallah gerçektir.
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Roronoa Zoro 2 ay WARTIME
Gerçekse Yıkılır Gerçekten Ortam
,çok İlginç Gerçekten Fazla Beklemiycez Gibi...
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Mukarnas 2 ay WARTIME
Nasil bu ay ya? May diyor, ingilizce May demek mayis demek hadi benim ingilizcem de mükemmel degil ama

end of in May
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SupermanPrime 2 ay
Zamanında ilk çıktığında 800 liraya mis gibi 1600 aldık 2 yıl oldu, 3600 geldiği zaman bunu satıp x370 ile mis gibi kullanmaya devam 4.6-4.7 gibi hızları görürse bide tadından yenmez bi 3-4 sene de onu kullanırım mis gibi uzun ömürlü sistem
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Buffon The Legend 2 ay
1 küçük çip 8 çekirdekli. Amd'nin maksimum 10 çekirdekli işlemci piyasaya sunması demek çok sayıda sağlam çipin 6 sağlam çekirdeğini lazerle çizmesi demek. 8+2, 6+4, 5+5 gibi kombinasyonlara ulaşmak için bin bir zorlukla üretilen sağlam çekirdekleri lazerle çizmesi gerekiyor 10 çekirdek üretmek için. Amd bunu neden yapacak? İntel 10 yada 7nm ye geçti geçiyor. Amd elinde TDP yönünden hiçbir sıkıntı yokken, bir plakaya 2 küçük çekirdek kümesi yerleştirmeyi göze almışken (10 çekirdek için en az 2 çip gurubu gerekiyor) neden çekirdekleri çizsin 10 çekirdek üretmek için, 12-16 çıkartmak yerine? Neden İntel'e gel beni yakala hadi seni bekliyorum desin? Bunun en ufak bir mantığı var mı şirket için. 10 çekirdek bile gelmez, bir işlemciye tek çip yerleştiriler, 8 maksimum çekirdekli çıkar işlemciler demek bile çok daha mantıklı olur. Onu anlarım.
Şirket zaten HEDT platformunu bile 32 çekirdeğe yani eskinin sunucu seviyesine çıkarmış. Demirden korksalardı trene binmezdi adamlar. Zen tasarımının tüm olayı çok çekirdek. Çekirdek sayısından korksalardı Infinity fabric falan uğraşmazladı gecikmeler ile. İntel gibi ringbus mantığıyla tasarlarlardı en baştan. Amd yöneticilerinin 10 çekirdek yapalım diye böyle 2 çip koyup çekirdek çizme gibi inanılmaz fikirleri yoktur. Olamaz da zaten, mantıklı değil. Her şeyi geçtim 12 çekirdekli mühendislik örneği işlemciler gözümüzün önünde testten teste giriyor hala klasik mantıkla düşünüp 10 gelir en fazla deniyor. Taş çatlasın 1 ay içinde 16 çekirdekte görürüz testlerde.
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nkvelioglu 2 ay
Şahsen ortada bir ryzen 9 olacaksa bence büyük ihtimal 10 çekirdekli olacaktır. Ryzen 5 lerin 8, ryzen 9 ların 16 çekirdek olacağına falan inananlar bence çok büyük hayallere kapılmasınlar. Sonu fazla üzücü olabiliyor. AMD ne zaman bir şey çıkaracak olsa zaten mantık ötesi saçma sapan söylentiler dolaşır ve gerçek olmaz. Birkaç yıla siz de alışırsınız. Hiçbir şey iddia falan etmiyorum. Sadece akıl var mantık var diyorum. Benim beklentim bu yönde.
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Outerstellar 2 ay yeni yorumcu
Ryzen 9 gelmeyecek net, yahu hiç mi mantık kuramıyorsunuz Threadripper varken neden adamlar buraya 12 veya daha fazla çekirdek getirsin?
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Buffon The Legend 2 ay Outerstellar
Threadripper masaüstü piyasasının yüzde 2 si. 12-8-6-4 çekirdek ise piyasanın yüzde 98'ı. Yüzde 2 için yüzde 98 de ezici üstünlük ele geçirme şansı bırakılır mı? Threadripper zaten 32-24 çekirdek oldu bile sen ne 12 çekirdeğinden bahsediyorsun. Kendi mesajını okumadan, 2 dakika düşünmeden, en basit sorgulamayı yapamadan milletin mantığını sorgulayanın mesajına bak hele.. Bu İntel fanatikleri gün geçtikçe komik hale geliyor. En basit pazar payı-gelir oranı mantığını kuramayacak haldeyken insanların mantığını sorgulamaya kalkabilecek hale geldiler
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Hobar 2 ay
Benim tahminim
Ryzen 3 4/8
Ryzen 5 6/12
Ryzen 7 8/16
Ryzen 9 12/24 olacağı yönünde. Saat hızları da %15-20 kadar artacak.
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Mr.RetroWave 2 ay
2600X satıp üzerine biraz koyup 3600X'e geçebiliriz sanırım. Tuttuğun altın olsun AMD ❤️
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-Gardiyan- 2 ay
Özellikle 3700x merak ediyorum gerçekten 12/24 olarak söylentiler doğru çıkacak mı yada 8/16 olarak mı gelicek ?
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