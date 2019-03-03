AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi AMD’nin AM4 soketi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcilerinin fiyatları ve model isimleri Singapur’daki bir online satıcının yayınladığı katalogta ortaya çıktı.
Kaynak Intel’in 9. nesil işlemci ailesinin fiyat bilgilerini de çıkışından 1 ay önce ortaya çıkardığı için bilgiler dikkate değer. Ryzen 3000 serisi yongalar 7 nm üretim sürecinden geçecek ve kalbinde yine yonga kümelerini barındıracak.
Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere yeni işlemci ailesinde de Ryzen 7 çözümlerinde 8 çekirdek 16 izlekli bir yapı kullanılacak. Yeni bir sınıf olarak Ryzen 9’u görüyoruz. İddialara göre AMD 16 çekirdekli yongalarını bu aile altında konumlandıracak.
Saat hızlarında ise ciddi bir iyileştirme var, Ryzen işlemcilerinin önündeki en büyük engellerden birisi olan bu başlıkta boost frekanslarının 5 GHz ve üstüne çıktığını görüyoruz.
FiyatlarAM4 soketli işlemcilerin en çok eleştiri aldığı bir diğer nokta olan yonga kümeleri arasındaki gecikmede de iyileştirilmeye gidilecek. Yeni nesil modellerin fiyatlarına baktığımızda ise Singapur Doları’nın 0.74 USD’ye tekabül ettiğini hesaba katarsak 16 çekirdekli Ryzen 9 3850X'te 562 dolarlık bir fiyat ortaya çıkıyor.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-procs-model-names-and-prices-spotted-in-bizgram-price-catalog.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Acelesi olmayan yeni Ryzen işlemcileri beklesin. 7 cümle yazıp toplamda 5 kere Ryzen çöp, AMD çöp, R5 2600 çöp yazan intelbotları insanları baya yanlış yönlendiriyor. Şu olaydan sonra çok acil olmadıkça ya işlemci alınmaz yada iyi anakart ile geçici işlemcili Ryzen sistem kurulur. Bunun AMD sevmekle Intel sevmekle ilgisi yok. Bunun mantıklı olanı tüketici lehine olanı yapmak önermekle ilgisi var