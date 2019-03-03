AMD’nin Ryzen 3000 ailesinin fiyat ve model bilgisi ortaya çıktı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi AMD’nin AM4 soketi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcilerinin fiyatları ve model isimleri Singapur’daki bir online satıcının yayınladığı katalogta ortaya çıktı.

Fiyatlar

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-procs-model-names-and-prices-spotted-in-bizgram-price-catalog.html

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Kaynakfiyat bilgilerini de çıkışından 1 ay önce ortaya çıkardığı için bilgiler dikkate değer. Ryzenserisi yongalargeçecek ve kalbinde yine yonga kümelerini barındıracak.Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere yeni işlemci ailesinde deçözümlerinde 8 çekirdek 16 izlekli bir yapı kullanılacak. Yeni bir sınıf olarakgörüyoruz. İddialara göreyongalarını bu aile altında konumlandıracak.Saat hızlarında ise ciddi bir iyileştirme var, Ryzen işlemcilerinin önündeki en büyük engellerden birisi olan bu başlıkta boost frekanslarınınve üstüne çıktığını görüyoruz.AM4 soketli işlemcilerin en çok eleştiri aldığı bir diğer nokta olan yonga kümeleri arasındaki gecikmede de iyileştirilmeye gidilecek. Yeni nesil modellerin fiyatlarına baktığımızda ise Singapur Doları’nın 0.74 USD’ye tekabül ettiğini hesaba katarsak 16 çekirdeklibir fiyat ortaya çıkıyor.Son olarakaslında bu yazdan önce satışa sunulması beklenmiyor. Dolayısıylabilgisinin bu denli ortaya çıkması ister istemez akıllarda soru işareti bırakıyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.