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AMD tablet bilgisayarlar için Fusion C-50 işlemcisinin 5 Watt TDP'li versiyonunu hazırladı

8 yıl
17,5b
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17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD resmi lansmanını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin düşük güç tüketimli özel versiyonlarını hazırlıyor. Firma, Singapur'da düzenlenen özel bir etkinlikte Fusion C-50 işlemcisinin 5 Watt güç tüketen yeni bir versiyonunu gösterdi. Bilindiği üzere 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinin normal versiyonu 9 Watt güç tüketiyor ancak tablet bilgisayarlar için geliştirilen yeni versiyonda bu değer önemli bir kazanımla 5 Watt'a kadar düşürülmüş durumda. Peki AMD bunu nasıl başardı ?

Yapılan açıklamalara göre tablet bilgisayarlar için pazara araştırmaları yapan ve kullanıcı eğilimlerini takip eden AMD, standart işlemcideki bazı özelliklerin tabletler için gereksiz olacağına karar vererek, yeni işlemcide onları kırpma yoluna gitmiş. İşlemci özellikleri ve DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynen korunan yeni işlemcide, güç tüketimini aşağı çekmek için bellek kontrolcüsünde optimizasyon yapılarak daha düşük hızdaki modüllere destek getirilmiş ve çevre birimleri (USB portu ve görüntü çıkışları gibi) kontrolünde bir takım sınırlamalar getirilmiş.

1GHz'de çalışan ve 280MHz hızında görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle gelecek olan yeni işlemci, DirectX 11 desteği ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunacak. Tabletlerde kullanılacak bu versiyon için uzun süredir hazırlık içerisinde olan ilk isim, bilgisayar üretiminde AMD'nin önemli iş ortaklarından birisi olan Acer. Şubat ayında yapacağı lansman ile Fusion C-50 işlemcili tablet bilgisayarını pazara sunması beklenen firma, bu açıdan tablet bilgisayar pazarıan yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. İşlem gücü ve grafik özellikleri açısından, düşük güç tüketiml modeller arasında en performanslı çözümlerden birisi olması beklenen tabletin, pil ömrü konusunda ARM işlemcili modellere karşı ne derece etkili olacağını ise zamanla göreceğiz.


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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist AMD Arm pazarına giriyor diye haber çıkmıştı ama tam detaylı bilmiyorum kanka ya. İnşallah sağlam girer.
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Batuist 8 yıl

OverClocKing

Batuist AMD Arm pazarına giriyor diye haber çıkmıştı ama tam detaylı bilmiyorum kanka ya. İnşallah sağlam girer.

intelin gireceğini biliyordum da ARMyi duymamıştım. şimdi senden öğreniyorum.. umarım doğrudur..
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infom@n 8 yıl
Bu atılımlarla AMD biraz para kazanıp INTEL ile performansta kapışmaya başlayabilir. AMD'nin tek sorunu INTEL kadar parasının olmaması, umuyorum bunu aşarsa tercih edilebilirlik daha da artacaktır.
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dellino 8 yıl
Güç tüketimi çok güzel.
Tabletler bu yıl şenlenecek.
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Batuist 8 yıl
güzel bir gelişme. yalnız AMDyide arm pazarında görmek istiyoruz.. üzerinde windows işletim sisteminin kullanılmadığı tabletlerde de yer almasını istiyoruz..
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Hobar 8 yıl
bu fusion teknolojisini dirk meyer buraya kadar getirmedi mi arkadaş. ve adamı mobil teknolojilerdeki vizyon eksikliği yüzünden şutladılar. adam daha ne yapsın yav!
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trakya1923 8 yıl
yakında telefonada gelir bu fusion işlemciler:D
tegra out fusion in :p
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apollonx 8 yıl
Sonunde geliyor be çok şükür.
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RockConn 8 yıl
"kullanıcı eğilimlerini takip eden AMD" burada rakip firma arasındaki farkıda görebiliriz. Şaşırdığım bir nokta ise AMD'nin görüntü çıkış birimlerindeki kısıtlama. Tablet dahi olsa HDMI çıkışı umarım HD 6250 GPU'sunda bu kısıtlama içerisine girmez.
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Confusion 8 yıl
1ghz 5vat + AMD HD serisi görüntü kalitesi pil ömrü ve toplam performans açısından baya avantaj sağlayacaktır.

umarım avantajlarını iyi kullanıp atom saçmalığını bitirirler
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buraoca2 8 yıl
Çok iyi ya. İşte Fusion bombası patlıyor :) Çift çekirdekli işlemci ve AMD'nin kendi grafik birimi(Ki Dx11 desteği önemli olmasa bile, grafik birimi HD 6250) 5 wattlık TDP'ye sahip...
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poweredbyofk 8 yıl
AMD GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDİYOR
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gerbay 8 yıl
inşallah
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel atomlar gidici artık.
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tahqra 8 yıl
Artık "Yeni Intel Atom'lu tablet PC" haberi görmeyiz.
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