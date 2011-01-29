AMD tablet bilgisayarlar için Fusion C-50 işlemcisinin 5 Watt TDP'li versiyonunu hazırladı

AMD resmi lansmanını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni nesil Fusion işlemci ailesinin düşük güç tüketimli özel versiyonlarını hazırlıyor. Firma, Singapur'da düzenlenen özel bir etkinlikte Fusion C-50 işlemcisinin 5 Watt güç tüketen yeni bir versiyonunu gösterdi. Bilindiği üzere 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinin normal versiyonu 9 Watt güç tüketiyor ancak tablet bilgisayarlar için geliştirilen yeni versiyonda bu değer önemli bir kazanımla 5 Watt'a kadar düşürülmüş durumda. Peki AMD bunu nasıl başardı ?

Yapılan açıklamalara göre tablet bilgisayarlar için pazara araştırmaları yapan ve kullanıcı eğilimlerini takip eden AMD, standart işlemcideki bazı özelliklerin tabletler için gereksiz olacağına karar vererek, yeni işlemcide onları kırpma yoluna gitmiş. İşlemci özellikleri ve DirectX 11 destekli entegre grafik birimi aynen korunan yeni işlemcide, güç tüketimini aşağı çekmek için bellek kontrolcüsünde optimizasyon yapılarak daha düşük hızdaki modüllere destek getirilmiş ve çevre birimleri (USB portu ve görüntü çıkışları gibi) kontrolünde bir takım sınırlamalar getirilmiş.

1GHz'de çalışan ve 280MHz hızında görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle gelecek olan yeni işlemci, DirectX 11 desteği ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunacak. Tabletlerde kullanılacak bu versiyon için uzun süredir hazırlık içerisinde olan ilk isim, bilgisayar üretiminde AMD'nin önemli iş ortaklarından birisi olan Acer. Şubat ayında yapacağı lansman ile Fusion C-50 işlemcili tablet bilgisayarını pazara sunması beklenen firma, bu açıdan tablet bilgisayar pazarıan yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. İşlem gücü ve grafik özellikleri açısından, düşük güç tüketiml modeller arasında en performanslı çözümlerden birisi olması beklenen tabletin, pil ömrü konusunda ARM işlemcili modellere karşı ne derece etkili olacağını ise zamanla göreceğiz.