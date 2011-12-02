AMD yeni işlemci mühendisleri arıyor

Yeni tepe yöneticisi Rory Read liderliğine gelecek stratejisini baştan kurgulayan ve bu doğrultuda çalışanlarının yaklaşık %12'siyle yollarını ayıran AMD, yeni mühendisler arıyor. Son günlerde ARM tabanlı işlemci üretip üretmeyeceği tartışılan AMD cephesinde bazı şirket yöneticileri, pazarın artık AMD-Intel rekabetinden ibaret olmadığını dile getirerek geleceğe dönük farklı geliştirme çalışmaları içerisinde olacaklarının sinyallerini vermişlerdi.

Şubat ayında gerçekleştireceği Finansal Analist Günü'nde, Kazanma Projesi adını verdiği yeni stratejisini açıklaması beklenen AMD, Amerika içerisinde Austin, Sunnyvale, Boxborough ve Fort Collins bölgelerindeki ofislerinde çalıştırılması üzere x86/SSE ve GPU tabanlı video kodeklerinin (örneğin MPEG-2, H.264 ve SVC gibi) tasarlanıp ve geliştirilmesnden sorumlu olacak video mimari, SOC yani yongadada sistem platformlarının entegrasyonundan sorumlu mühendis ve AMD'nin yeni nesil sunucu ve Fusion işlemcileri için yongada sistem tasarım onaylama mühendisi alınacak. AMD toplamda 12 pozisyon için mühendis alımı yapacak.

Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını "mobil vizyon eksikliği" nedeniyle ayıran AMD'nin gelecekte mobil cihazlara daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Nvidia'nın ARM tabanlı Tegra platformuyla elde ettiği başarı ve Intel'in akıllı telefon/tabletlere yönelik yeni işlemci çalışmaları karşısında AMD'nin de kayıtsız kalması beklenmiyor ancak şirketin bu noktada nasıl bir adım atacağı da henüz tam olarak bilinmiyor fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi en güçlü ihtimallerden biri olarak ARM lisansı ile ultra-mobil cihazlara yönelik Radeon GPU'lu yongada sistem platformlarının geliştirileceği görüşü sektör içerisinde gündeme gelmekte.