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AMD yeni işlemci mühendisleri arıyor

7 yıl
16,8b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni tepe yöneticisi Rory Read liderliğine gelecek stratejisini baştan kurgulayan ve bu doğrultuda çalışanlarının yaklaşık %12'siyle yollarını ayıran AMD, yeni mühendisler arıyor. Son günlerde ARM tabanlı işlemci üretip üretmeyeceği tartışılan AMD cephesinde bazı şirket yöneticileri, pazarın artık AMD-Intel rekabetinden ibaret olmadığını dile getirerek geleceğe dönük farklı geliştirme çalışmaları içerisinde olacaklarının sinyallerini vermişlerdi. 
Şubat ayında gerçekleştireceği Finansal Analist Günü'nde, Kazanma Projesi adını verdiği yeni stratejisini açıklaması beklenen AMD, Amerika içerisinde  Austin, Sunnyvale, Boxborough ve Fort Collins bölgelerindeki ofislerinde çalıştırılması üzere x86/SSE ve GPU tabanlı video kodeklerinin (örneğin MPEG-2, H.264 ve SVC gibi) tasarlanıp ve geliştirilmesnden sorumlu olacak video mimari, SOC yani yongadada sistem platformlarının entegrasyonundan sorumlu mühendis ve AMD'nin yeni nesil sunucu ve Fusion işlemcileri için yongada sistem tasarım onaylama mühendisi alınacak. AMD toplamda 12 pozisyon için mühendis alımı yapacak.
Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını "mobil vizyon eksikliği" nedeniyle ayıran AMD'nin gelecekte mobil cihazlara daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Nvidia'nın ARM tabanlı Tegra platformuyla elde ettiği başarı ve Intel'in akıllı telefon/tabletlere yönelik yeni işlemci çalışmaları karşısında AMD'nin de kayıtsız kalması beklenmiyor ancak şirketin bu noktada nasıl bir adım atacağı da henüz tam olarak bilinmiyor fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi en güçlü ihtimallerden biri olarak ARM lisansı ile ultra-mobil cihazlara yönelik Radeon GPU'lu yongada sistem platformlarının geliştirileceği görüşü sektör içerisinde gündeme gelmekte.

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Foxbat 7 yıl en beğenilen
Dedikodular böylece açıklığa kavuşmuş oldu. AMD'nin işten çıkardıklarının büyük çoğunluğubu satış ve pazarlama departmanı çalışanları oluşturuyordu ki bence de o saçma çizgifilm reklamları yapan adamlarla yollarını ayırmaları çok iyi oldu. Yeni mühendis takımları ve pazarlama uzmanları umarım AMD'nin atağa kalkmasını sağlar. Bakınız Intel o dandik Atom'larını nasıl da satıyor çünkü adam reklam yapmayı ve pazarlamasını iyi biliyor. Tamam, FX'ler hayal kırıklığı oldu ama Fusion gibi süper bir ürünün var ama adını duyan yok denecek kadar az.
Nasıl zamanında Intel Xeon'larının ismini değiştirip Extreme edition diye piyasaya sürmek zorunda kaldıysa o günkü sert rekabet koşullarını geri istiyorum yoksa öyle bir yanarız ki su soğutma bile kurtarmaz bizi:P
Dedikodular böylece açıklığa kavuşmuş oldu. AMD'nin işten çıkardıklarının büyük çoğunluğubu satış ve pazarlama departmanı çalışanları oluşturuyordu ki bence de ...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Gerginix 7 yıl
AMD doğru bir karar vermiş;

Bakınız Bulldozerlere, ÇEKİRDEĞİ VAAR, ÖN BELLEĞİ VAAR, FREKANSI VAAR, TURBOSU VAAR... Ama olmamış... Olmayınca olmuyor. Bu işte bir terslik var. İşin içinde başka birşey var. Yıllardır bu projeyi yürüten, ARGE bütçesini kullanan ve işin sonunu FX ismini harcayan bir işlemci ile getiren bu kadronun yenilenmesi gerekir. AMD de bunu yapmış. Umarım çıkarılanlara tazminatlarını vermişlerdir. Yoksa sözlerimi geri alırım.
AMD doğru bir karar vermiş;Bakınız Bulldozerlere, ÇEKİRDEĞİ VAAR, ÖN BELLEĞİ VAAR, FREKANSI VAAR, TURBOSU VAAR... Ama olmamış... Olmayınca olmuyor. B...
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umutarslan.com 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu abiler olurmu
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abrenax 7 yıl
intel ve nvidia amd ye göre çok önde gidiyor. gerçi f/p ürünleri yapıyorlar ama elindeki teknolojiyi geliştirmesi uzun sürerse işi zor gibi duruyor.
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Digitaldrop 7 yıl
Foruma ilan versinler, burada gırla var maşallah
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X-FI 7 yıl
adamlar lahmacuncu dönerci gibi... yeni usta arıyoruz diyorlar ... :d muhaha lolol
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cengizhan72 7 yıl
Bir tutturdular amd + game = süper.Bence bu durum amd firması için çok iyi olucak.Sadece oyun performansı değil tüm multi uygulamalardada mimari tasarımın eniyileşmesi gerekiyor.
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ilhdmr 7 yıl
amd nin pazarlama stratejisi yanlıştı zaten. fakat işin tuhaf tarafı bunu en basit bilgisayar kullanıcısının bile bilip, fırsat verilirse değiştirmek isteyeceği bir durumken amd neden yıllardır bu yanlış pazarlama ile devam etti (belki de edecek). bir şey üretirken, üretimden daha önemli olan şey onu pazarlamaktır. pazarlamanın gücünü bir türlü anlamadılar ya da anlamak istemediler. belki de yakaladıkları satış miktarı onlar için yeterliydi. sonuçta küçük hedefleri varsa, küçük ve kötü sonuçlardan şikayet etmezler.

gerçek rekabeti daha iyi bir mimari ve çok iyi bir pazarlama ekibi ile sağlayabileceklerine inanıyorum. umarım en kısa zamanda bu çizgiyi yakarlar ya da bu çizgiye yaklaşırlar..
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setek01 7 yıl
Anlamadığım birşey var. Mobil mobil diye tutturmuş herkes bir Fusion efsanesidir gidiyor. Konuyla ilgili bir araştırmam ve bilgim yok ondan soruyorum. Yani diyelim mobil bir ürün alacağım ben. Şimdi Sb işlemcili notebooklardan daha mı iyi performansa sahip fusion sistemler? Yoksa kıyaslama daha ziyade gerçekten benimde aynı gözle baktığım dandik atomlarla mı yapılıyor. Yani aslında zaten İntel Sb tasarımıyla yine mobil alanda aynı zamanda tümleşik grafik birimi de dahil olarak yine borusunu öttürmeye devam mı ediyor? Hatta 2012'de mobil sistemlerde, içinde DX11 dahili grafik birimi olan, IVY işlemcili sistemleriyle yine İntel hakimiyeti sürecek mi? Ha fusion ha atom, birinin diğerinden fazlaca başardığı iş benim gibi köhne deskstopçu için ne ifade eder? Yaş zaten 40'ı geçti hobi olarak 17 yıldır dekstop sistemlere zaman emek ve para harcadım da artık boşuna mı uğraşıyorum? Performansı artık bu platformlarda mı aramalıyım?

Yukarıda sorduğum sorularda herhangi bir art niyet yoktur. Hiç laptop kullanmadım. Hatta işyerinde yanımda oturan arkadaşım birşey sorduğunda onun laptopunun klavyesine bile dokunmak bana eziyet. Bana göre bu tarz ürünlerin tillahı olsa internet ve orta seviye müzik film bundan başka bir anlamı olmaz. O zaman ha dandik atom olmuş ha efsane fusion. Performans sınıfı desen Core i7 sistemler zaten mobil alanda rakipsiz ama ona da o kadar para ben vermem. O halde şu iyi bu iyi ama işte pazarlama yok ki demek neyi çözer? Alt tarafı gördüğü işler belli değil mi bu mobil ürünlerin?

Belki ben 80 darbesinde aklı eren bir kuşaktan geldiğim için ve PC ile 1994 yılında 386dx40 bir sistemle, ilk defa 24 yaşında tanıştığım için acaba biraz geride mi kalmış oluyorum?
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Gerginix 7 yıl setek01
setek01

Anlamadığım birşey var. Mobil mobil diye tutturmuş herkes bir Fusion efsanesidir gidiyor. Konuyla ilgili bir araştırmam ve bilgim yok ondan soruyorum. Yani diyelim mobil bir ürün alacağım ben. Şimdi Sb işlemcili notebooklardan daha mı iyi performansa sahip fusion sistemler? Yoksa kıyaslama daha ziyade gerçekten benimde aynı gözle baktığım dandik atomlarla mı yapılıyor. Yani aslında zaten İntel Sb tasarımıyla yine mobil alanda aynı zamanda tümleşik grafik birimi de dahil olarak yine borusunu öttürmeye devam mı ediyor? Hatta 2012'de mobil sistemlerde, içinde DX11 dahili grafik birimi olan, IVY işlemcili sistemleriyle yine İntel hakimiyeti sürecek mi? Ha fusion ha atom, birinin diğerinden fazlaca başardığı iş benim gibi köhne deskstopçu için ne ifade eder? Yaş zaten 40'ı geçti hobi olarak 17 yıldır dekstop sistemlere zaman emek ve para harcadım da artık boşuna mı uğraşıyorum? Performansı artık bu platformlarda mı aramalıyım?

Yukarıda sorduğum sorularda herhangi bir art niyet yoktur. Hiç laptop kullanmadım. Hatta işyerinde yanımda oturan arkadaşım birşey sorduğunda onun laptopunun klavyesine bile dokunmak bana eziyet. Bana göre bu tarz ürünlerin tillahı olsa internet ve orta seviye müzik film bundan başka bir anlamı olmaz. O zaman ha dandik atom olmuş ha efsane fusion. Performans sınıfı desen Core i7 sistemler zaten mobil alanda rakipsiz ama ona da o kadar para ben vermem. O halde şu iyi bu iyi ama işte pazarlama yok ki demek neyi çözer? Alt tarafı gördüğü işler belli değil mi bu mobil ürünlerin?

Belki ben 80 darbesinde aklı eren bir kuşaktan geldiğim için ve PC ile 1994 yılında 386dx40 bir sistemle, ilk defa 24 yaşında tanıştığım için acaba biraz geride mi kalmış oluyorum?

Hiç de geride kalmıyorsunuz efendim. Ben de iş yerinde bu mesajı notebook klavyesinden yazarken haz etmiyorum ve şunu hissediyorum:

Bu gezegende olan bitenler asla tabandan gelen talep ile şekillenmemiştir. Talep hep yukarıdan veya öncü bir ekip tarafından belirlenmiştir. Yukarısı şu an diyor ki mobil ürün pazarını elinde tutan geleceği elinde tutar. Şimdi bu teori yukarıdakilerin kendilerini inandırdıkları bir yalan mı yoksa gerçekten böyle bir durum mu var? Diyelim ki yalan, yukarıdakiler bu yalana inanırsa ben de inanacağım çünkü elim mahkum. Önümdekini yiyorum. Önümdekini ben seçmiyorum, 2 sene önce kasa toplarken dedim ki bakayım nedir ne değildir. Sonra foruma üye oldum. Arada şöyle başlıklar okudum hayretle, "OYUN LEPTAPI" oyun lapitopu neymiş? Oyun için laptop alınır mıymış...

Masaüstü kullanıcı güç ister - hız ister... Bizi kandırmak, paketleyip bataryalamak kolay değildir efendim. Biz masraflı adamız. Yok efendim 1.6 GHZ fekat turbo boost ile 2.4 oluyorlara gelmeyiz efendim. Ayrıca gelse ne olur ki, 2.4 GHZ de 1 saat çalışsın da göreyim ben lapitopun halini. Narin - hassas - sanki mankenlikten devşirip kendime el etmişim yemek yapmayı bilmeyen bir çıtkırıldım...

Buna karşın, interneti masaüstü PC'den kullananların sayısı ile mobil kullananların sayısı arasında her geçen saniye mobil lehine artış var. Mobil bambaşka bir ekmek kapısı ve cep telefonları önümüzdeki 10 yıl içinde telefondan da öte cevat kelle (OLACAK O KADAR) çantasına iyice dönecek (Tabletler bu işin henüz ilkel aşaması) Bundan ötürü bu mobil pazarı, BD için uğraşırken biraz ihmal ettikleri alanmış da şimdilik kaybettikleri zamanı da telafi edecek biçimde buraya odaklanmaları gerekiyormuş tespitidir. Dinime imanıma bu fikri ortaya atan AMD çalışanı kimse şimdi havasından geçilmiyordur. Kim bilir o işten atılan köhnemiş masaüstü işlemci mühendislerinin ayağını kaydıran Iphone bağımlısı başparmak hokkabazı yeni yetme bir mühendistir.

Sizi anlamaktayım, bizden hala var (İspanyol paçalı pantolonlu çocukluk fotoğraflarım var lanet olsun...)
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Batuist 7 yıl
Şahsi görüşüm AMD arm lisansı satın alıp hem bu mimari üzerinde geliştirme yapar hemde üretirse çok ciddi bir rakip olur piyasada.. gerçi x86 areneasında intel karşısındaki gibi olursa qualcom, samsung, nvidia, TI gibi rakipleri karşısında daha fazla ezilir. çünkü x86da ezen tek intel iken bu sefer daha fazla üretici giriyor araya.. ama işlemci geliştirme tecrübesini arm platfomuna güzel bir şekilde yansıtabilirse mükemmel bir sinerji ortaya koyar ki gelecek olan arm destekli windows 8 tabletlerde fırtına gibi esebilir.. nasılsa x86yıda lisanslı üretiyorsun bunuda üretirsin yada geliştirirsin sonuçta ticari bir firmanın amacı para kazanmaksa bu şekilde kazanmanın bir sakıncası olcağını zannetmiyorum.. gelecek zaten mobilitede o yüzden arm'ye ne kadar erken başlarsa o kadar iyi..
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sertacarslan 7 yıl
Arm'a da el atsin, cpu ve gpu deneyimini konustursun, milyarlarca dolarlik akilli telefon pazarinda islemcileriyle ciddi bir pay kapmamasi icin hicbir neden yok.
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Rubisco 7 yıl
Buldozerin transistörlerini yeniden saymışar, 2 milyarı yannış saymışız demişler, aslında 1.2 milyar tane varmış kusura bakmayın diolar.

AMD'nin mobil çözümleri intelinkilerden daha iyi, e-350 atomlardan daha performanslı mobil alanda rekabet etmek için çok çok uğraşmasına gerek yok intel o alanda daha çok çabalamak zorunda. Diğer taraftan da Bobcat c60 ların güç tüketimi fazla AMD'nin de onu 10w lardan en azından 4w lar civarına indirmesi lazım, C60 da A9 dan performanslı çünkü.

Smartphone pazarı toplam telefon pazarının sadece %27lik kısmını oluşturuyor o da ayrı bi durum. . Mobil alanda tablet faln olarak yani bi tek ARM var, o da kendisi CPU çözümü üretmiyor zaten. O alana nasıl girecek intelin atom Z leri var amd nin c50 leri var kaç tane tablet satılıoki bunlardan. c50 veya daha iyisi e350 performans olarak a9lardan zaten üstün. Demek salt performans faln değil yani olay. Ne yapsın gidip ARM'dan lisans mı alsın alınca ne olucak ARMv7 komut seti ile ne yapıcak? A9 CPU var bunun neresine ne yapıcak grafik arabirimi taksın süper bişi mi üretsin diyecez, diğer firmalardan hiçbi farkı olmayacak o zman, qualcom samsung vs. gibi. A9 core + AMD grafik çipi bu mudur herkezin beklediği?? Farklı olacağı tek şey hepsinden yüksek grafik kapasitesi olacak eyvalla, fiyatı da kabul edilebilir ölçüde olursa kimse mali power vr nvidia takmayacak o mudur? Gerçekten olabiliyosa yapılabiliosa yüksek kar edip piyasayı bi anda süpürecekse ki sonuçta AMD cpu geliştiren bi firma A9 u da modifiye eder, diğerlerinden daha hızlı da çalışabilir belki.

Güç tüketimi sabit kalsın, AMD ile mobil alandaki performans artmaya başlayacak mı? Bu alanda intelin yapamadığını yapıp sektörün daha çok güç talep eden uygulamaları programları tabletlere telefonlara faln sunumasını sağlayacak mı? Intelin kaç zmandır yapmayı isteyip yapamadığı şeyi başaracak mı daha yüksek performans ihtiyacını? Intel Wind Riverı niye aldı? Para kazanacaklarsa işlerine yarıyacaksa yapsınlar tabi bize ne, zararı dokunmasın yeter.

BD m.oktan orasını annadık da, bütün suç AMD nin oluyo da 2007 den beri 5 kere mimari de değişiklik yapmalarını sağlayan Intel'de hiç mi suç yok? Oturup yeniden kod mod yazıp oyun için bilmemne için Patch çıkartmak o kadar mı zor, engelleyici nedenler mi var bi sürü birileri kafamıza bişey mi dayıyıor. Anakartlar için kaç tane bios çıktı bu zmana kadar BD için, kaç tane oyun program BD için yeni versiyon faln çıkardı bu elemanların hepsi mi masum?
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alpa07 7 yıl
mail attım
:D
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WinteR 7 yıl
Pembe gözlüklerle bakmak ne güzel, yeni yüzler gelecek canlancak, yeni gelenler yeni fikirler ortaya atacak , yeni yeni vizyonlar olcak, yeni yeni cihazlar olcak, maalesef öyle değil, AMD Ceo Rory Read şu anda kriz yönetiminde, toplam iş gücünün %10 ile yollarını ayırdı, avrupadaki satış ve pazarlama ofislerinin birçoğunu kapattı, BD'ler fiyasko, yeni kuşak düşük segmentteki 28 nm Krishna/Wichita APu'ları iptal, senetler diplerde, bu durumda da firma için pek bir şey kalmıyor yapılacak, en azından ortakları ve piyasa için olumlu şeyler var göstermek için mühendis alıyor deniliyor, zaten teknolojik mühendislik üreten bir firma, rutin işleyişidir, Einstein filan gelmiyorsa. Bunları söylemek kötü, aslansın, uçarsın kaçarsın demek güzel ama gerçekci olmak lazım.
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interwap 7 yıl
Toparlanın beyler, gidiyoruz.
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Foxbat 7 yıl en beğenilen
Dedikodular böylece açıklığa kavuşmuş oldu. AMD'nin işten çıkardıklarının büyük çoğunluğubu satış ve pazarlama departmanı çalışanları oluşturuyordu ki bence de o saçma çizgifilm reklamları yapan adamlarla yollarını ayırmaları çok iyi oldu. Yeni mühendis takımları ve pazarlama uzmanları umarım AMD'nin atağa kalkmasını sağlar. Bakınız Intel o dandik Atom'larını nasıl da satıyor çünkü adam reklam yapmayı ve pazarlamasını iyi biliyor. Tamam, FX'ler hayal kırıklığı oldu ama Fusion gibi süper bir ürünün var ama adını duyan yok denecek kadar az.
Nasıl zamanında Intel Xeon'larının ismini değiştirip Extreme edition diye piyasaya sürmek zorunda kaldıysa o günkü sert rekabet koşullarını geri istiyorum yoksa öyle bir yanarız ki su soğutma bile kurtarmaz bizi:P
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Adoniss 7 yıl
Foxbat

Dedikodular böylece açıklığa kavuşmuş oldu. AMD'nin işten çıkardıklarının büyük çoğunluğubu satış ve pazarlama departmanı çalışanları oluşturuyordu ki bence de o saçma çizgifilm reklamları yapan adamlarla yollarını ayırmaları çok iyi oldu. Yeni mühendis takımları ve pazarlama uzmanları umarım AMD'nin atağa kalkmasını sağlar. Bakınız Intel o dandik Atom'larını nasıl da satıyor çünkü adam reklam yapmayı ve pazarlamasını iyi biliyor. Tamam, FX'ler hayal kırıklığı oldu ama Fusion gibi süper bir ürünün var ama adını duyan yok denecek kadar az.

Nasıl zamanında Intel Xeon'larının ismini değiştirip Extreme edition diye piyasaya sürmek zorunda kaldıysa o günkü sert rekabet koşullarını geri istiyorum yoksa öyle bir yanarız ki su soğutma bile kurtarmaz bizi:P

Intel reklam yapmayı ve pazarlamasını iyi giliyor fakat şu da var taktir edersiniz ki bir ürünün her yerde çok satması için illegal yollara da başvurulabiliniyor. Örnek vermek gerekirse Coca Cola vs. Pepsi
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Gerginix 7 yıl
Foxbat

Dedikodular böylece açıklığa kavuşmuş oldu. AMD'nin işten çıkardıklarının büyük çoğunluğubu satış ve pazarlama departmanı çalışanları oluşturuyordu ki bence de o saçma çizgifilm reklamları yapan adamlarla yollarını ayırmaları çok iyi oldu. Yeni mühendis takımları ve pazarlama uzmanları umarım AMD'nin atağa kalkmasını sağlar. Bakınız Intel o dandik Atom'larını nasıl da satıyor çünkü adam reklam yapmayı ve pazarlamasını iyi biliyor. Tamam, FX'ler hayal kırıklığı oldu ama Fusion gibi süper bir ürünün var ama adını duyan yok denecek kadar az.

Nasıl zamanında Intel Xeon'larının ismini değiştirip Extreme edition diye piyasaya sürmek zorunda kaldıysa o günkü sert rekabet koşullarını geri istiyorum yoksa öyle bir yanarız ki su soğutma bile kurtarmaz bizi:P

İmzanızı özlemişiz üstad...

Edit: hani şu AMD sevgisi (2003 yılında Prescott Intel çözüm sahibi olma arifesinde bana AMD önermişlerdi, adamları kazıkçı sanmıştım) AMD sevgisi bazen NTV Spor'da denk geldiğiniz Real Madrid - Real Sociedad maçına benzer. Maçı 22. dakikada Real Madrid 1 - 0 öndeyken yakalarsınız. İlk yarı Sociedad her yüklendiğinde sanki 40 yıllık Sociedad'lı İspanyol köylüsü gibi heyecanlanırsınız. Bu ülke geriden gelenleri sever. Avrupa şampiyonasıda yarı final görürken toplam sadece 7 dakika galip oynamış bir millli takımın taraftarıyız biz.
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DH Misafiri 7 yıl
Amd nin yapması gereken buydu demekki çok çapulcu toplanmış şirkete
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ra1dz 7 yıl
gelenler gidenleri aratmasa bari
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