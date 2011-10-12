AMD yeni nesil FX işlemci ailesini lanse etti

Bekleyiş sona erdi ve AMD yeni nesil FX işlemci ailesini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Uzun süredir geliştirilen yeni nesil Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin ilk üyeleri 8 çekirdekli FX-8150 ve FX-8120 modelleriyle 6 çekirdekli FX-6100 ve 4 çekirdekli FX-4100 modelleri oldu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3+ formundaki işlemciler, modeline göre 3.6GHz'e hızlarda görev yapıyorlar.

Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelen ve işlemci modeline göre 8MB'a kadar L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek içeren Bulldozer tabanlı yeni FX ailesi, çarpan kilidinin açık olması sayesinde aynı zamanda kolay hız aşırtma olanakları da vaad ediyor. Serinin en hızlı modeli olan FX-8150 modelini 245$ seviyesinden duyuran AMD, saf performans noktasında ise malesef beklentileri karşılayabilmiş değil. Kimi testlerde Phenom II ailesinden yavaş kalan FX işlemciler aynı zamanda Intel tarafında ise ağırlığık olarak Core i7-2600K'nın gerisinde kalıyorlar.

AMD FX işlemci ailesinin tüm detayları ve performans sonuçları için;