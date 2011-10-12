AMD yeni nesil FX işlemci ailesini lanse etti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bekleyiş sona erdi ve AMD yeni nesil FX işlemci ailesini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Uzun süredir geliştirilen yeni nesil Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin ilk üyeleri 8 çekirdekli FX-8150 ve FX-8120 modelleriyle 6 çekirdekli FX-6100 ve 4 çekirdekli FX-4100 modelleri oldu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3+ formundaki işlemciler, modeline göre 3.6GHz'e hızlarda görev yapıyorlar.
Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelen ve işlemci modeline göre 8MB'a kadar L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek içeren Bulldozer tabanlı yeni FX ailesi, çarpan kilidinin açık olması sayesinde aynı zamanda kolay hız aşırtma olanakları da vaad ediyor. Serinin en hızlı modeli olan FX-8150 modelini 245$ seviyesinden duyuran AMD, saf performans noktasında ise malesef beklentileri karşılayabilmiş değil. Kimi testlerde Phenom II ailesinden yavaş kalan FX işlemciler aynı zamanda Intel tarafında ise ağırlığık olarak Core i7-2600K'nın gerisinde kalıyorlar.
AMD FX işlemci ailesinin tüm detayları ve performans sonuçları için;
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millet bulldozer için sattı kimbilir:DDD
bana göre fx işlemcilerini naciz hane açıklamak istedim okuduğunuz için teşekkürler..
fx 8150 baz alarak konusmak istiyorum :
ortalıkla bu modell işlemci ile bir çok sitenin incelemsi var söyle ornek vereyım bazılarındakı cınebench 8150 iiçin 6.1 6.2 vereni
mesala 10 tane bench yapıldı çeşitli 2600k 8150 yı 5 6 sında geçıyor eyvalla ama 2 5 puan farkla geçıyor geçiyrmu geçiyor ama bu işlemci kotu veya beklenenı vermedı veremedı demek haksızlık olur
mesala kitguru nun incelemesinde sonuclar daha iyi 990fxa-ud7 anakartı kullanılmış son bios yüklü olmamasına rağmen gayet başarılı sonuclar... 3D MAX DE YUKSEK COZUNURULUKLU RENDER ALMIS KITGURUDA BAKABILIRSIN OVERCLOCKING ARKADASIMIZ SORMUS TU ARADA 10 SN FARK VAR 2600K ILE BU 10 SN ICIN BU ISLEMCI KOTUMU HER SITEDE BENCH SONUCLARI FARKLI
DEMEM O KI BANA GORE TEKNOLOJI OLARAK 8150 2600 KNIN DEN YUKSEK TESTLERDE KISMEN AZ FARKLA HISSEDILMEZ FARKLA GECILSEDE AMDNIN GECTIKLERINI NEDEN YOK SAYIYORSUNUZ
KISACA BENIM ICIN AMD 8150 BEKLENINI VERMIS VE AMD YENI NESIL MIMARI ILE SU MESAJI VERMEKTE .. YUKSEK TEKNOLOJI LI URUNLERI ISTEDIGIMDE YAPARIM BUNUDA UCUZA SATARIM VE ARTIK AMD DE DE İŞLEMCİ GUNCELLEMELERINI ARTIK INTEL GIBI 1 2 SENEDE BIR YAPACAK BU MIMARI SAYESINDE ISTE GELECEGI HERKES GOREMEZ AMD NIN BU YAPTIGINFAN BU OKUNUR BUNUDA HERKES ANLAYAMAZ.. SONUC.. AMD 8150 DENKTI 2600K YA NOKTA...
@Ashes geleceği gördüğümü iddia etmiyorum zaten, ülkenin-dünyanın ve piyasaların içinde bulunduğu durumu tahlil ederseniz zaten ortaya çıkan da doların yükseleceğiydi.
Ne diyim yeni işlemcilerimiz hayırlı olsun
Bak bu konuda ben farklı bir şey yazayım. Overclock1ng Hocam'dan Allah razı olsun.
Onun tavsiyesi ile ben bekledim. Yılbaşında alacaktım ama hem biraz daha pahalı alacaktım hem de B3 revizyon sıkıntısını -gerçi sıkıntı da sayılmaz- çekecektim.
1,55 Tl kur ile Nisan ayında Gold'tan 5 ay ertelemeli 12 Taksit fiyatla 380 TL'ye
o da 10 TL si erteleme farkı 2500k aldım. Enteresandır hiç farkında bile değildim
ki üstelik profesyonel borsacıyım bütün gün grafiklere bakrım kurun en düşük seviyelerinde almışım. Yani Hiç AMD kullanmadım bir kere kullanmaya niyetlendim bir faydasını gördüm. Ben neticede yandaş falan değilim. Ama bugün iyi olan neyse onu da gerekirse sert ifadelerle de savunurum. kendi aldığım ürünü daha sert ifadelerle savunabilirim çünkü bir kaç ay geçmeden hiçbir ürünü almam dolayısıyla bu bir üstünlük değil sabrın sonucudur ve ben hangi işlemciyi kullanıyorsam forumun çoğu ordadır zaten. Umarım 2. rev BD daha başarılı olur o zaman elimizdeki yetmiyorsa (C2Duo E8500'ün kısmen yetmediği gibi) AMD işlemci de alır kullanırız. Tabi 1090t'nin ilk çıktığı zamanı hatırlatarak onu da ilk çıkışında değil de 3-4 ay sonra olabilecek şekilde.
kimse geleceği göremez o zamandan beri doların yükseleceğini düşünüyorum yada tahmin ediyorum desen kimsenin itirazı olmayacaktı.
ve o zamanlar buldozerin beklenmesini çoğu insan gibi bende tavsiye ediyordum beklemekte fayda var yeni her zaman adından anlaşılacağı üzere bir yenilik getirir.
fx8120 şuan i5 2500k ve 1100t civarında fiyatlardan satılacak oyunlarda 1100t'den üstün oc ile performans artışıda güzel multi tasking performansıda doğal olarak çok iyi olacaktır günlük kullanımda birden fazla program açarken rahatlığını hissettirecektir.
sonuç olarak aynı fiyatta satılan işlemcilerden daha mantıklı (en azından saydığım ayrıcalıklara ihtiyac duyacak kesim açısından)
Büyük bir pardon dicem AMD bu işi ilerletmiş işlemci cachelerini bu seri ile sonunda yükseltmiş konuda ayrıntılar yazmadığı için ayrıntılara başka yerden bakınca gördüm... tamam sonunda çekirdekten sonra cache yarışı başladı aferin AMD :D
+1 zaten amd, ben bir modele yazılım yaptım desin ben o modelin adını ağzıma bile almam. ne umutlarla fx 4100 bekliyordum. core i3 2100 e kaldık. gerçi amd ekran kartını intel sistemde kullanınca performans kaybı oluyor ama napalım
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