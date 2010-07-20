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AMD-ATi, ekran kartı fiyatlarında yeni indirimlere gidebilir

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'ın lanse edimesiyle birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$ seviyesine çeken AMD-ATi, yeni fiyat indirimlerine gidebilir. Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre AMD'nin, ekran kartı bölümünden elde ettiği gelir, Nvidia'nın pazara süreceği yeni modellerden ötürü 3. çeyrekte düşüş gösterebilir.

GeForce GTS 450 ve 455 modellerini Ağustos ayında lanse etmeyi planlayan Nvidia, 200 dolar altı fiyat segmentlerinde, GeForce GTX 460'ın yarattığı etkiyi tekrarlamak istiyor. Yeni modellerinde DirectX 11 performansıyla birlikte CUDA ve PhysX vurgusu yapacağı belirtilen Nvidia'ya karşı AMD'nin ise yeni bir indirime gideceği düşünülüyor.

Şimdiye kadar 16 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı satan AMD-ATi, mevcut ürün gamını Ekim ayında Radeon HD 6000 serisiyle güncellemeye hazırlanıyor.


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dehcet 8 yıl
evet arkadaşlar indirim yapılması aminim her iki şirkette sürümden kazanacaktır bu kadar kolay olan işi neden zorlaştırırla anlaman evet yeni kartlar braz pahalı olabulur ama bu kadarı çok faz la bende 2010 ocak ayına 510 na 5850 aldım şimdi ise bazı mankalarda daha da pahalı nedir bu yeterin artık soyduğunuz insanları
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parameskalp 8 yıl
nvıdıa nın sunduğu yenilikler dikkate alındığında ati nin indirim yapması kaçınılmazdır
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rcelik21 8 yıl
bi taraftan oyunlar artık Pc lere çıkmazken diğer taraftan 16 milyon ekran kartı satılıyor anlamadım, alacam hd5970 1500 tl ye bir Red Dead Redemption oynayamayacam o halde ne gerek, 10 yıldır ekran kartına para veren birisi olarak oyun çıkmadığı için PC mi sattım dağıttım parçaladım şimdi bir xbox 360 aldım artık ekran kartına para akıtmıyorum
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Bu haberle 3 çeyrek renkli geçecek gibi.

Fizikle cuda görmekten öğük geldi artık. 460'ın muazzam hızaştırma performansını gören ne fiziğe bakıyor ne de cudaya. GTSleri de aynı güzellikte ve iyi bir fiyatla çıkarsalar da biz de nasiplensek. İkinci el tabi daha da bi güzel olur.
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M@U 8 yıl

fx57

GeForce GTX 460'ın lanse edimesiyle birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$ seviyesine çeken AMD-ATi...

AMD mi fiyatları aşağı çekti yoksa partnerleri satışları korumak için kârlarını düşürerek mi yaptı bunu? Bildiğim kadarıyla AMD resmi olarak herhangi bir fiyat indirimine gitmedi.




Nvidia'nın orta ve alt seviyedeki kartları çıkmadan yorum yapmak pek mümkün değil. Zira maliyetleri Ati kartlara göre daha yüksek olacak ve fiyatları da pek esnek olmayacaktır. Bu durumda AMD'nin alt seviyede işinin zorlaşması da pek söz konusu olmaz. Heleki Nvidia'nın hâlâ alt seviye kartlarından bihaber olduğumuz ve de Ati'nin yeni serisinin yolda olduğunu bilmemiz, işlerin AMD değil de Nvidia açısından pek iyi gitmediğini gösteriyor. Ati kartlar ilk olarak üst seviyede gelirse elbette alt seviyenin gelmesi yılbaşını bulacaktır ancak HD6000 isminin avantajı olacaktır. Gönül ister ki x1000 ve GF7 dönemindeki gibi her seviyede kafa kafaya olan kartlar gelsin ve fiyat indirimleri olsun ama olmuyor. Sırası gelen kart çıkarıyor...
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sendomi 8 yıl
şunda 2 sene önce üst segment olacak kartlar şimdi orta segment olarak kabul ediliyor ve bu kartların performansı kimine göre çokda iyi olmasada birçok kişiye çok iyi ve uzun süre götürecek kartlar,nvida amd'ye orta segmenti kaptırınca yola geldi gelişmeler bunu gösteriyor,amd'de elde ettiği pazar kaybına kaybetmek istemeyecek ve dahada geliştirmek isteyecek bu yüzden fiyat indirimi yapmak zorunda yoksa verdiği bu kadar emek boşa gidecek yine başladığı noktaya geri döncek
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viper 8 yıl
ATI kazanacagini fazlasiyla kazandi bu kartlardan. Bu saatten sonra isterse fiyatlari maliyetin az üstüne cekerek Nvidia'yi süründürür, ama sürünen Nvidia Intel'in kucagina kolayca düser diye korkuyorlar sanirim.
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DH Misafiri 8 yıl
artık orta seviye kartların bile fiyatı yüksek ortalık ta rakip olmayınca iki şirkette indirim yapmıyor.eskiden orta ve alt seviye kartlar 200 telden başlıyorken şimdi 300 tl ye alt seviye başlıyor orta seviyede 450 tl den başlıyor fiyatlar çok yüksek.
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WinteR 8 yıl
Nvidia'da hedef 5770 sanırım,170$ civarı daha performanslı kart çıkarmaları içten değil, tabi Ati'nin de indirim yapması.
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ShafakCool 8 yıl
Arık başak bir firmanın da bu pazara girme vakti geldi. Aslında geçti de .)
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car_26 8 yıl
5850nin fiyatı 400-450 olsa nv nin işi çok zor ama..çekmezler
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Trecc11 8 yıl
bence de o seviyeye çekmezler..
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