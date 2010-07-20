AMD-ATi, ekran kartı fiyatlarında yeni indirimlere gidebilir

GeForce GTX 460'ın lanse edimesiyle birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$ seviyesine çeken AMD-ATi, yeni fiyat indirimlerine gidebilir. Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre AMD'nin, ekran kartı bölümünden elde ettiği gelir, Nvidia'nın pazara süreceği yeni modellerden ötürü 3. çeyrekte düşüş gösterebilir.
GeForce GTS 450 ve 455 modellerini Ağustos ayında lanse etmeyi planlayan Nvidia, 200 dolar altı fiyat segmentlerinde, GeForce GTX 460'ın yarattığı etkiyi tekrarlamak istiyor. Yeni modellerinde DirectX 11 performansıyla birlikte CUDA ve PhysX vurgusu yapacağı belirtilen Nvidia'ya karşı AMD'nin ise yeni bir indirime gideceği düşünülüyor.
Şimdiye kadar 16 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı satan AMD-ATi, mevcut ürün gamını Ekim ayında Radeon HD 6000 serisiyle güncellemeye hazırlanıyor.
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Fizikle cuda görmekten öğük geldi artık. 460'ın muazzam hızaştırma performansını gören ne fiziğe bakıyor ne de cudaya. GTSleri de aynı güzellikte ve iyi bir fiyatla çıkarsalar da biz de nasiplensek. İkinci el tabi daha da bi güzel olur.
AMD mi fiyatları aşağı çekti yoksa partnerleri satışları korumak için kârlarını düşürerek mi yaptı bunu? Bildiğim kadarıyla AMD resmi olarak herhangi bir fiyat indirimine gitmedi.
Nvidia'nın orta ve alt seviyedeki kartları çıkmadan yorum yapmak pek mümkün değil. Zira maliyetleri Ati kartlara göre daha yüksek olacak ve fiyatları da pek esnek olmayacaktır. Bu durumda AMD'nin alt seviyede işinin zorlaşması da pek söz konusu olmaz. Heleki Nvidia'nın hâlâ alt seviye kartlarından bihaber olduğumuz ve de Ati'nin yeni serisinin yolda olduğunu bilmemiz, işlerin AMD değil de Nvidia açısından pek iyi gitmediğini gösteriyor. Ati kartlar ilk olarak üst seviyede gelirse elbette alt seviyenin gelmesi yılbaşını bulacaktır ancak HD6000 isminin avantajı olacaktır. Gönül ister ki x1000 ve GF7 dönemindeki gibi her seviyede kafa kafaya olan kartlar gelsin ve fiyat indirimleri olsun ama olmuyor. Sırası gelen kart çıkarıyor...