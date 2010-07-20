AMD-ATi, ekran kartı fiyatlarında yeni indirimlere gidebilir

GeForce GTX 460'ın lanse edimesiyle birlikte ATi Radeon HD 5830'un fiyatını 199$ seviyesine çeken AMD-ATi, yeni fiyat indirimlerine gidebilir. Uzakdoğu merkezli Digitimes'ın haberine göre AMD'nin, ekran kartı bölümünden elde ettiği gelir, Nvidia'nın pazara süreceği yeni modellerden ötürü 3. çeyrekte düşüş gösterebilir.

GeForce GTS 450 ve 455 modellerini Ağustos ayında lanse etmeyi planlayan Nvidia, 200 dolar altı fiyat segmentlerinde, GeForce GTX 460'ın yarattığı etkiyi tekrarlamak istiyor. Yeni modellerinde DirectX 11 performansıyla birlikte CUDA ve PhysX vurgusu yapacağı belirtilen Nvidia'ya karşı AMD'nin ise yeni bir indirime gideceği düşünülüyor.

Şimdiye kadar 16 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı satan AMD-ATi, mevcut ürün gamını Ekim ayında Radeon HD 6000 serisiyle güncellemeye hazırlanıyor.

