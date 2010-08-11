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AMD'den 25 Watt TDP'li yeni mobil işlemci: V140

8 yıl
13,8b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileri endüstri tarafından merakla beklenen AMD cephesinde, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan V140 işlemcisi de kullanıma sunuluyor. 2.3GHz'de çalışan tek çekirdekli yeni işlemci, 512Kb Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Soket S1 (S1g4) formunda olan yeni mobil işlemcinin ısıl güç tasarımı 25 Watt olarak belirlenmiş. Sanallaştırma teknolojisine de destek sunan AMD V140, V serisinin en hızlı temsilcisi olarak giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda ve SFF formundaki bazı mini bilgisayarlarda kullanılmak üzere yakında satışa sunulacak.


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DH Misafiri 7 yıl
tek çekirdek olduğuna bakmayın ben bu işlemciyi vin 7 ultımate ile sanki çift çekirdekmiş gibi kullanıyorum kasılma yok denecek güçte
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OverClocK1ng 8 yıl
Mini bilgisayarlar için iyi ama 2.1 Ghz falan olup 18Watt falan olsa daha iyi olurdu bence.
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EPICA 8 yıl
V serisinin en hızlı işlemcisiymiş.Yakında daha düşük tdp'li ve mhz'li modeller gelir.
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