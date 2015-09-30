AMD'den PRO A serisi işlemciler ve gömülü grafik birimleri

Intel'in son dönemde dizüstü modellerine yönelik Xeon ve Skylake-K tabanlı güçlü işlemciler hazırlamasına karşı AMD de hamle yapmakta gecikmedi ve performans odaklı PRO A serisi yeni işlemcilerini duyurdu.





PRO-A serisi işlemciler masaüstü yanında dizüstü modellerine de hitap edecek. Bu bakımdan iki farklı işlemci göreceğiz. Mobil taraftaki işlemciler Carrizo PRO, masaüstü tarafındaki işlemciler ise Godavari PRO adlarını alacak.





AMD, yeni işlemcilerin işletmelerin artan ihtiyaçlarına yönelik olarak en iyi performansı ve optimizasyonu verecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Performans artışı yanında donanım seviyesinde güvenlik, sanallaştırma desteği gibi ekstralar da sunuluyor.





İşlemciler ile birlikte AMD PRO Control Centre adında yeni bir yönetim aracı da geliyor. KOBİ'leri hedefleyen bu yeni araç AMD Energy Saver, PC Health Centre, USB Blocker ve Wireless Display gibi özellikler sunuyor.





AMD PRO serisinin mobil yönelik ilk işlemcisi AMD PRO A12 APU'su olacak. 4 adet işlemci çekirdeği ve 8 adet grafik birimi ile toplamda 12 işlem çekirdeğine sahip olan AMD PRO A12, 3.4GHz saat hızında çalışıyor. Beraberindeki Radeon R7 serisi grafik birimi ise 800MHz saat hızında çalışıyor ve 512 işlem birimine sahip.





AMD PRO mobil serisinde grafik birimini de bazı işlemlerde devreye sokarak işlemcinin yükünü azaltan HSA 1.0 uyumluluğu, ARM TrustZone güvenlik teknolojisi, AMD Secure Processor bağımsız güvenlik odaklı işlemci, entegre HEVC çözücü gibi diğer özellikler yer alıyor. AMD PRO mobil APU'ları HP EliteBook 725, 745 ve 755 modellerinde yer alacak.





AMD PRO A masaüstü APU serisinde ise agresif bir fiyat politikası güdüleceği belirtiliyor. Detayları tam olarak açıklanmasa da video akışı ve VOIP gibi gecikmeye uğramaması gereken işlemleri destekleyen AMD Quick Stream PRO teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor. AMD PRO A masaüstü APU'ları Lenovo M79 Tower ve ThinkCentre modellerinde ve HP EliteDesk 705 Micro Tower bilgisayar modelinde görebileceğiz.





AMD bunun yanında entegre sistemlere yönelik olarak AMD Embedded Radeon grafik çözümlerini duyurdu. Grafik yoğunluklu sektörlere göre gömülü sistemler geliştiren mühendisleri hedefleyen çözümler 4K, 3D, interaktif ekranlar gibi özelliklere destek sunuyor.





Entegre çözümler bütçeye göre 3 kategoriye ayrılmış. En iyi performans için AMD Embedded Radeon E8950MXM modülü bulunuyor. Bu modülde AMD'nin en yüksek performanslı entegre grafik birimleri yer alacak. Modül mobil PCI Express arayüzünü kullanıyor.





Yüksek performans için AMD Embedded Radeon E8870 serisi tasarlandı. Mobil PCI Express ve PCI Express arayüzünü kullanan seri entegre sanallaştırma uygulamaları için çözümler barındırıyor. Alt seviyede ise AMD Embedded Radeon E6465 olacak. Yine Mobil PCI Express ve PCI Express arayüzünü kullanan seri düşük enerji seviyelerinde en iyi performansı vermeye çalışacak.

http://hexus.net/tech/news/cpu/86846-amd-launches-pro-a-series-processors-businesses/