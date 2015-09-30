Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den PRO A serisi işlemciler ve gömülü grafik birimleri

3 yıl
4,9b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'den PRO A serisi işlemciler ve gömülü grafik birimleri

Intel'in son dönemde dizüstü modellerine yönelik Xeon ve Skylake-K tabanlı güçlü işlemciler hazırlamasına karşı AMD de hamle yapmakta gecikmedi ve performans odaklı PRO A serisi yeni işlemcilerini duyurdu.

PRO-A serisi işlemciler masaüstü yanında dizüstü modellerine de hitap edecek. Bu bakımdan iki farklı işlemci göreceğiz. Mobil taraftaki işlemciler Carrizo PRO, masaüstü tarafındaki işlemciler ise Godavari PRO adlarını alacak. 

AMD, yeni işlemcilerin işletmelerin artan ihtiyaçlarına yönelik olarak en iyi performansı ve optimizasyonu verecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Performans artışı yanında donanım seviyesinde güvenlik, sanallaştırma desteği gibi ekstralar da sunuluyor. 

İşlemciler ile birlikte AMD PRO Control Centre adında yeni bir yönetim aracı da geliyor. KOBİ'leri hedefleyen bu yeni araç AMD Energy Saver, PC Health Centre, USB Blocker ve Wireless Display gibi özellikler sunuyor. 

AMD PRO serisinin mobil yönelik ilk işlemcisi AMD PRO A12 APU'su olacak. 4 adet işlemci çekirdeği ve 8 adet grafik birimi ile toplamda 12 işlem çekirdeğine sahip olan AMD PRO A12, 3.4GHz saat hızında çalışıyor. Beraberindeki Radeon R7 serisi grafik birimi ise 800MHz saat hızında çalışıyor ve 512 işlem birimine sahip.  

AMD PRO mobil serisinde grafik birimini de bazı işlemlerde devreye sokarak işlemcinin yükünü azaltan HSA 1.0 uyumluluğu, ARM TrustZone güvenlik teknolojisi, AMD Secure Processor bağımsız güvenlik odaklı işlemci, entegre HEVC çözücü gibi diğer özellikler yer alıyor. AMD PRO mobil APU'ları HP EliteBook 725, 745 ve 755 modellerinde yer alacak. 

AMD PRO A masaüstü APU serisinde ise agresif bir fiyat politikası güdüleceği belirtiliyor. Detayları tam olarak açıklanmasa da video akışı ve VOIP gibi gecikmeye uğramaması gereken işlemleri destekleyen AMD Quick Stream PRO teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor. AMD PRO A masaüstü APU'ları Lenovo M79 Tower ve ThinkCentre modellerinde ve HP EliteDesk 705 Micro Tower bilgisayar modelinde görebileceğiz. 

AMD bunun yanında entegre sistemlere yönelik olarak AMD Embedded Radeon grafik çözümlerini duyurdu. Grafik yoğunluklu sektörlere göre gömülü sistemler geliştiren mühendisleri hedefleyen çözümler 4K, 3D, interaktif ekranlar gibi özelliklere destek sunuyor. 

Entegre çözümler bütçeye göre 3 kategoriye ayrılmış. En iyi performans için AMD Embedded Radeon E8950MXM modülü bulunuyor. Bu modülde AMD'nin en yüksek performanslı entegre grafik birimleri yer alacak. Modül mobil PCI Express arayüzünü kullanıyor. 

Yüksek performans için AMD Embedded Radeon E8870 serisi tasarlandı. Mobil PCI Express ve PCI Express arayüzünü kullanan seri entegre sanallaştırma uygulamaları için çözümler barındırıyor. Alt seviyede ise AMD Embedded Radeon E6465 olacak. Yine Mobil PCI Express ve PCI Express arayüzünü kullanan seri düşük enerji seviyelerinde en iyi performansı vermeye çalışacak.  
AMD'den PRO A serisi işlemciler ve gömülü grafik birimleri
 

http://hexus.net/tech/news/cpu/86846-amd-launches-pro-a-series-processors-businesses/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kraix 3 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
bakalım performansı tatmin edecekmi son kullanıcıyı

Bizim insanımız yine tatmin olmayacak birşey bulur :D Memnuniyetsiziz abi :D ahahaha
IhtiyarDelikanlibakalım performansı tatmin edecekmi son kullanıcıyıBizim insanımız yine tatmin olmayacak birşey bulur :D Memnuniyetsi...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apodur 3 yıl
konsoldede
---agresif bir fiyat politikası güdüleceği belirtiliyor.--- lafa bak ,,yemisim senin agresifini , bedava versen almiyom intel varken amd alinir mi ,lakin piyasadan yok olmasin yinede amd ,,,cünkü tekel olmak inteli simartir zaten simarik

boş kafayla boş cümleler sarf etmişsin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN291 3 yıl
apu sayesinde ekonomik günlük kullanıcılar için intelin önünde, ama daha da ilerlemesi gerekecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayrikoc61 3 yıl
Vay be gözlerim yaşardı amd yeni bir şey çıkardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 3 yıl
---agresif bir fiyat politikası güdüleceği belirtiliyor.--- lafa bak ,,yemisim senin agresifini , bedava versen almiyom intel varken amd alinir mi ,lakin piyasadan yok olmasin yinede amd ,,,cünkü tekel olmak inteli simartir zaten simarik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.RetroWave 3 yıl
Vay amd.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 3 yıl
Pro yazınca pro mu oluyor. Skylake işlemcilerine hamle bunlarsa salla gitsin. (AMD kullanıcısıyım ve Intel sistem toplamayı düşünüyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl en beğenilen
IhtiyarDelikanli
bakalım performansı tatmin edecekmi son kullanıcıyı

Bizim insanımız yine tatmin olmayacak birşey bulur :D Memnuniyetsiziz abi :D ahahaha
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
apuları gerçekten iyice güçlendi aynı ilermeyi cpu gpulardada gösterse daha iyi olcak amd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulbirbaska 3 yıl
Amd apu konusunda işi bayağı ilerletti. Bazen harici ekran kartına bile gerek kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 3 yıl
bakalım performansı tatmin edecekmi son kullanıcıyı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4897 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG G4'e sertleştirilmiş cam takıyoruz "Nillkin 9H sert cam" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim