AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi

Sanal gerçeklik cihazları birkaç ay içinde satışa çıkacak. Donanım üreticisi firmalar da sanal gerçeklik için gereken donanımlar konusunda önerilerde bulunmaya başladılar. AMD tarafından yayınlanan listede ne tür bir işlemciye sahip olmamız gerektiği gösterilmiş.



Listede yer alan işlemciler sanal gerçeklik gözlükleri kullanırken belli bir performansa göre değerlendirmiş. Maalesef bu performansın ne olduğu net olarak açıklanmadı. AMD'ye göre yüksek saat hızlarına sahip 8 ve 6 çekirdekli Vishera ailesine ait işlemciler VR deneyiminde karmaşık işlemleri başarıyla yapabiliyorlar.



İşin ilginç yanı Oculus Rift'in sitesinde AMD 8 çekirdekli 9590 işlemcinin Oculus Rift için uygun olup olmadığı denendiğinde "Sisteminiz Oculus Rift'in önerilen sistem gereksinimlerine ulaşamıyor" uyarısının verilmesi. Burada hatalı olan tarafın AMD mi yoksa Oculus mu olduğunu zaman gösterecek.







http://www.tweaktown.com/news/50402/amd-recommended-cpus-vr-oculus-hates/index.html