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AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi

Sanal gerçeklik gözüklerinin piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala AMD bu deneyimi yaşayabilmemiz için ne tür bir işlemciye sahip olmamız gerektiğini bir listeyle açıkladı.
3 yıl
3,9b
1
26
İşlemci
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi
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Sanal gerçeklik cihazları birkaç ay içinde satışa çıkacak. Donanım üreticisi firmalar da sanal gerçeklik için gereken donanımlar konusunda önerilerde bulunmaya başladılar. AMD tarafından yayınlanan listede ne tür bir işlemciye sahip olmamız gerektiği gösterilmiş.
AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi
 
Listede yer alan işlemciler sanal gerçeklik gözlükleri kullanırken belli bir performansa göre değerlendirmiş. Maalesef bu performansın ne olduğu net olarak açıklanmadı. AMD'ye göre yüksek saat hızlarına sahip 8 ve 6 çekirdekli Vishera ailesine ait işlemciler VR deneyiminde karmaşık işlemleri başarıyla yapabiliyorlar.
İşin ilginç yanı Oculus Rift'in sitesinde AMD 8 çekirdekli 9590 işlemcinin Oculus Rift için uygun olup olmadığı denendiğinde "Sisteminiz Oculus Rift'in önerilen sistem gereksinimlerine ulaşamıyor" uyarısının verilmesi. Burada hatalı olan tarafın AMD mi yoksa Oculus mu olduğunu zaman gösterecek.
  

http://www.tweaktown.com/news/50402/amd-recommended-cpus-vr-oculus-hates/index.html Yorum Yaz
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berkbozkus 3 yıl en beğenilen Sertan-57
Sertan-57

Boyle Seyler icin Bulldozerleri Tavsiye Etmem Zen islemciyi Tavsiye Ederim. Benim Tecrubem Bunu Gosteriyor.

Pardon da zeni ne ara tecrübe edindin
Sertan-57Boyle Seyler icin Bulldozerleri Tavsiye Etmem Zen islemciyi Tavsiye Ederim. Benim Tecrubem Bunu Gosteriyor....
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Sertan-57 3 yıl
Simdi Soyle Birsey Var Bende islemciyle ilgili Bir Cok Seyi Biliyorum Fakat Yazilimci Degilim Bizde Kendimize Gore Arastirmalar Yapiyoruz. Rubisco Gibi Cok Ayrintili Gibi Bazi Seyleri Bilmiyorum. Rubisco islemcinin Ruhunu Biliyor. Rubisco Sanki islemcinin icine Girmis Gibi Denebilir.
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Sertan-57 3 yıl
Bulldozeri Tasarlayan Ekip Oyle Profosyonel Bir Ekip Degildi Ama Jim Keller Ve Ekibi Bambaska Ekipdi intel'in Butun Ekiplerini Toplayin AMD'nin Jim Keller Ve Ekibi Gibi Etmez Olay Bu Ben Bir Gun Gormedim Bu Ekibin Bulldozer Gibi Darbogaz Yapan Stabil Calismayan islemci Yaptiklarini Gormedim.
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kadirirdem 3 yıl
sanal gerçeklikte bence Quallcomm ve Mtk işleri götürür gibi yani mobil pazara hakim olan firmalar....
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Mutlak.Sıfır 3 yıl
Amd'nin Cpu tarafı öldüğü için Microsoft ve Sony Amd'nin Cpu ve Gpu'sunu kullanıyorlar zaten demi (en basit örnek düşün artık ). Bunlar nasıln ön görüler, yorumlar arkadaş? Zaten bu koca şirketler bir şey bilmiyor, bir tek siz biliyorsunuz.
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*siteci* 3 yıl
14 nm, DDR4 desteğine sahip, Zen mimarili işlemciye ve Polaris mimarili Radeon grafik birimine sahip APU'yu bekliyoruz
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Sertan-57 3 yıl *siteci*
Dostum Bende Bunu Diyorum
.
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jitemci 3 yıl
zen mimarisi amd nin son şansı intel yoksa bir 7 yıldaha zirveye oynar
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Sertan-57 3 yıl jitemci
Dostum Aynen Bu Son Sansi Oldu Olmadi Yoksa intel AMD'yi Piyasadan Silicek Ve AMD Boylece Tarihe Karismis Olucak Yani Umudunuzu Yitirmeyin
.
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mamad 3 yıl jitemci
serkanerşen

zen mimarisi amd nin son şansı intel yoksa bir 7 yıldaha zirveye oynar

O son şans mevzusu bitti gitti, mazide kaldı. Bulldozer son şansıydı, o da yalan oldu. Ondan sonra da Amd falan kalmadı ortada. Fxleri falan cidden rekabetçi zanneden kişiler var. Ama hiçbir açıdan iyi değil. Amd son treni kaçıralı çok oldu yani. Zen çıksa da çıkmasa da amd için artık pek bir şey farketmez. Anca 1-2 ömrünü uzatır. Gerçi Zen'den bir halt olmayacağı da ortada. Ama biraz daha gaz versinler. Belki biraz hisseleri yükselir. Nasıl olsa 2017'de tümden çakılacak. Neyse ki gpu tarafını ayırdılar da artık o elde kalır yine. Cpu tarafı öleli çok oldu.

Edit: Habere yapılabilecek tek yorum var; Vr kullanacak adam amd işlemcilerin yüzüne bile bakmaz. Neyin önerisi bu?
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Sertan-57 3 yıl Bernhard
Boyle Seyler icin Bulldozerleri Tavsiye Etmem Zen islemciyi Tavsiye Ederim. Benim Tecrubem Bunu Gosteriyor.
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berkbozkus 3 yıl Sertan-57
Sertan-57

Boyle Seyler icin Bulldozerleri Tavsiye Etmem Zen islemciyi Tavsiye Ederim. Benim Tecrubem Bunu Gosteriyor.

Pardon da zeni ne ara tecrübe edindin
2 Yanıt Yanıtla +25
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lterlemez 3 yıl
8320'nin olmaması garip, 20 ile 50 arasında o kadar fazla fark yok ki?
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Mete Can Karahasan 3 yıl
Gereken performans değeri 2160*1200 çözünürlükte 90Hz; ama Oculus firmasının desteklediği eserlerde birçok Unity 4 eseri de yer alıyormuş. Tek çekirdek performansıyla öne çıkan eserlere destek verilmesi, acaba Oculus'un da AMD LiquidVR hedeflerinden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu akla getiriyor.
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amd, oculus rift ve
5 etiket daha sanal gerçeklik amd işlemci İşlemci Donanım Alkan Adakaner
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