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AMD'nin 2012 için planladığı yeni nesil Fusion platformları detaylandı

7 yıl
37,5b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brazos kod adını taşıyan ve ağırlıklı olarak netbook'lar olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarları, hepsi bir arada bilgisayarları ve Mini-ITX anakartları hedef alan Fusion işlemcilerinin 5 milyondan fazla sattığını açıklayan ve üretim kapasitesinin üzerinde talep aldığını açıklayan AMD, Sabine platformunu pazara sunmaya hazırlanıyor.

Resmi tanıtımının bugünlerde yapılması beklenen Sabine platformu, LIano kod adını taşıyan yeni Fusion işlemcileri ile birlikte A serisi yeni çipset modellerini kapsıyor. Bobcat mimarisini kullanan Brazos platformundan farklı olarak K10.5 mimarisinin güç verdiği platformda aynı zamanda çok daha güçlü entegre grafik birimlerine yer veriliyor.

AMD'nin 2012 için planladığı yeni nesil Fusion platformları detaylandı
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AMD önümüzdeki yıl için Comal ve Deccan kod adlı yeni Fusion platformlarını hazırlıyor.

AMD'nin yüksek performans sınıfı dizüstü bilgisayarlar ve performans sınıfı masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı platform kapsamında Fusion A4, A6 ve A8 serisi işlemciler pazara sunulacak. Mobil versiyonlarında çift ve dört çekirdekli işlemcilerin olacağı platformda, işlemciye entegre grafik birimleri de modeline göre 400x paralel işlem birimiyle gelecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yukarıda da belirttiğimiz gibi K10.5 mimarisini temel alan Husky kod adlı çekirdek tasarımının kullanıldığı işlemcilerde Beavercreek ve Winterpark kod adlı entegre grafik birimlerine yer veriliyor. Yakında pazarada göreceğimiz Sabine platformu gelecek yıl içerisinde yerini Comal platformuna bırakacak.

Trinity, Weatherford ve Richland kod adlarını taşıyan yeni Fusion işlemcileri Piledriver kod adlı çekirdek tasarımını kullanacaklar. Bulldozer mimarisini temel alacakları belirtilen işlemcilerde çok daha güçlü entegre grafik birimlerine yer verileceği ifade edilirken, FS1 yerine FS1r2 soket yapısına geçilecek ancak göründüğü kadarıyla çipsetler aynı kalacak.

AMD'nin 2012 için planladığı yeni nesil Fusion platformları detaylandı
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Comal platformunda yeni Trinity, Weatherford ve Richland kod adlı Fusion işlemcileri olacak.

Comal platformuyla ilgili bir diğer önemli detay ise eşlik edecek harici grafik kartlarıyla ilgili. AMD'nin dökümanlarına göre, Comal platfomruna sahip dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartı olarak London kod adını taşıyan yeni bir seriye yer verilecek ki merak edenler için bu serinin 28nm GPU tasarımlarını içeren yeni jenerasyon olduğunu da belirtelim.

AMD gelecek yıl ile birlikte giriş seviyesindeki Fusion platformunu da güncelleyecek. Ocak ayında lanse edilen Brazos platformu, 2012'de yerini Deccan platformuna bırakacak. Krishna ve Wichita kod adlarını taşıyan yeni Fusion işlemcileri, mevcut modellerden farklı olarak Bobcat yerine Bobcat Enhanced isimli geliştirilmiş mimariyi kullanacak.

2012'de sunulacak Comal ve Deccan platformları, grafik yetenekleri açısından da çıtayı yukarı taşıyacaklar. Teknik özellikleri hakkında net bir bilgi olmasa da platformlarda yer alacak yeni grafik işlemci sınıflandırmaları netleşiyor. 2012 için hazırlanan üst seviye mobil Fusion işlemcilerinden Trinity, en yüksek GPU performansına sahip APU olacak.

AMD'nin 2012 için planladığı yeni nesil Fusion platformları detaylandı
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2012'de çıkacak platformlar da A60M ve A70M çipsetlerini kullanacaklar.

Performans ve orta segment odaklı Fusion işlemcilerinde ise Weatherford ve Richland isimli entegre grafik birimlerine yer verilecek. Daha fazla sayıda paralel işlemci içermesi beklenen grafik işlemci tasarımlarının daha verimli Turbo özelliğine sahip olmaları ve bu sayede dinamik frekans kontrolünü daha agresif bir şekilde gerçekleştirmeler bekleniyor.

AMD'nin 2012 için hazırladığı Comal ve Deccan platformlarına ilişkin çipset detayları da netleşmeye başladı. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni platformlar, önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak A60M ve A70M çipsetleriyle kullanılabilecek yani bu noktada geriye doğru uyumluluktan da bahsedilecek gibi görünüyor.


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shadowosman 7 yıl
bizim ülkede satılan ramların çoğu intel içindir amd için üretilen ramlerden genelde bulmanız zor bellek üreticilerinin resmi sitelerinde bulabiliyorsunuz ama o modelleri bizde bulmak zaman alıyor
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Solitude 7 yıl
Önce bir Bulldozeri çıkartsında sonra fusionlara baksın.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
AMD Fusion için %100 uyumlu onboard RAM koymadığı sürece kimse hayaller kurmasın ! :(
işlemci, ekran kartı ; anakart üzerinde sabit birde ramlar sabit olsun taş gibi sistem olsun ! :)
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dennjS 7 yıl
artık fikirden,plandan çok biraz icraat görmek gerekiyor.
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ffaaiikkk 7 yıl
Elinize Sağlık..
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