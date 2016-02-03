AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor





AMD'nin bu yıl hem grafik hem de işlemci tarafında büyük hamlelerine şahit olacağız. Grafik tarafında Polaris mimarisi ile kendisine pazar payı arayacak olan AMD, işlemci tarafında da yeni nesil Zen mimarisine güveniyor. Bu iki mimari genelde birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterecek ancak en üst seviyede güçlerini birleştirdiklerine şahit olacağız.





AMD'nin yüksek performanslı sistemlere yönelik olarak geliştirdiği HPC APU'ları; Zen çekirdekleri, Polaris tabanlı entegre ekran kartı ve HBM bellekler ile çıtayı daha da yukarı çekmeyi amaçlıyor. AMD'nin çoklu yonga modülü - MCM tarzında hazırladığı APU içerisinde Zeppelin adı verilen yeni bir işlemci yer alacak.









32 adet Zen çekirdeği barındıracak olan Zeppelin, AMD'nin yeni iç bağlantıları sayesinde 100GB/s hızında grafik birimi ile haberleşecek. Polaris mimarisinin amiral gemisi sayılan Greenland veya Vega 10 ekran kartını entegre edecek olan APU, HBM bellek teknolojisi sayesinde 500GB/s bant benişliğine ulaşabilecek. APU, dışarıdaki DDR4 RAM bellek ile de 100GB/s hızında haberleşecek. 4TFLOPS performans seviyesini yakalaması beklenen APU'lar sayesinde, devasa bant genişliklerine sahip çok hızlı sistemler çıkacak.





HPC APU'larının son kullanıcıdan ziyade, kurumsal çözümlere yönelik olarak pazarlanması bekleniyor. AMD mühendisleri de, yeni APU'ların varlığını doğruladı ancak Zen mimarisi nedeniyle en erken 2017 yılında APU'lardaki yerini alacak. Bu bakımdan Zeppelin işlemcilerin de 2017 içerisinde piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca Zeppelin ismi sadece işlemci için mi yoksa tüm APU için mi kullanılacak bilinmiyor.

http://www.tweaktown.com/news/50116/amds-new-zeppelin-cpu-spotted-features-32-cores/index.html