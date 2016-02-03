Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor

Uzun soluklu çalışmanın ürünü olarak bu yıl hem işlemci hem de grafik tarafında iddialı olmak isteyen AMD, sınıfında rakipsiz olacak çözümler de hazırlıyor. Yeni HPC APU'su bunlardan birisi.
3 yıl
7b
1
55
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor


AMD'nin bu yıl hem grafik hem de işlemci tarafında büyük hamlelerine şahit olacağız. Grafik tarafında Polaris mimarisi ile kendisine pazar payı arayacak olan AMD, işlemci tarafında da yeni nesil Zen mimarisine güveniyor. Bu iki mimari genelde birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterecek ancak en üst seviyede güçlerini birleştirdiklerine şahit olacağız. 

AMD'nin yüksek performanslı sistemlere yönelik olarak geliştirdiği HPC APU'ları; Zen çekirdekleri, Polaris tabanlı entegre ekran kartı ve HBM bellekler ile çıtayı daha da yukarı çekmeyi amaçlıyor. AMD'nin çoklu yonga modülü - MCM tarzında hazırladığı APU içerisinde Zeppelin adı verilen yeni bir işlemci yer alacak. 


32 adet Zen çekirdeği barındıracak olan Zeppelin, AMD'nin yeni iç bağlantıları sayesinde 100GB/s hızında grafik birimi ile haberleşecek. Polaris mimarisinin amiral gemisi sayılan Greenland veya Vega 10 ekran kartını entegre edecek olan APU, HBM bellek teknolojisi sayesinde 500GB/s bant benişliğine ulaşabilecek. APU, dışarıdaki DDR4 RAM bellek ile de 100GB/s hızında haberleşecek. 4TFLOPS performans seviyesini yakalaması beklenen APU'lar sayesinde, devasa bant genişliklerine sahip çok hızlı sistemler çıkacak. 

HPC APU'larının son kullanıcıdan ziyade, kurumsal çözümlere yönelik olarak pazarlanması bekleniyor. AMD mühendisleri de, yeni APU'ların varlığını doğruladı ancak Zen mimarisi nedeniyle en erken 2017 yılında APU'lardaki yerini alacak. Bu bakımdan Zeppelin işlemcilerin de 2017 içerisinde piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca Zeppelin ismi sadece işlemci için mi yoksa tüm APU için mi kullanılacak bilinmiyor. 

http://www.tweaktown.com/news/50116/amds-new-zeppelin-cpu-spotted-features-32-cores/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nacker 3 yıl en beğenilen
4 tane 8300'ü birbirine bağlamasınlarda
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 3 yıl
2016 - 2017 amd icin en buyuk sicrayis olacak gibi.Insallah husranla sonuclanmaz.Amd icin kalbimle dusunuyorsam intel icin beynimle dusunuyorum.Amd sadece duygusal kisminda.Amd cikardigi son rezil islemcilerle cok gozumden dustu.
2016 - 2017 amd icin en buyuk sicrayis olacak gibi.Insallah husranla sonuclanmaz.Amd icin kalbimle dusunuyorsam intel icin beynimle dusunuyorum.Amd sadece duyg...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Yeni konsolların kullanacağı işlemci belli oldu.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Deníz 3 yıl
Çıtlar çıtlar durursunuz artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 3 yıl
Zen mimarisi çıktığında umarım teorik olan bu özellikler pratik olarak da kendini gösterir.İşlemci ve gpu pazarında fiyat düşüşleri görürüz nvidia ve intel tarafında.

Ancak saf donanım hamlesi yetmez , AMD nin sponsorlukla beklenen oyunların optimizasyonunu kendi işlemcilerine göre yaptırıp çıkartmalı ki intel ve nvidia'yı istediği kıvama getirebilsin.

Yoksa harika performans ile çıksa dahi iyi reklam yapılmadıktan sonra 8-9 ay'ı bulur intel ve nvidia'nın fiyatlarına yansıması.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pedrojose 3 yıl
umut_baris
mustaaf3718 ne saçmalıyon ya 5 yıllık soket ki 990 altı kurtarmıyor zaten ddr3 millet ddr4 e geçiyor zaten intelden nefret ediyorum zırt pırt soket değiştiriyor ben almadım ama z87 ye broadwell desteği yok demiş millet z97 aldı e hani nerde broadwell 2 işlemci çıktı onların da ne olduğu belli değil inşallah amd zen ile tek çekirdekte 6600k 6700k performansına ulaşır ve polaris gpu ile hd 7000 serisini ısıtıp oc leyip kart satmayı bırakıp adamakıllı gpu çıkarır da rekabet dolayısıyla ucuz ürün alırım
AMD teknoloji yönünden en basiti pci-express 3.0 bile yok şu an anakartlarında. Güncelleme şart. Ama ddr4 ün son kullanıcı için bir artısı yok. Sadece Apu kullananların işine yarayabilir. Ama yeni apular dahili hbm bellek barındıracak demişlerdi. Bilmiyorum. Ddr4 gerçekten bir balon (son kullanıcı için). Render alan adama o bant genişliği gerekli evet ancak son kullanıcının yaptığı işlerde bu bant genişliğine ihtiyacı yok ki? Frekans arttı eyvallah ama e gecikme süreleri? Tavan yapmış vaziyette. Ben şu an CL7 DDR III bellek kullanıyorum. Niye CL11/16/17 gibi absürd seviyelere geçeyim ki? Devrim niteliğinde son kullanıcıya hiçbir artısı yok. Intelin yeni mimarileri de hakeza öyle. Sandy Bridge gayet işimi görebiliyor şu an.

pci-exp 3.0 ile eski modellerin arasında oyun testlerinde fps olarak neredeyse fark yok
link: pugetsystems.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 3 yıl
UmudunuKaybetme
Skylake serisinin bazı hataları var diyorlar. X99 da biraz pahalı kaçıyor. Ve en son teknoloji değil. AMD FX serisi ise zaten 3-4 sene önceden geliyor. Ekran kartı belki. Hanı gtx 970 ya da r9 390 alican o zaman pek arkana bakmayacaksin. Bakalım pascal-polaristen beklenti yüksek. Ekran Kartında gönlüm amdden yana. Hem koty değiller bu alanda hem hep mi zengin kazansın. Ama işte zeni de bekleyemem ki. Elimde sistemim olsaydı tamam da. Laptop gumledi. Abim de hadi diyor. Yani artık skylake toplarız bakarsin ileride degistiririz.

O hata bios güncellemesi ile giderildi. Yani onu dert etmeyin. Diğer hatadan sakınmak için ise ağrı bir işlemci soğutucu kullanmasanız yeter. Limit 700 gr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
hep işlemcilere yatırım az da ekran kartlarına yatırım yapın çıkarın bakalım 4 çekirdekli ekran kartı millet artık, 8 çekirdekli telefona geçti ama ekran kartları maalesef hep aynı yerde sayıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
O değilde kiminin mesajı çift dikiş,kiminin 3-4-5 kere gitmiş

Forum can çekişiyo resmen,bir el atın beyler foruma.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
hep işlemcilere yatırım az da ekran kartlarına yatırım yapın çıkarın bakalım 4 çekirdekli ekran kartı millet artık, 8 çekirdekli telefona geçti ama ekran kartları maalesef hep aynı yerde sayıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 3 yıl
Büyük ihtimal 1.6-2 ghz hızında çalışacak işlemci çekirdekleri. Şunu adam akıllı 8 çekirdek 4-5 ghz frekansında çalışanını yaparlarsa ya da çalışmaya müsait bir apu yaparlarsa fiyatı çok etkili olmamasına karşın intele çok sağlam bir rakip gelir. Ama intelin boşta durduğunu zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hadi AMD yardır da şu intel'in tekelliğinden kurtulalım artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hadi AMD yardır da şu intel'in tekelliğinden kurtulalım artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogukan733 3 yıl
Büyük bir adım atmazsa amd'nin sonunu çok hayırlı görmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 3 yıl
Gene aynı hikayeye dönmesinde. (500 tane çekirdek var ama performansta tık yok)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7001 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, amd zeppelin ve
6 etiket daha amd zen amd polaris İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı 3 yıl Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor 3 yıl Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı 3 yıl NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı 3 yıl Samsung'un güvenli TIR konsepti Arjantin'de test edilecek 3 yıl Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor Sonraki MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor 3 yıl AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz 3 yıl Tesla Model 3’ün ilk görselleri Mart Ayı’nda geliyor 3 yıl Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı 3 yıl Apple yeni bir harekete duyarlı kontrol patenti aldı 3 yıl Nintendo, Amiibo'lar ile kasasını dolduruyor 3 yıl Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek 3 yıl Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor 3 yıl 2017 Audi S3 önü kamuflajlı olarak görüntülendi 3 yıl BTK’dan adil kullanım kotasına ilişkin düzenleme çalışması 3 yıl Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak 3 yıl Android 6.0 kullanım oranı yüzde 1.2 oldu 3 yıl Kılıf üreticisi Mophie satıldı 3 yıl iPhone 7'de kamera çıkıntısı kayboluyor 3 yıl Ferrari değer kaybı yaşıyor 3 yıl Microsoft 250 milyon dolara SwiftKey'i satın alıyor 3 yıl Cassini uzay aracından muhteşem Satürn fotoğrafı 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 modeline ucuz versiyon mu geliyor? 3 yıl Helio X20 yonga setinde işler yolunda gitmiyor 3 yıl LeEco, Aralık ayında 1 milyon akıllı telefon sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim