AMD'nin Bulldozer tabanlı Opteron 4200 işlemcileri detaylandı

Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil FX işlemcilerini 12 Ekim'de pazara sunmaya hazırlanan AMD, son kullanıcı odaklı çözümlerine ek olarak Bulldozer mimarisini kullanan sunucu işlemcilerini de önümüzdeki haftalarda lanse etmiş olacak. Sistem üreticilerine yönelik satışı geçtiğimiz ay başlayan Interlagos kod adlı Opteron işlemciler, Opteron 6200 serisi altında geliyor ve dört işlemcili sistem kurulumuna olanak tanıyorlar ki bu seri altındaki işlemciler modeline göre 16 çekirdekli olabiliyor ve bu sayede toplamda 64 çekirdek ile yüksek işlem gücü elde edilebiliyor.

Opteron 6200 ailesine ek olarak daha düşük maliyetli alternatif olarak Opteron 4200 serisini de önümüzdeki haftalarda lanse etmiş olacak. Opteron 6200 serisi ile kıyaslandığında dört işlemci yerine çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Opteron 4200 serisi aynı zamanda daha düşük maliyetlerle satın alınabilecek. Valencia kod adını taşıyan Opteron 4200 serisi işlemcilerin model bilgileri ortaya çıktı. 8 farklı modele ait teknik özellik listesini masaya yatırdığımızda, Bulldozer mimarisini kullanan çift soket destekli Opteron 4200 işlemcilerin en güçlüsünün, 3GHz'de çalışan 8 çekirdekli Opteron 4284 olacağını görüyoruz. Çekirdek sayısına bağlı olarak 2.7GHz ile 3.3GHz arasında değişen saat hızlarıyla görev yapan işlemcilerin ACP değerleri de genel olarak 50 Watt ve 75 Watt olarak öne çıkarken, 2.5GHz'de çalışan 8 çekirdekli 4256EE modelinin 32 Watt ACP ile geldiğini görmekteyiz.

Bu arada merak edenler için ağırlıklı olarak AMD tarafından kullanılan ACP (Average CPU Power) değerinin TDP ile kıyaslandığında daha düşük güç tasarımına denk geldiğini de not düşelim.