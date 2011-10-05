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AMD'nin Bulldozer tabanlı Opteron 4200 işlemcileri detaylandı

7 yıl
16,6b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer tabanlı Opteron 4200 işlemcileri detaylandı
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Bulldozer mimarisini kullanan yeni nesil FX işlemcilerini 12 Ekim'de pazara sunmaya hazırlanan AMD, son kullanıcı odaklı çözümlerine ek olarak Bulldozer mimarisini kullanan sunucu işlemcilerini de önümüzdeki haftalarda lanse etmiş olacak. Sistem üreticilerine yönelik satışı geçtiğimiz ay başlayan Interlagos kod adlı Opteron işlemciler, Opteron 6200 serisi altında geliyor ve dört işlemcili sistem kurulumuna olanak tanıyorlar ki bu seri altındaki işlemciler modeline göre 16 çekirdekli olabiliyor ve bu sayede toplamda 64 çekirdek ile yüksek işlem gücü elde edilebiliyor. 
Opteron 6200 ailesine ek olarak daha düşük maliyetli alternatif olarak Opteron 4200 serisini de önümüzdeki haftalarda lanse etmiş olacak. Opteron 6200 serisi ile kıyaslandığında dört işlemci yerine çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Opteron 4200 serisi aynı zamanda daha düşük maliyetlerle satın alınabilecek. Valencia kod adını taşıyan Opteron 4200 serisi işlemcilerin model bilgileri ortaya çıktı. 8 farklı modele ait teknik özellik listesini masaya yatırdığımızda, Bulldozer mimarisini kullanan çift soket destekli Opteron 4200 işlemcilerin en güçlüsünün, 3GHz'de çalışan 8 çekirdekli Opteron 4284 olacağını görüyoruz. Çekirdek sayısına bağlı olarak 2.7GHz ile 3.3GHz arasında değişen saat hızlarıyla görev yapan işlemcilerin ACP değerleri de genel olarak 50 Watt ve 75 Watt olarak öne çıkarken, 2.5GHz'de çalışan 8 çekirdekli 4256EE modelinin 32 Watt ACP ile geldiğini görmekteyiz.
Bu arada merak edenler için ağırlıklı olarak AMD tarafından kullanılan ACP (Average CPU Power) değerinin TDP ile kıyaslandığında daha düşük güç tasarımına denk geldiğini de not düşelim. 
AMD'nin Bulldozer tabanlı Opteron 4200 işlemcileri detaylandı
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mav1li 7 yıl
40 Watt ACP - 60 Watt TDP[4]
55 Watt ACP - 79 Watt TDP
75 Watt ACP - 115 Watt TDP
105 Watt ACP - 137 Watt TDP
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marsay 7 yıl
ya arkadaşlar çift işlemcili iş istasyonu toplicaktım o kadar amd yi bekledim şimdi kararsız kaldım yine intele mi talim edicez 3dsmax tarzı programlar kullanıyorum
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karaköy_soğancısı 7 yıl
kesin intel ile amd arasında bi anlaşma var yoksa böyle başarısız işlemciler olmamalıydı yaw tamam biz bunları daha görmedik ama yeni buldozerlerin performansını gördük daha i5 le karşılaştırıyolarki 22 nm geldiğinde neyle karşılaştırcaklar acaba ?
neyse seneye ingiltereye gitcem ozamana kadar 2600k yeter bana :)
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şoray uzun yolda 7 yıl
opteronların oc kabiliyetleri çok yi 8 çekirdekli opteron oc ile i7 lerle kapışırsa
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kuzziunns 7 yıl
Gönül isterki TPD leri bu seviyede olsun
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OverClocK1ng 7 yıl
Opteronlar'ın güç tüketimleri çok daha başarılı olmuş. Tabi fiyata yansıyacaktır..
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Foxbat 7 yıl
Bulldozer Opteron serisinde dört kanal bellek yolu vardı diye hatırlıyorum. doğru mu?
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alpa07 7 yıl
:D
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Chembond 7 yıl
Demekki istenirse Bulldozer mimarisinde 32W ortalama güç tüketimine ve 8 çekirdeğe sahip bir işlemci yapılabiliyor.

Çakal AMD, TDP yerine ACP yazmışki server kuracakların gözü korkmasın...
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