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AMD'nin Ryzen işlemcisi için yeni test sonuçları ortaya çıktı

AMD'nin Zen mimarisini kullanan 8 çekirdekli/16 izlekli ve 3.4GHz hızındaki mühendislik örneği Ryzen işlemcisinin yeni test sonuçları. Üstelik haberimizde Intel Core i7-7700K ile kıyaslama da var.
2 yıl
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35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Ryzen işlemcileri için bazı test sonuçları sızdırıldı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte başta isimlendirmesi olmak üzere saat hızı, tampon bellek miktarı ve platform özelliklerine ilişkin kimi detayların paylaşıldığı Ryzen işlemcileri, aynı zamanda Blender ve HandBrake testlerinde Intel'in şu an için 8 çekirdekli tek işlemcisi olan Core i7-6900K ile kıyaslanmış ve beğeni toplayan performans sergilenmişti. Yeni test sonuçları ise tabloyu biraz daha ilginç kılıyor.
Sonuçların doğruluğu konusunda henüz tam emin olamasak da, iddia edilenlere göre Cinebench ve Frtiz Benchmark testleri, Ryzen işlemcisi ile gerçekleştirildi. 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunan işlemcinin gösterilen mühendislik örnekleri 3.4GHz'de görev yaparken Turbo özelliği ise henüz çalışmıyor. Yani sızdırılan test sonuçlarından farklı olarak piyasaya 3.4GHz veya 3.6GHz baz frekans ve Turbo ile 4/4.2GHz frekans değerlerinde çıkması beklenen en güçlü Ryzen işlemcisinde sonuçlar biraz daha yukarıda çıkabilir. Peki mevcut bilgiler neler gösteriyor, hadi gelin o değerlere göz atalım.
Cinebench R15 testinde AMD Ryzen mühendislik örneği 1188cb skor elde etmiş. Aynı test için daha önce sızdırılan Intel Core i7-7700K ise standart saat hızlarında 966cb, 5GHz'e hız aşırtıldığında ise 1083cb skoruna ulaşmıştı. Açıkçası işlemci mühendislik örneği olsa da, Turbosu çalışmasa da, testlerde kullanılan soğutucu bilinmese de (AMD Zen mimarisi güçlü bir soğutma, sıvı ya da LN2 kullanımında frekansı Turbo ötesine taşıyabiliyor), Core i7-7700K ile  bu şekilde oluşacak bir tablo, AMD'nin pozisyonun ciddi derece güçlü kılar.
Peki Intel'in Extreme Edition serisi işlemcileri ne skor alıyor derseniz eğer, 8 çekirdekli Core i7-6900K aynı testte 1500cb, 10 çekirdekli Core i7-6950X ise 1800cb civarı sonuçlara ulaşıyor. Satranç simülasyonu üzerinden arimetik başarım performansını ölçen Fritz testinde ise AMD Ryzen mühendislik örneği 17693 kilo node sonucuna imza atarken, Core i7-6900K 22500, Core i7-6950X 24000, Core i7-7700K ise standart hızında 17049, 5GHz'de ise 19891 kilo nodes alıyor. AMD'nin kendi yayınladığı Blender render testinde 3.4GHz hızındaki Ryzen işlemci 35.57 saniyede bitirmiş, 3.2GHz'de görev yapan Core i7-6900k36 saniyede. Render olduğu için süre tabanlı değerlerde, düşük skor daha iyi anlamına gelmektedir.
Tüm bu testler kapsamında AMD Ryzen işlemci için nasıl bir anakrat ve RAM konfigürasyonu kullanıldığı da ayrıca merak konusu. Ancak günün sonunda, uzun bir arada sonra AMD yeniden performans konusunda iddialı bir noktaya geliyor ve rakibine meydan okuyacak yetenekli işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yukarıda değerlerini verdiğim, henüz final haline ulaşmamış tablo bile, Intel'e kıyasla daha uygun bir fiyat tercihi ile pazara sunulursa, önümüzdeki yıl işlemci dünyasında önemli gelişmeler yaşayabiliriz.

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koyunsavar 2 yıl en beğenilen
Bu haber diger sitelerde yalanlandi silindi o skorlar Xeon E5-2660 işlemcisine aitmiş
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kaptan666 2 yıl
Buldozerde en son yaşadık büyük bir fiyaskoyu.
Bu da fiyasko olacak diye çok korkuyorum.
Sızan testler bu korkumu daha da körüklüyor.
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fantomasds 2 yıl
AMD gelsede millet uygun fiyatlı pc toplasa, fiyatlara baktım, İntel açmış kucağını bizi bekliyor resmen.
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kraix 2 yıl
Rekabet her zaman iyidir keşke bir işlemci markası daha doğsa İNTEL AMD dışında da bizlere kucak dansı yaptırmasalar pc toplarken.
Burda AMD veya INTEL e bok atanlar böyle yaşanan olaylara şükretmeliler.
AMD tek başına hem intel e hem nvdia ya kafa tutuyor bu takdir edilecek bir durumdur.
Evinde pc başında oturmuş sadece oyun oynayarak vakit geçiren çoğu kişi gelmiş burda bıdı bıdı yapması tamamen nankörlüktür.
Bu gelişmelere sevineceğinize nasıl memnuniyetsizlik duyarız diye uğraşanları anlamıyorum açıkcası.
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Bloodin 2 yıl
Dostlar, dostlar; Rx480'i, Bulldozer'i örnek gösterip fos çıkacak diyenler, size 2 çift lafım var
Birincisi Bulldozer ve Rx480 rakiplerinde yüksek performans sıçraması ve fiyat indirmesi yaşatacak kadar korku oluşturdu, 2. Nesil Core işlemciler neden 1. Nesle göre süper performans yükselmesi ve buna rağmen bu kadar ucuz çıktı sanıyorsunuz? Bulldozer fos çıksa da bize 2. Nesil Core işlemci ailesi gibi bir efsaneyi kazandırdı, GTX10xx serisi ekran kartları neden bu kadar güçlü ve ucuz çıktı? Çünkü RX480 gümbür gümbür geliyordu!!! Yoksa Nvidia ister miydi sanıyorsunuz Titan gücünde ekran kartını yarı fiyatına sunmayı? Ya da önceki 9xx neslini anında öldürmeyi?
İkincisi ise bu işlemciyi geliştiren isim: Jim Keller... Adamın ismi işlemcide devrim anlamına geliyor!
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nightsniffer 2 yıl
Çin forumu Baidu'da bu sonuçları paylaşan kişi Asus'ta çalıştığını ve AM4 çalışmaları sırasında bu benchmarkları aldıklarını belirtmiş. Ancak daha sonra Asus'ta çalışan yakın tanıdıkları olan forum adminlerinden biri durumu tanıdığı kişiye sormuş ve adam "Asus henüz AM4 hakkında yeterli bir seviyede bilgilendirilmedi, prototip diyebileceğimiz bir AM4 anakartımız bile yok." cevabını verince konuyu forumdan silmiş. Yani bu benchmarklar FAKE. Xeon'a ait olduğuna yönelik bir söylenti var ancak onu nasıl anlayacaklar ki?
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
@fantomasds
350 Dolar'dan bahsediliyor, sen i3 yarı fiyatı diyorsun.
Daha uygun fiyatlı ZEN çekirdekli işlemciler elbet gelecektir. Lakin ne zaman belli değil.
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TaymekHoldem 2 yıl
YALANNNNNNNNNN
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fantomasds 2 yıl
AMD gelsede millet uygun fiyatlı pc toplasa, fiyatlara baktım, İntel açmış kucağını bizi bekliyor resmen.
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fantomasds 2 yıl
Her zaman derim oyun için alınacaksa işlemciye verdiğiniz kadar parayı ekran kartına da vermeniz gerekir. 100 dolarlık işlemci 100 dolarlık ekran kartı. Okul çağında çocuğu olanlar kesinlikle dahili ekran kartlı modeller seçsiz, veletler pc başında kalmasın.
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fantomasds 2 yıl
i3'ün yarı fiyatına ona benzer performans versin yeter.
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Kerim5100 2 yıl
Her sene aynı terane
Aynı şeyleri sene başında RX480 için diyorduk :(
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MxFxOx 2 yıl
Güç tüketimi dengeli aradaki farkı kapatsın yeter.eskinden rekabet vardı takip ederdik amd ye destek olurduk, şimdi direk intele bakıyoruz.
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