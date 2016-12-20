AMD'nin Ryzen işlemcisi için yeni test sonuçları ortaya çıktı

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Ryzen işlemcileri için bazı test sonuçları sızdırıldı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte başta isimlendirmesi olmak üzere saat hızı, tampon bellek miktarı ve platform özelliklerine ilişkin kimi detayların paylaşıldığı Ryzen işlemcileri, aynı zamanda Blender ve HandBrake testlerinde Intel'in şu an için 8 çekirdekli tek işlemcisi olan Core i7-6900K ile kıyaslanmış ve beğeni toplayan performans sergilenmişti. Yeni test sonuçları ise tabloyu biraz daha ilginç kılıyor.

Sonuçların doğruluğu konusunda henüz tam emin olamasak da, iddia edilenlere göre Cinebench ve Frtiz Benchmark testleri, Ryzen işlemcisi ile gerçekleştirildi. 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunan işlemcinin gösterilen mühendislik örnekleri 3.4GHz'de görev yaparken Turbo özelliği ise henüz çalışmıyor. Yani sızdırılan test sonuçlarından farklı olarak piyasaya 3.4GHz veya 3.6GHz baz frekans ve Turbo ile 4/4.2GHz frekans değerlerinde çıkması beklenen en güçlü Ryzen işlemcisinde sonuçlar biraz daha yukarıda çıkabilir. Peki mevcut bilgiler neler gösteriyor, hadi gelin o değerlere göz atalım.

Cinebench R15 testinde AMD Ryzen mühendislik örneği 1188cb skor elde etmiş. Aynı test için daha önce sızdırılan Intel Core i7-7700K ise standart saat hızlarında 966cb, 5GHz'e hız aşırtıldığında ise 1083cb skoruna ulaşmıştı. Açıkçası işlemci mühendislik örneği olsa da, Turbosu çalışmasa da, testlerde kullanılan soğutucu bilinmese de (AMD Zen mimarisi güçlü bir soğutma, sıvı ya da LN2 kullanımında frekansı Turbo ötesine taşıyabiliyor), Core i7-7700K ile bu şekilde oluşacak bir tablo, AMD'nin pozisyonun ciddi derece güçlü kılar.

Peki Intel'in Extreme Edition serisi işlemcileri ne skor alıyor derseniz eğer, 8 çekirdekli Core i7-6900K aynı testte 1500cb, 10 çekirdekli Core i7-6950X ise 1800cb civarı sonuçlara ulaşıyor. Satranç simülasyonu üzerinden arimetik başarım performansını ölçen Fritz testinde ise AMD Ryzen mühendislik örneği 17693 kilo node sonucuna imza atarken, Core i7-6900K 22500, Core i7-6950X 24000, Core i7-7700K ise standart hızında 17049, 5GHz'de ise 19891 kilo nodes alıyor. AMD'nin kendi yayınladığı Blender render testinde 3.4GHz hızındaki Ryzen işlemci 35.57 saniyede bitirmiş, 3.2GHz'de görev yapan Core i7-6900k36 saniyede. Render olduğu için süre tabanlı değerlerde, düşük skor daha iyi anlamına gelmektedir.

Tüm bu testler kapsamında AMD Ryzen işlemci için nasıl bir anakrat ve RAM konfigürasyonu kullanıldığı da ayrıca merak konusu. Ancak günün sonunda, uzun bir arada sonra AMD yeniden performans konusunda iddialı bir noktaya geliyor ve rakibine meydan okuyacak yetenekli işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yukarıda değerlerini verdiğim, henüz final haline ulaşmamış tablo bile, Intel'e kıyasla daha uygun bir fiyat tercihi ile pazara sunulursa, önümüzdeki yıl işlemci dünyasında önemli gelişmeler yaşayabiliriz.