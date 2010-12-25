AMD'nin çift GPU'lu yeni amiral gemisi HD 6990 ilk çeyrekte geliyor

Cayman kod adlı yeni nesil grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6950 ve 6970 modellerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan AMD, yeni yıl için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Cayman GPU'su ile grafik işlemci performansını güçlendiren firma, en hızlı ekran kartı unvanını koruyan Radeon HD 5970 modelini Radeon HD 6990 ile güncellemeye hazırlanıyor. Orjinal planda Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini Kasım, çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini ise içerisinde bulunduğumuz Aralık ayında lanse etmeyi planlayan AMD, daha sonra yol haritasında güncelleme yapmış ve Radeon HD 6990 modelini ilk çeyreğe ertelemişti.

6 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak CES 2011 fuarında, Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini lanse etmeye hazırlanan AMD, Radeon HD 6990 modeli için merak edilen bazı detayları da netliğe kavuşturabilir. Cayman GPU'sunun çiftinden güç alacak ekran kartının, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 32 ROP birimine sahip olacağı biliniyor. Ancak diğer detaylar hakkında şu an için net bir bir bilgi bulunmuyor zira güç tüketimine yönelik sıkıntılar nedeniyle AMD'nin, Radeon HD 6970 yerine Radeon HD 6950 modelindeki Cayman GPU tasarımına yer verebileceği ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. 2.64 milyar transistöre sahip olan Cayman GPU tasarımının çiftini aynı baskılı devre üzerinde ve 300 Watt seviyesinde tutabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olan firmanın, HD 6990 modelinde iki adet 8pin güç konnektörüne yer vereceği belirtiliyor.

Radeon HD 6970 modelindeki Cayman XT GPU'sunun kullanılması halinde, 2x 1536 paralel işlem birimine ve 2x 96 doku ünitesine sahip olacak Radeon HD 6990'nin güç tüketim değeri hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. AMD'nin açıkladığı rakamlara göre en yüksek güç tüketimi 250 Watt, oyunlarda ölçülen tipik güç tüketimi ise 190 Watt seviyesinde olan Cayman XT GPU'sunun çifti için sadece saat hızlarını düşürerek 300 Watt'ın altında tutulup tutulamayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Öte taraftan Nvidia cephesindeki çift GPU'lu ekran kartı çalışmaları da devam ediyor. Bu noktada en güçlü ihtimal olarak GeForce GTX 570 modeline güç veren 480x paralel işlemcili GF110 GPU'su öne çıksa da firmanın nasıl bir yol izleyeceği netlik kazanmış değil. En hızlı ekran kartı unvanını ele geçirmek isteyen Nvidia'nın, Fermi X2 modelini ilk çeyrekte pazara sunması bekleniyor.