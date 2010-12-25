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AMD'nin çift GPU'lu yeni amiral gemisi HD 6990 ilk çeyrekte geliyor

8 yıl
4,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cayman kod adlı yeni nesil grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6950 ve 6970 modellerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan AMD, yeni yıl için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Cayman GPU'su ile grafik işlemci performansını güçlendiren firma, en hızlı ekran kartı unvanını koruyan Radeon HD 5970 modelini Radeon HD 6990 ile güncellemeye hazırlanıyor. Orjinal planda Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini Kasım, çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini ise içerisinde bulunduğumuz Aralık ayında lanse etmeyi planlayan AMD, daha sonra yol haritasında güncelleme yapmış ve Radeon HD 6990 modelini ilk çeyreğe ertelemişti.

6 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak CES 2011 fuarında, Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini lanse etmeye hazırlanan AMD, Radeon HD 6990 modeli için merak edilen bazı detayları da netliğe kavuşturabilir. Cayman GPU'sunun çiftinden güç alacak ekran kartının, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 32 ROP birimine sahip olacağı biliniyor. Ancak diğer detaylar hakkında şu an için net bir bir bilgi bulunmuyor zira güç tüketimine yönelik sıkıntılar nedeniyle AMD'nin, Radeon HD 6970 yerine Radeon HD 6950 modelindeki Cayman GPU tasarımına yer verebileceği ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. 2.64 milyar transistöre sahip olan Cayman GPU tasarımının çiftini aynı baskılı devre üzerinde ve 300 Watt seviyesinde tutabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olan firmanın, HD 6990 modelinde iki adet 8pin güç konnektörüne yer vereceği belirtiliyor.

Radeon HD 6970 modelindeki Cayman XT GPU'sunun kullanılması halinde, 2x 1536 paralel işlem birimine ve 2x 96 doku ünitesine sahip olacak Radeon HD 6990'nin güç tüketim değeri hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. AMD'nin açıkladığı rakamlara göre en yüksek güç tüketimi 250 Watt, oyunlarda ölçülen tipik güç tüketimi ise 190 Watt seviyesinde olan Cayman XT GPU'sunun çifti için sadece saat hızlarını düşürerek 300 Watt'ın altında tutulup tutulamayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Öte taraftan Nvidia cephesindeki çift GPU'lu ekran kartı çalışmaları da devam ediyor. Bu noktada en güçlü ihtimal olarak GeForce GTX 570 modeline güç veren 480x paralel işlemcili GF110 GPU'su öne çıksa da firmanın nasıl bir yol izleyeceği netlik kazanmış değil. En hızlı ekran kartı unvanını ele geçirmek isteyen Nvidia'nın, Fermi X2 modelini ilk çeyrekte pazara sunması bekleniyor.


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artenis 8 yıl
Orda TURKS yazmakta ...
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apokoc 8 yıl
bekleyip görüces :)
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northernlights 8 yıl
Yeni kart alacaktım; o zaman bekliyorum.
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theyapici 8 yıl
nvidia çift kaşarlı ucube gibi gpu yapabilir ancak gtx295 x2 rezaleti unutulmadı sanırım yeni bölümü izleyeceğiz.6990 pazarı domine edecek yegane bir güç nvidia da 580 e indirim yapıp sli cılara yeşil ışık yakabilir
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın fiatı ilk gelişte en az 1500 tl gibi bi rakamla gelir bari güzel ekran kartını zorlıyacak pc oyunları çıksada millet verdiği kart paraları boşa gitmese
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devrimdoga 8 yıl
eğer kart 6870 den yapılacaksa baba bir soğutucu şart
ama 6850 den yapılmasından yanayım :)
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Yeni Kral Gelıyor İşte... NVDIA'nın Gtx 560 x2 yapabilecegini düşüyorum en fazla,Zaten gtx 580 x2 diye bi kart olursa kesın Şohben Gibi Bi Tane şalter Baglamamız Felan Gerekecek İşiniz Bitince Şalteri İndireceksiniz Fazla Elektrık Gıtmeyecek Veya 2.bir Power Supply Alacaksını ve sadece 580 x2 ye takacaksınız başka çözüm yok :)
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annihilator 8 yıl
Nvidia açığı önemli ölçüde kapatmış olmasına rağmen performans / watt olarak AMD'nin hala gerisinde, ayrıca 6800-6900 serisinin CF performansı SLI'den iyi, dolayısıyla iki firma da 300W ile sınırlandığında Nvidia'nın pek şansı olacağını zannetmiyorum.
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Pandemic 8 yıl
Nvidia nın X2 si UFO ısıtıcı gibi aynı gücü çeker. Hem max performans alınır hemde ev ısınır.
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V1CT0RY 8 yıl
Kralımız çok yaşa...
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CESAJANS 8 yıl

safakhan

Nvidia nın X2 si UFO ısıtıcı gibi aynı gücü çeker. Hem max performans alınır hemde ev ısınır.

Ne güzel işte


Ha bu arada AMD nin 6990 ınını da klima diye kullanıcaz sanıyorsun herhalde?
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Rock_Rage 8 yıl
Asus ARES 6990 3x8pin Guc girisi ve 2000TL lik fiyat etiketiyele en hızlı kart olmayabilir ama en pahalısı olacagı kesin.
SAYGILARLA
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H.E.B Sup 8 yıl
Nvidia tarafındanda da ati tarafındada çift yapmak şu anda çok zor.

Tek gpunun bile çok yüksek watt gereksinimi olduğu düşünülürse x2 ler bayaa kırpık gelceğe benziyor.

6950 x2 şu anda en ideal çözüm olarak gözüküyor fakat bundada kırpılmaya gideceği kesin.
6970x2 ise bu watt değerlerinde nerdeyse olanaksız gözüküyor.300 watt sınırı aşmamak için 880 yerine 550-600 mhz gibi komik bi rakamla gelmesi lazım.

570x2 de aynı 6970x2 durumunda.
560x2 ise 6950x2 ile aynı durumda olup ufak bir kırpmayla 6950x2 nin hemen altına gelebilir.
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ozkan_tpc 8 yıl
Şu durumda 6970 in çiftini yapamayacağı hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Kaldı ki 6950x2 nin bile saat hızları 300w sınırı sebebiyle ciddi bir düşüşe uğrayacaktır.
Esas sürprizi Nvidia x2 ile yapacak sanırım. 560x2 yapsa zaten 6950x2 ile yakın veya aynı performans verir, ama 570x2 yaparsa işte o zaman amd uzun bir süre liderliğe elveda der :) Yeni soğutma sistemi ısı problemini aşmaya yeter mi bilmem ama belki de sıvı soğutmalı olarak çıkış da yapabilir.
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deniz_sea 8 yıl
amd 6950x2 yapar nvidia x2 yapar geçer ama fazla yakar amd de bu sefer 6970x2 yapar fazla yakar ama nvidia yı geçer diye düşünüyorum bence sonuçta liderlik savaşı ama amd önce ve bence 6950x2 deneyecektir duruma bakıp daha sonra mesele 3. çeyrek gibi liderliği yıl sonunda kaptırmamış ve bu yıl olduğu gibi 2011 dede birinci olmak için 6970x2 yapar
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Rey Leon 8 yıl
amd benim düşünceme göre 6950x2 olarak çıkaracak 6990 ı nvida danda bu gtx 560x2 olarak gelirse kafa kafaya giderler gibime geliyor
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the enemy 8 yıl
nvidia ancak gtx560 ın çiftini yapabilir, 570 in çifti olması pek mümkün değil. yaparsa da benden bi güzel kalayı yerler, onların izlediğin bu saçma sapan güç tüketim politikası yüzünden tüm kartlar trafo gibi oldu.
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stevan 8 yıl
Nvida çift gpu lu bir ekrankartı yaparsa soğutma çözümünü nasıl yapar acaba
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