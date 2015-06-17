AMD'nin en ilginç projesi : Project Quantum

AMD'nin yeni Fiji mimarisini ve HBM bellek teknolojisini teknoloji dünyasına lanse ettiği E3 2015 fuarındaki etkinliğinde bir de ilginç bir proje görücüye çıktı. Project Quantum adındaki bilgisayar tasarımı ile dikkat çekiyor.





İki adet Fiji tabanlı ekran kartı barındıran bilgisayarın alt kısmında işlem birimleri yer alırken, üst kısmında da soğutma birimleri yer alıyor. Ortadaki delik ise muhtemelen hava sirkülasyonunu sağlıyor.





Kompakt bir yapıda olsa da AMD sistemin en güçlü yapılar arasında yerini alacağını belirtiyor. Bilgisayar sadece bir proje olarak kalmayacak ve AMD, üst seviye segmentindeki ortakları ile sistemin hayata geçmesi için çalışıyor. Project Quantum ürünlerinin sonbahar sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanıyor.

http://www.pcworld.com/article/2936630/amd-reveals-hbm-powered-radeon-fury-graphics-cards-new-r300-series-gpus.html