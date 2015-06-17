AMD'nin en ilginç projesi : Project Quantum

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AMD'nin yeni Fiji mimarisini ve HBM bellek teknolojisini teknoloji dünyasına lanse ettiği E3 2015 fuarındaki etkinliğinde bir de ilginç bir proje görücüye çıktı. Project Quantum adındaki bilgisayar tasarımı ile dikkat çekiyor.
İki adet Fiji tabanlı ekran kartı barındıran bilgisayarın alt kısmında işlem birimleri yer alırken, üst kısmında da soğutma birimleri yer alıyor. Ortadaki delik ise muhtemelen hava sirkülasyonunu sağlıyor.
Kompakt bir yapıda olsa da AMD sistemin en güçlü yapılar arasında yerini alacağını belirtiyor. Bilgisayar sadece bir proje olarak kalmayacak ve AMD, üst seviye segmentindeki ortakları ile sistemin hayata geçmesi için çalışıyor. Project Quantum ürünlerinin sonbahar sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanıyor.
http://www.pcworld.com/article/2936630/amd-reveals-hbm-powered-radeon-fury-graphics-cards-new-r300-series-gpus.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bariz belliydi. Çıkış tarihi bile vermemişlerdi.
"once AMD brings out its first non-bulldozer architecture in 2016, a Zen based processor might be spotted inside a future variant of the product."
wccftech.com/...
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