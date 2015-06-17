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AMD'nin en ilginç projesi : Project Quantum

3 yıl
6,1b
1
18
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD'nin en ilginç projesi : Project Quantum

AMD'nin yeni Fiji mimarisini ve HBM bellek teknolojisini teknoloji dünyasına lanse ettiği E3 2015 fuarındaki etkinliğinde bir de ilginç bir proje görücüye çıktı. Project Quantum adındaki bilgisayar tasarımı ile dikkat çekiyor. 

İki adet Fiji tabanlı ekran kartı barındıran bilgisayarın alt kısmında işlem birimleri yer alırken, üst kısmında da soğutma birimleri yer alıyor. Ortadaki delik ise muhtemelen hava sirkülasyonunu sağlıyor. 

Kompakt bir yapıda olsa da AMD sistemin en güçlü yapılar arasında yerini alacağını belirtiyor. Bilgisayar sadece bir proje olarak kalmayacak ve AMD, üst seviye segmentindeki ortakları ile sistemin hayata geçmesi için çalışıyor. Project Quantum ürünlerinin sonbahar sonlarına doğru piyasaya çıkması planlanıyor.  

http://www.pcworld.com/article/2936630/amd-reveals-hbm-powered-radeon-fury-graphics-cards-new-r300-series-gpus.html Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen Tormintor
Amd kendi ürettiği bilgisayara İntel işlemci koyacak değil ya.
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DH Misafiri 3 yıl
al bi tane. kullanmayacaksan bile vitrine koyarsın süs niyetine
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DeistSuat 3 yıl
İşlemci olarak zen kullanacaklar. Intel sadece test için kullanıldı.
Bariz belliydi. Çıkış tarihi bile vermemişlerdi.

"once AMD brings out its first non-bulldozer architecture in 2016, a Zen based processor might be spotted inside a future variant of the product."
wccftech.com/...
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emir kustirika 3 yıl
oyy oyyyy oyyyyyy amd yapış ya yeni laptop almıştım pişman ettin amd
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2K 3 yıl
O kadar teknik bir insan olmasam da çalışma mantığını okuyunca 'çok mantıklı la' oldum. Bu tarz sistemler genelde güçsüz oluyor umarım bir oyun canavarı çıkarda almayı düşünürüz.
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hsntrk 3 yıl
Kullanışlı duruyor umarım performansı iyi olur
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__BadblooD__ 3 yıl
Ortadaki delik hortumlar için. Videoyu izleyiverin haberi yazmadan. Benim çok çok hoşuma gitti ama özelleştirilebilirlik olarak ümit verici gözükmüyor. Birçok varyasyon ile sürerler piyasaya umarım.
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doctor_bey 3 yıl
Kasayı ayrı olarak satarlar mı acaba?
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OldGamers86 3 yıl
Küçük canavar. :)
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El Valiente 3 yıl
alt kısımda üzeri tamamen sıvı soğutma bloğuyla kaplı olan sistem, üst kısımda da radyatör var. aradaki kısım hortumlar için
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KANUNI61 3 yıl
hareket hareket orda bereket
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Tormintor 3 yıl
İçindeki işlemci AMD olursa yanlız kötü olur.
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pegasus1881 3 yıl



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grafman09 3 yıl
Tasarımı çok güzel, çalışma masasında şık durur. Beş yıllık bilgisayarımı artık bunun gibi bir cihazla yenilemeyi isterim. İşallah piyasada görürüz. Yapanların emeklerine sağlık..
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manyakurt 3 yıl
işte şuan ps4 aldığıma pişman oldum :D
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Çevre Birimleri, amd project quantum ve amd
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