AMD'nin Ontario ve VIA'nin çift çekirdekli Nano işlemcilerini TSMC üretebilir

AMD, kod adı Brazos olan yeni nesil mobil platformu ile ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için entegre grafik işlemcili Ontario işlemcilerini pazara sunacak. Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci zarını ve DirectX 11 destekli grafik birimini doğal bir tasarım ile tek bir yapı altında buluşturacak olan Ontario işlemcileri, DDR3 bellek desteği sunacak ve BGA formunda olacaklar. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi beklenen Ontario işlemci ailesinin üretimini TSMC üstlenebilir.

Hatırlanacağı üzere, Kasım ayında düzenlenen analist toplantısında AMD, güncel yol haritasını açıklamış ve 2011 için planladığı yeni nesil platformlar hakkında ilk bilgileri paylaşmıştı. İnce, hafif ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Sabine platformu kapsamında LIano işlemcilerini planlayan AMD, bu işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığını açıklarken, Ontario işlemcileri için bu yönde bir detay paylaşmamıştı. Ancak Çin kaynaklı bilgilere göre Ontario işlemci ailesi 40nm üretim teknolojisiyle TSMC tesislerinden çıkacak.

Çin merkezli Commercial Times gazetesinin haberine göre TSMC, hem AMD'nin Ontario hem de VIA'nın çift çekirdekli Nano işlemcilerinin üretimini üstlenecek. Aynı kaynakta yer alan haberde, TSMC'nin 40nm üretim kapasitesini arttırmaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu belirtilirken, bunun nedeni olarak, AMD ve VIA cephesinden gelen işlemci üretim taleplerinin olduğuna inanılıyor. AMD cephesinin konuyla ilgili sessizliği devam ederken, ortağı olduğu GlobalFoundries'de ise kapasite arttırmına yönelik çalışmalar sürüyor.