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AMD'nin Ontario ve VIA'nin çift çekirdekli Nano işlemcilerini TSMC üretebilir

8 yıl
6,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, kod adı Brazos olan yeni nesil mobil platformu ile ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ve netbook'lar için entegre grafik işlemcili Ontario işlemcilerini pazara sunacak. Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci zarını ve DirectX 11 destekli grafik birimini doğal bir tasarım ile tek bir yapı altında buluşturacak olan Ontario işlemcileri, DDR3 bellek desteği sunacak ve BGA formunda olacaklar. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi beklenen Ontario işlemci ailesinin üretimini TSMC üstlenebilir.

Hatırlanacağı üzere, Kasım ayında düzenlenen analist toplantısında AMD, güncel yol haritasını açıklamış ve 2011 için planladığı yeni nesil platformlar hakkında ilk bilgileri paylaşmıştı. İnce, hafif ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Sabine platformu kapsamında LIano işlemcilerini planlayan AMD, bu işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığını açıklarken, Ontario işlemcileri için bu yönde bir detay paylaşmamıştı. Ancak Çin kaynaklı bilgilere göre Ontario işlemci ailesi 40nm üretim teknolojisiyle TSMC tesislerinden çıkacak.

Çin merkezli Commercial Times gazetesinin haberine göre TSMC, hem AMD'nin Ontario hem de VIA'nın çift çekirdekli Nano işlemcilerinin üretimini üstlenecek. Aynı kaynakta yer alan haberde, TSMC'nin 40nm üretim kapasitesini arttırmaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu belirtilirken, bunun nedeni olarak, AMD ve VIA cephesinden gelen işlemci üretim taleplerinin olduğuna inanılıyor. AMD cephesinin konuyla ilgili sessizliği devam ederken, ortağı olduğu GlobalFoundries'de ise kapasite arttırmına yönelik çalışmalar sürüyor.


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1963bursa 8 yıl
VIA Nano Dual Core işlemciler geliyor, işte yılların bomba haberi, Temmuz bitmeden gelse keşke, yeni alacağımız bilgisayarları Temmuz sonuna yetiştirmem lazım, umarım VIA ben almadan yetişir.
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yonex78 8 yıl
söylede düşünülebilir amd 40 nm ile globlfoundries te üretecegine tsmc ye yaptırır o süreçte fabrikasını daha ileri teknolojilere adapte eder bu saatten sonra 40 nm üretim bandı kurması mantıklı gelmemiş olabilir.
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Batuist 8 yıl
TSMCnin bu süre zarfında 28nmye geçmesi gerekmezmiydi.. haberde üretilecek denilen tarih 2011 ikinci yarısı...o zaman kadar 28nm üretime geçmeyecekmiydi.. hani yıl sonu geçecekti.. yoksa sadece tasarım 40nm olduğundan mı??
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hacı.basat 8 yıl
Çift çekirdek VIA Nano DC işlemcili dizüstü, netbook, her türlü ITX ve hatta ATX anakartların dünya pazarında ciddi siparişler aldığının açık kanıtı..
Umalımki Nano DC işlemcilerin 2GHz modelleri ülkemize de dünya ile aynı anda gelsin de, biz de en kısa zamanda alalım. Hayırlı olsun.
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renklem 8 yıl
Amd'nin L1ano kod adlı işlemcileri sadece 4 çekirdekli olarak mı gelecekler?
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dellino 8 yıl

renklem

Amd'nin L1ano kod adlı işlemcileri sadece 4 çekirdekli olarak mı gelecekler?


Hayır Liano da entegre grafik birimi de olacak.
Modeline göre grafik biriminin kaabiliyeti de değişecek.
Yani AMD nin Fusion yapılanmasının bir ürünü olacak.
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