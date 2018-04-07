AMG, V12 motorlu araçlara veda ediyor

“En nihayetinde, 12 silindirli motor AMG’den aşama aşama uzaklaşmak zorunda. Ürün gamımızın en tepesinde, farklı bir yol izleyeceğiz.” Bu sözler, Car and Driver’a röportaj veren AMG patronu Tobias Moers’a ait.
Yerini hibrit alacak
Bahsi geçen bu farklı yolun merkezinde hibrit motorların bulunacağı düşünülüyor. Tahminlere göre bundan böyle AMG’nin en tepesinde 4.0 litre çift turbolu V8 motor ile arka akstaki bir elektrikli motorun eşlendiği hibrit sistem bulunacak. EQ Power+ olarak adlandırılan bu sistemde üretilen toplam güç 800 beygirin üzerine çıkabilecek.
Moers’in belirttiğine göre, AMG şirketin diğer alt markaları için bu motoru üretmeye devam edecek. Bu da Mercedes-Maybach S650 amiral gemisinde V12’nin devam edeceği anlamına geliyor. Belirsizliğini koruyan konu ise Pagani hakkında. AMG’nin V12 motorlarını kullanan İtalyan süper otomobil üreticisinin bu değişimden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil.
https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19702723/mercedes-amg-stop-selling-v12s-s65-sl65-g65/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mercedes seni biraz fedöcü gördüm