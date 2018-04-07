AMG, V12 motorlu araçlara veda ediyor

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Mercedes-AMG, belki V8 motorlarıyla daha çok tanınıyor olabilir. Ancak, kaputun altında sunulan çeşitliliğin en tepesinde 6.0 litre V12 motor bulunuyor. Gerçi artık bulunuyordu demek daha doğru olabilir. Zira gelen haberlere göre AMG, V12 motorlu S65, SL65 ve G65 modellerinin üretimini yakın zamanda durduracak.

“En nihayetinde, 12 silindirli motor AMG’den aşama aşama uzaklaşmak zorunda. Ürün gamımızın en tepesinde, farklı bir yol izleyeceğiz.” Bu sözler, Car and Driver’a röportaj veren AMG patronu Tobias Moers’a ait.

Yerini hibrit alacak

Bahsi geçen bu farklı yolun merkezinde hibrit motorların bulunacağı düşünülüyor. Tahminlere göre bundan böyle AMG’nin en tepesinde 4.0 litre çift turbolu V8 motor ile arka akstaki bir elektrikli motorun eşlendiği hibrit sistem bulunacak. EQ Power+ olarak adlandırılan bu sistemde üretilen toplam güç 800 beygirin üzerine çıkabilecek.

Moers’in belirttiğine göre, AMG şirketin diğer alt markaları için bu motoru üretmeye devam edecek. Bu da Mercedes-Maybach S650 amiral gemisinde V12’nin devam edeceği anlamına geliyor. Belirsizliğini koruyan konu ise Pagani hakkında. AMG’nin V12 motorlarını kullanan İtalyan süper otomobil üreticisinin bu değişimden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil.

https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19702723/mercedes-amg-stop-selling-v12s-s65-sl65-g65/