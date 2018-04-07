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AMG, V12 motorlu araçlara veda ediyor

Car and Driver'a röportaj veren AMG patronu Tobia Moers, 12 silindirli motorların AMG'nin geleceğinde yeri olmadığını dile getirdi. V12 ünitenin yerini alabilecek en güçlü seçenek ise hibrit.
1 yıl
5,4b
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34
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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AMG, V12 motorlu araçlara veda ediyor
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Mercedes-AMG, belki V8 motorlarıyla daha çok tanınıyor olabilir. Ancak, kaputun altında sunulan çeşitliliğin en tepesinde 6.0 litre V12 motor bulunuyor. Gerçi artık bulunuyordu demek daha doğru olabilir. Zira gelen haberlere göre AMG, V12 motorlu S65, SL65 ve G65 modellerinin üretimini yakın zamanda durduracak.

“En nihayetinde, 12 silindirli motor AMG’den aşama aşama uzaklaşmak zorunda. Ürün gamımızın en tepesinde, farklı bir yol izleyeceğiz.” Bu sözler, Car and Driver’a röportaj veren AMG patronu Tobias Moers’a ait.

Yerini hibrit alacak 

Bahsi geçen bu farklı yolun merkezinde hibrit motorların bulunacağı düşünülüyor. Tahminlere göre bundan böyle AMG’nin en tepesinde 4.0 litre çift turbolu V8 motor ile arka akstaki bir elektrikli motorun eşlendiği hibrit sistem bulunacak. EQ Power+ olarak adlandırılan bu sistemde üretilen toplam güç 800 beygirin üzerine çıkabilecek.

Moers’in belirttiğine göre, AMG şirketin diğer alt markaları için bu motoru üretmeye devam edecek. Bu da Mercedes-Maybach S650 amiral gemisinde V12’nin devam edeceği anlamına geliyor. Belirsizliğini koruyan konu ise Pagani hakkında. AMG’nin V12 motorlarını kullanan İtalyan süper otomobil üreticisinin bu değişimden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil.


https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19702723/mercedes-amg-stop-selling-v12s-s65-sl65-g65/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 1 yıl en beğenilen bahoho
V12 lere binemeyecekler artık, Allah devlet erkanını v10 a mahkum eden Mercedes in fabrikalarına ateşler salsın.
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sniper23 1 yıl
Devlet erkanını üzen haber.
1 Yanıt Yanıtla +35
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redbul_540 1 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin
V12 lere binemeyecekler artık, Allah devlet erkanını v10 a mahkum eden Mercedes in fabrikalarına ateşler salsın.


Mercedes seni biraz fedöcü gördüm
Led ZeppelinV12 lere binemeyecekler artık, Allah devlet erkanını v10 a mahkum eden Mercedes in fabrikalarına ateşler salsın....
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safa_oyuncu 1 yıl
Buna özetle; "Turbo çıktı mertlik bozuldu" diyebiliriz
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mıknatıs20 1 yıl
Mclaren yavaşşş. Mâlum şahsın ciğerini söktün.
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aycibin 1 yıl
Amg pagani siparislerinde lemans yaris motor bloklarini kullaniyor.pagani'yi baglamaz ufalan yol motorlari.icabinda ozel siparis gecer yine alir istedigi motoru
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Kerim5100 1 yıl aycibin
aycibin
Amg pagani siparislerinde lemans yaris motor bloklarini kullaniyor.pagani'yi baglamaz ufalan yol motorlari.icabinda ozel siparis gecer yine alir istedigi motoru

Zaten AMG firmasından değil, Mercedes'ten gelen açıklama bu. Yoksa Pagani ve Aston Martin'e tam gaz V12 üretmeye devam ediyorlar çok da fifi
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McLaren64 1 yıl
Rolls-Royce'un karşısında madara olduğu için S'i uzatmak zorunda kaldılar. Çünkü ne tarihi, ne de imajı Rolls-Royce'un yanına yaklaşamadı Maybach'ın. Rolls-Royce müşterilerini portföylerine çekemediler. Tasarımda ve teknolojide eksi kaldılar ve potansiyel müşteriler Maybach yerine W221 S600'ü tercih etti. Her aracı zararına satmak zorunda kalınca da firmanın kapısına kilit vurdular.
Şimdi Maybach'a rakip konusuna gelirsen: 9 Serisi hala BMW AG yönetim kurulunun masasında. Duruma göre üretilip üretilmeyeceği netlik kazanacak.
760i'ye gelirsek: Makyajdan sonra 6,6 litrelik motorun yerini 6,75 litrelik motorun alması bekleniyor. Çünkü V12'te talep giderek azalıyor.
Audi, güncel A8'in Audi'nin ürettiği son V12 araç olacağını açıkladı. 2024 yılında tanıtılacak sonraki nesil A8'de V12 olmayacak.
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haberelectro 1 yıl


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AlkanExclusive 1 yıl haberelectro
Ben yıllardır üzülüyorum senin adına merak etme.
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AlkanExclusive 1 yıl haberelectro
Lafın içinde BMW geçmiş mi? Geçmemiş!
Ne 760'ı?
Maybach'ın karşılaştırılması Rolls Royce ile yapılır! Bilmiyorsan öğren...
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haberelectro 1 yıl AlkanExclusive
Yahu S yi az uzattilar maybach dediler siz de rolls yaptiniz hemen. Ne arabaymis mercedesci olarak gurur mu duyayim cahilligine mi uzuleyim bilemedim
Rolls un 3 te 1 fiyati arabaya rakip diyosunuz kafalar guzel
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V4LKyR 1 yıl
V12 motorlar en mükemmel motorlardır. Akabinde V10 (BMW S85B50) gelir.
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AlkanExclusive 1 yıl haberelectro
Yıllardır Rolls Royce'u babam yapıyor zaten... nereye rakipsizmiş? Bu işin zirvesi Rolls Royce. Kaç yaşına geldin hala boş konuşuyorsun.
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Kerim5100 1 yıl AlkanExclusive
İŞTE BEKLENEN CEVAP
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haberelectro 1 yıl AlkanExclusive
Rolls royce bmw ayni seyler mi? 760 in rakibi rolls diyemeyecegin gibi S maybach in rakibi rolls diyemezsin. Bos yapma
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haberelectro 1 yıl
Digerleri kuma
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