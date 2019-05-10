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ANKA İHA, milli radarıyla göreve başladı

İnsansız Hava Aracı Anka, SARPER Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile göreve başladı. ASELSAN tarafından geliştirilen radar, Deniz Kuvvetleri bünyesinde göreve başladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,1b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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ANKA İHA, milli radarıyla göreve başladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı Anka, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen SARPER Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile göreve başladı.

SARPER, yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapıyor. Sadece açık hava koşullarında değil her türlü hava koşulunda gece/gündüz görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Sistemin özel anten tasarımı ve sinyal işleme yetenekleri sayesinde sayesinde aynı anten üzerinden hem görüntüleme hem de hedef tespiti yapabiliyor.

Uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip. Su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek. Sadece askeri görev için değil doğal afet, şehir planlama gibi sivil havacılık görevlerine uygun bir şekilde geliştirildi.

SAR ve kamera yüklü Anka, Deniz Kuvvetleri bünyesinde Su üstü keşif ve gözetleme görevleri için Ege ve Akdeniz'de kullanılmaya başlandı.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anka-milli-radariyla-ege-ve-akdenizde-gorevde/1474102 Yorum Yaz
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sounderland 3 hf.
Bu sefer de benzini yerli değil derler.. :)
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AqRaMa 3 hf. en beğenilen
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seçimler yaklaşıyor
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xabc 3 hf.
bunlar hep seçim yatırımları :)) saman ithal ediyoruz :))
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FatihAsl 3 hf.
Seçim yaklaşıyor :)
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12 Angry Men 3 hf.
Aselsanın kuruşuş tarihi 1975.
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uykuadam 3 hf. 12 Angry Men
kuruluşu isterse 1000 yıl önce olsun ak partiden önce sadece telsiz üretiyordu
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AqRaMa 3 hf. en beğenilen
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bluedevil866 3 hf. AqRaMa


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