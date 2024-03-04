TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA İHA, gökyüzünde görevini yerine getirmeye devam ediyor. 2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA İHA, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girerek sahada göreve başlamıştı. ANKA İHA, bugüne kadar toplam 220 bin uçuş saatini geride bıraktı.

ANKA, güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip görevlerinde kullanılıyor. Ayrıca yangın ve deprem gibi doğal afetlerde çalışmalara destek sağlıyor. 200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkıyor ve kesintisiz olarak 30 saatin üzerinde uçuş yapabiliyor.

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ANKA her ne kadar eski bir İHA olsa da TUSAŞ tarafından yeni yetenekler kazandırılarak gelişimini sürdürmeye devam ediyor. ANKA’nın uydudan kontrol kabiliyetine sahip ANKA-S versiyonu ile operasyon menzilindeki sınırlar kaldırıldı. Görüş hattı ötesinde gündüz ve gece uçuş gerçekleştirebiliyor.

5 ülkeyle ihracat sözleşmesi yapıldı

Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve yurt dışında 70 adet ANKA İHA teslimatı yapıldı. 2024 sonu itibarıyla toplam üretim sayısının 140’a ulaşması hedefleniyor. ANKA için bugüne kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Ayrıca 3 ülke ile yürütülen ihracat görüşmelerinde sona gelindi.

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Yerli motorla uçuyor

ANKA gücünü TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen yerli ve milli TEI-PD170 motorundan alıyor. ANKA’nın daha büyük boyutlara ve daha fazla faydalı yük kapasitesine sahip versiyonu olan AKSUNGUR sahada görevini sürdürüyor. İnsansız savaş uçağı özelliklerine sahip ANKA-3’ün geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

Anka İHA özellikleri

Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft

Motor: Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg

MTOW: 1.700 kg

Tam otonom operasyon

Yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

Düşük ömür devri maliyeti

Ağır yakıtlı itki sistemi

Katlanabilir iniş takımı

Yedek acil durum pilleri

Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı

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TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı