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    Anlık Bildirim

    TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA İHA, gökyüzünde 200 bin uçuş saatini geride bıraktı. Yıl sonuna kadar üretilen ANKA İHA sayısı 140'a ulaşacak.
    TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA İHA, gökyüzünde görevini yerine getirmeye devam ediyor. 2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA İHA, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girerek sahada göreve başlamıştı. ANKA İHA, bugüne kadar toplam 220 bin uçuş saatini geride bıraktı.

    ANKA, güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip görevlerinde kullanılıyor. Ayrıca yangın ve deprem gibi doğal afetlerde çalışmalara destek sağlıyor. 200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkıyor ve kesintisiz olarak 30 saatin üzerinde uçuş yapabiliyor.

    ANKA her ne kadar eski bir İHA olsa da TUSAŞ tarafından yeni yetenekler kazandırılarak gelişimini sürdürmeye devam ediyor. ANKA’nın uydudan kontrol kabiliyetine sahip ANKA-S versiyonu ile operasyon menzilindeki sınırlar kaldırıldı. Görüş hattı ötesinde gündüz ve gece uçuş gerçekleştirebiliyor.

    5 ülkeyle ihracat sözleşmesi yapıldı

    Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve yurt dışında 70 adet ANKA İHA teslimatı yapıldı. 2024 sonu itibarıyla toplam üretim sayısının 140’a ulaşması hedefleniyor. ANKA için bugüne kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Ayrıca 3 ülke ile yürütülen ihracat görüşmelerinde sona gelindi.

    TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı Tam Boyutta Gör

    Yerli motorla uçuyor

    ANKA gücünü TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen yerli ve milli TEI-PD170 motorundan alıyor. ANKA’nın daha büyük boyutlara ve daha fazla faydalı yük kapasitesine sahip versiyonu olan AKSUNGUR sahada görevini sürdürüyor. İnsansız savaş uçağı özelliklerine sahip ANKA-3’ün geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

    Anka İHA özellikleri

    • Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
    • Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
    • Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
    • Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
    • Motor: Ağır Yakıt Motoru
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
    • MTOW: 1.700 kg
    • Tam otonom operasyon
    • Yedekli uçuş kontrol sistemi
    • Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
    • Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
    • Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
    • DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
    • Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
    • Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
    • Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
    • Düşük ömür devri maliyeti
    • Ağır yakıtlı itki sistemi
    • Katlanabilir iniş takımı
    • Yedek acil durum pilleri
    • Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
    • Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
    • Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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