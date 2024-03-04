TUSAŞ ANKA İHA, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı

ANKA, güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip görevlerinde kullanılıyor. Ayrıca yangın ve deprem gibi doğal afetlerde çalışmalara destek sağlıyor. 200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkıyor ve kesintisiz olarak 30 saatin üzerinde uçuş yapabiliyor.
ANKA her ne kadar eski bir İHA olsa da TUSAŞ tarafından yeni yetenekler kazandırılarak gelişimini sürdürmeye devam ediyor. ANKA’nın uydudan kontrol kabiliyetine sahip ANKA-S versiyonu ile operasyon menzilindeki sınırlar kaldırıldı. Görüş hattı ötesinde gündüz ve gece uçuş gerçekleştirebiliyor.
5 ülkeyle ihracat sözleşmesi yapıldı
Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve yurt dışında 70 adet ANKA İHA teslimatı yapıldı. 2024 sonu itibarıyla toplam üretim sayısının 140’a ulaşması hedefleniyor. ANKA için bugüne kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Ayrıca 3 ülke ile yürütülen ihracat görüşmelerinde sona gelindi.
Yerli motorla uçuyor
ANKA gücünü TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen yerli ve milli TEI-PD170 motorundan alıyor. ANKA’nın daha büyük boyutlara ve daha fazla faydalı yük kapasitesine sahip versiyonu olan AKSUNGUR sahada görevini sürdürüyor. İnsansız savaş uçağı özelliklerine sahip ANKA-3’ün geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.
Anka İHA özellikleri
- Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
- Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
- Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
- Motor: Ağır Yakıt Motoru
- Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
- MTOW: 1.700 kg
- Tam otonom operasyon
- Yedekli uçuş kontrol sistemi
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
- DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
- Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
- Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
- Düşük ömür devri maliyeti
- Ağır yakıtlı itki sistemi
- Katlanabilir iniş takımı
- Yedek acil durum pilleri
- Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
- Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
- Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.