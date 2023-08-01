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    Endonezya, TUSAŞ’tan 300 milyon dolar değerinde İHA satın aldı

    Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ordunun askeri teçhizatını yenilemek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden 300 milyon dolar değerinde İHA satın alındığı duyuruldu.
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    tusaş anka endonezya Tam Boyutta Gör
    Endonezya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) 300 milyon dolar değerinde 12 yeni insansız hava aracı satın aldığını duyurdu.

    Endonezya, 12 adet ANKA İHA satın aldı

    Endonezya ile TUSAŞ arasında esasında 3 Şubat 2023’te satın alım için bir sözleşme imzalanmıştı. Şimdi bu sözleşmede son noktaya gelindi ve Endonezya, TUSAŞ’tan 12 adet ANKA İHA satın alacağını duyurdu. Sözleşmenin büyüklüğü ise 300 milyon dolar değerinde. TUSAŞ, satın alımın Endonezya’da yürürlüğe girmesinden 32 ay sonra 12 adet ANKA’yı teslim edecek.

    Satın alma sözleşmesi ayrıca Entegre Lojistik Destek (ILS), Yer Destek ve Test Ekipmanı (GS&TE), Uçuş Simülatörü, Hangar Altyapısı ve eğitim şeklinde ek sözleşmelerin yanı sıra 24 ay veya 600 uçuş saati garanti süresini de içeriyor.

    Anlaşma, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, temmuz ayında savunma bakanlığı da dahil olmak üzere ülkenin güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarını vurgulayarak kabinesini "sağlıklı" bir bütçe sürdürmesi konusunda uyarmasının ardından geldi. Öte yandan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ocak ayında 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak için 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya, şubat ayında da 42 adet Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın aldı.

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