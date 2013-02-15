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AOC'den 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitör: q2963Pm

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitör: q2963Pm
21:9 formatında görüntü sunan LCD monitörlerin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığını söylemek mümkün. LG'nin EA93, Dell'in ise UltraSharp U2913WM hamlesinin ardından bir diğer sinematik ekran hamlesi AOC cephesinden geldi.
29-inç büyüklüğünde, 2560 x 1080 piksel (60 Hz) çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı IPS panele sahip olan q2963Pm, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.876 mm x 0.268 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor.
IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi bilindiği üzere TN (Twisted Nematic) panelli çözümlere kıyasla renk gösterimi ve görüş açısı kriterlerinde daha avantajlı. W-LED arka aydınlatmanın katkısı ise enerji sarfiyatında ortaya çıkıyor. Çalışma esnasında 30 watt kadar enerji harcayan LCD monitörün kapalı durumdayken harcadığı enerji 0.5 watt seviyesinde.
Üzerinde D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI girişlerine ve stereo hoparlörlere yer verilen q2963Pm'in duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebiliyor. Ayrıca VESA (100 mm) standardı desteği sayesinde LCD monitörün duvara montajını gerçekleştirebiliyoruz. 
Film severlerin, oyun severlerin ve eşzamanlı olacak şekilde birden fazla işle uğraşanların ilgisini çekmesi beklenen AOC q2963Pm'in fiyatı ve çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.
AOC'den 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitör: q2963Pm
AOC'den 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitör: q2963Pm

http://www.aoc-europe.com/no_cache/tr/monitoerler.html?useCacheHash=1&showUid=249 Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl
monitör giriş çıkış portlarını çok kötü yere koymuşlar..
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kımyasal 6 yıl
Bu ekran hakkinda albani nickli arkadaşımız yorum yapsada aydınlansak.
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depeche35 6 yıl
Bu sınıfta bildiğim 3. model. Birkaç marka daha çıkarsa da ucuzlasa da alsak. Gerçi Türkiyeye lg falan ne zaman getirecek bilmiyorum. Aralıkta sanırsam LG'nin EA93 çıktı ama bizde hala satılmıyor.
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Statistik 6 yıl
3d koysun, 2ms olsun da fiyati 2 kat artsin mi?

Bir seyin ilk modelleri hep tam olmuyor
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