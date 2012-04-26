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AOC'den 50-serisi iki yeni LCD monitör: e2250Swdn ve e2450Swd

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
5
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, 22-inç ve 24-inç boyutunda LED arka aydınlatmalı panele sahip iki yeni LCD monitörünü yurtdışında satışa sundu: e2250Swdn ve e2450Swd.
LED teknolojisi sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı modellere kıyasla %50'lere varan enerji tasarrufu sağladığı ifade edilen LCD monitörler, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 5 ms tepki süresi ve 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor.
DVI-D ve VGA (D-Sub) bağlantılarıyla donatılan 50 serisi LCD monitörlerden e2250Swdn 149.99$, e2450Swd 179.99$ olarak fiyatlandırılmış.

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ObjektifPoint.Net 7 yıl en beğenilen
ekran'ı taktıkları PC halen Win Xp :D
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
Aoc pek iligimi çekemeyen bir marka ancak yıllarıdır Philips e falan fason üretim yapan eski bir panel üreticisi diyorlar.
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E_Aydin35 7 yıl
İsim vermekde neden bu kadar başarısızlar anlamadım, çokmu düşünüyorlar acaba? :) Aam piyasaya bakılırsa o özelliklere göre uygun bir fiyat..
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usmcsas 7 yıl
AOC den çok mutluyum e2243Fws modeli var 50:000:000:1 Kontrast var ve renkler muhteşem.
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ObjektifPoint.Net 7 yıl en beğenilen
ekran'ı taktıkları PC halen Win Xp :D
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IceRulez 7 yıl
20.000.000:1 Konstrast gözlerim kamaştı
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