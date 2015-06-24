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AOL'in Verizon'a satışı tamamlandı

3 yıl
2,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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AOL'in Verizon'a satışı tamamlandı
 
Geçtiğimiz ay ABD'li mobil operatör Verizon'un kendi sektöründe bir diğer dev olan AOL'i satın alacağı haberini sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen sürenin ardından bugün 4.4 Milyar dolarlık satış tamamlandı.
Hatırlatmak gerekirse AOL şirketi küresel anlamda yayın yapan Huffington Post, Techcrunch, Engadget gibi bir çok büyük web sitesinin sahibi konumundaydı. Satın alma ile birlikte tüm bu dijital yayıncılık devleri Verizon bünyesine girmiş oldu.
Dünya çapında 400 Milyon kişiye ulaşan web sitelerinin yanı sıra AOL'in 2014 yılında dijital reklam sektöründen de hatırı sayılır bir gelir elde etmesi (Yaklaşık 1 Milyar dolar) Verizon'un dikkatini çeken bir diğer ayrıntıydı. Hatta iddialara göre Verizon dijital yayıncılık kanallarını elden çıkararak reklam sektörüne odaklanmayı düşünüyor.

Verizon'un bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği de sektör için merak konusu.

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