AR.FreeFlight uygulaması Windows 8 için yayımlandı





İnsansız hava araçlarının son kullanıcıya ulaşmasında önemli bir rol oynayan Parrot, iki nesildir AR.Drone hava araçları üretiyor ve yerde giden insansız araçları da mevcut. Firma AR.Drone 2.0 ürünü için resmi Windows 8 uygulamasını yayınladı.





Bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalar ile kullanılabilen AR.Drone 2.0 artık daha kapsamlı bir şekilde Windows PC ve tabletlerden kontrol edilebilecek. Uçarken HD video kaydı yapılarak veya fotoğraf WiFi üzerinden paylaşılabiliyor.







