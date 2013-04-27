ARM : 2014 yılında güçlü mobil cihazlar daha az enerji tüketecek

Haber Editörü
Tanıtıldığı dönemin en yüksek performans sunan ve daha az enerji tüketen ARM çekirdeği olan Cortex-A15, bugüne kadar saf haliyle çok fazla cihazda boy gösteremedi. Samsung, Exynos 5 ve TI ise OMAP 5 işlemcilerinde saf Cortex-A15 performansı üzerinde çalışırken, ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ortaya çıktı.
Bu teknolojide yüksek performans veren bir işlemci grubu ve enerji tasarrufu odaklı diğer işlemci grubu cihazın işlem yüküne göre devreye giriyor ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.
Cortex-A15 ile ilgili zaman zaman dile getirilen fazla batarya tüketimini big.LITTLE teknolojisi ile aşmayı planlayan ARM, mobil cihazların geleceğinin de bu teknoloji üzerinde yükseleceğini düşünüyor.
Firmanın yaz döneminde görevi bırakacak olan tepe yöneticisi Warren East, big.LITTLE teknolojisi ile daha güçlü mobil cihazların daha az enerji tüketeceğini belirtirken, bu teknolojiyi ilk benimseyen firma olan Samsung'u da örnek gösterdi. East, Samsung'un çok yetenekli bir firma olduğunu ve pazarlamayı da çok iyi yaptığını aktardı.
East, teknolojiyi lisanslayan 17 adet üreticinin olduğunu belirtiyor. Ancak East'e göre ARM için 2014 en büyük yıl olacak. East önümüzdeki yıllarda işlem gücüne duyulan ihtiyacın 30 kat artacağını tahmin ederken, batarya kapasitelerinin ancak 2 kat artabileceğini öngörüyor. Bu bakımdan enerji tasarrufu sağlayan çözümler daha da çok önem kazanacak.
http://www.phonearena.com/news/ARM-CEO-by-2014-mobile-devices-will-be-powerful-but-consume-less-energy_id42394 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam,pil teknolojisinin gelismemesinin en büyük nedeni petrol ticaretinden nemalanan aç gözlü tüccarların baskın ve etkilı rejimidir.Çünkü bu neyüdüğü belirsiz işgalciler elektrikle üretilen araçları hep baltalamak istediler,ve ne tuhafdırki japonyada pil teknolojisini gelistirmek isteyen ve basarılı olan bir kaç mühendis sebepsiz yere intihar etmişti.velasılkelam bugün tam şarjda 160 km giden araçlardan bahsediliyor,emin ol tam şarjda 900 km giden araclarda var,lakin sadece prototip ve prototip olarak kalacaklar,en azından petrol rezervleri bitene dek.Araç örneğindeki teknolojinin gelismesı,tüm elektronik cihazlarlada ilgili ve bir şekilde yansıyor (Tablet,Akıllı Telefon,Notebook Vs.) dolayısıyla buna bağlantılı olarak batarya teknolojisinde gelişmeye müsade etmiyorlar,en ufak bir ilerlemenin her türlü yarar sağlayacağını bildikleri ve diğer sektörlerede sıçrama yapacağı için bir şekilde durun!! bu kadar yeter yoksa biz ekmek yiyemeyeceğiz diyorlar..Royal Dutch Shell ve Exxon Mobile Petrol şirketleri işlerini gayet güzel yürütüyorlar.Düşünün ki küçùcük bır chipsete milyarlarca transistör yerleştiren insanoğlu,simdiye kadar ince ve küçük 100.000 Mah Akıllı telefon pilini yiyip,bitirmis ve bütùn çıkarıp devam etmiş olması gerekıyordu dimi?.bu arada elbette küçük bir ayrıntı var tabi.akıllı cihazın ekran dahilınde günes paneli barındırabilir tabi bu ne kadar fayda sağlar,tartışılır.