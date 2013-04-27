ARM : 2014 yılında güçlü mobil cihazlar daha az enerji tüketecek





Tanıtıldığı dönemin en yüksek performans sunan ve daha az enerji tüketen ARM çekirdeği olan Cortex-A15, bugüne kadar saf haliyle çok fazla cihazda boy gösteremedi. Samsung, Exynos 5 ve TI ise OMAP 5 işlemcilerinde saf Cortex-A15 performansı üzerinde çalışırken, ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ortaya çıktı.





Bu teknolojide yüksek performans veren bir işlemci grubu ve enerji tasarrufu odaklı diğer işlemci grubu cihazın işlem yüküne göre devreye giriyor ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.





Cortex-A15 ile ilgili zaman zaman dile getirilen fazla batarya tüketimini big.LITTLE teknolojisi ile aşmayı planlayan ARM, mobil cihazların geleceğinin de bu teknoloji üzerinde yükseleceğini düşünüyor.





Firmanın yaz döneminde görevi bırakacak olan tepe yöneticisi Warren East, big.LITTLE teknolojisi ile daha güçlü mobil cihazların daha az enerji tüketeceğini belirtirken, bu teknolojiyi ilk benimseyen firma olan Samsung'u da örnek gösterdi. East, Samsung'un çok yetenekli bir firma olduğunu ve pazarlamayı da çok iyi yaptığını aktardı.





East, teknolojiyi lisanslayan 17 adet üreticinin olduğunu belirtiyor. Ancak East'e göre ARM için 2014 en büyük yıl olacak. East önümüzdeki yıllarda işlem gücüne duyulan ihtiyacın 30 kat artacağını tahmin ederken, batarya kapasitelerinin ancak 2 kat artabileceğini öngörüyor. Bu bakımdan enerji tasarrufu sağlayan çözümler daha da çok önem kazanacak.

















http://www.phonearena.com/news/ARM-CEO-by-2014-mobile-devices-will-be-powerful-but-consume-less-energy_id42394