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ARM : 2014 yılında güçlü mobil cihazlar daha az enerji tüketecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM : 2014 yılında güçlü mobil cihazlar daha az enerji tüketecek

Tanıtıldığı dönemin en yüksek performans sunan ve daha az enerji tüketen ARM çekirdeği olan Cortex-A15, bugüne kadar saf haliyle çok fazla cihazda boy gösteremedi. Samsung, Exynos 5 ve TI ise OMAP 5 işlemcilerinde saf Cortex-A15 performansı üzerinde çalışırken, ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ortaya çıktı. 

Bu teknolojide yüksek performans veren bir işlemci grubu ve enerji tasarrufu odaklı diğer işlemci grubu cihazın işlem yüküne göre devreye giriyor ve böylece enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.

Cortex-A15 ile ilgili zaman zaman dile getirilen fazla batarya tüketimini big.LITTLE teknolojisi ile aşmayı planlayan ARM, mobil cihazların geleceğinin de bu teknoloji üzerinde yükseleceğini düşünüyor.

Firmanın yaz döneminde görevi bırakacak olan tepe yöneticisi Warren East, big.LITTLE teknolojisi ile daha güçlü mobil cihazların daha az enerji tüketeceğini belirtirken, bu teknolojiyi ilk benimseyen firma olan Samsung'u da örnek gösterdi. East, Samsung'un çok yetenekli bir firma olduğunu ve pazarlamayı da çok iyi yaptığını aktardı.

East, teknolojiyi lisanslayan 17 adet üreticinin olduğunu belirtiyor. Ancak East'e göre ARM için 2014 en büyük yıl olacak. East önümüzdeki yıllarda işlem gücüne duyulan ihtiyacın 30 kat artacağını tahmin ederken, batarya kapasitelerinin ancak 2 kat artabileceğini öngörüyor. Bu bakımdan enerji tasarrufu sağlayan çözümler daha da çok önem kazanacak.





http://www.phonearena.com/news/ARM-CEO-by-2014-mobile-devices-will-be-powerful-but-consume-less-energy_id42394 Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen omerfrt
omerfrt

ssbrutality

Petrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezervleri Tükensede Dünya Bir Rahatlasa,Savaşlar Bitse..Teknolojinin Önündeki Batarya Sorunu Bir Kalksa..!!


Hocam gerçekten anlamadığım için soruyorum amacım tartışmak değil. Batarya ömrüyle petrol rezervlerinin ne alakası var?

Hocam,pil teknolojisinin gelismemesinin en büyük nedeni petrol ticaretinden nemalanan aç gözlü tüccarların baskın ve etkilı rejimidir.Çünkü bu neyüdüğü belirsiz işgalciler elektrikle üretilen araçları hep baltalamak istediler,ve ne tuhafdırki japonyada pil teknolojisini gelistirmek isteyen ve basarılı olan bir kaç mühendis sebepsiz yere intihar etmişti.velasılkelam bugün tam şarjda 160 km giden araçlardan bahsediliyor,emin ol tam şarjda 900 km giden araclarda var,lakin sadece prototip ve prototip olarak kalacaklar,en azından petrol rezervleri bitene dek.Araç örneğindeki teknolojinin gelismesı,tüm elektronik cihazlarlada ilgili ve bir şekilde yansıyor (Tablet,Akıllı Telefon,Notebook Vs.) dolayısıyla buna bağlantılı olarak batarya teknolojisinde gelişmeye müsade etmiyorlar,en ufak bir ilerlemenin her türlü yarar sağlayacağını bildikleri ve diğer sektörlerede sıçrama yapacağı için bir şekilde durun!! bu kadar yeter yoksa biz ekmek yiyemeyeceğiz diyorlar..Royal Dutch Shell ve Exxon Mobile Petrol şirketleri işlerini gayet güzel yürütüyorlar.Düşünün ki küçùcük bır chipsete milyarlarca transistör yerleştiren insanoğlu,simdiye kadar ince ve küçük 100.000 Mah Akıllı telefon pilini yiyip,bitirmis ve bütùn çıkarıp devam etmiş olması gerekıyordu dimi?.bu arada elbette küçük bir ayrıntı var tabi.akıllı cihazın ekran dahilınde günes paneli barındırabilir tabi bu ne kadar fayda sağlar,tartışılır.
omerfrtssbrutalityPetrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezerv...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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dere.beyi 6 yıl
inş. dedikleri olur bundan sonra paso ipod touch alcam telefona boşa para vermicem w810 ölene kadar kullanırım :)
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karakaya_o 6 yıl
Şarj derdi istemiyoruz artık. 1 hafta dayansın cihazlar. En az 2 gün dayanmalı. Hergün şarj hergün şarj yeter artık yeter.
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omerfrt 6 yıl
ssbrutality
Petrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezervleri Tükensede Dünya Bir Rahatlasa,Savaşlar Bitse..Teknolojinin Önündeki Batarya Sorunu Bir Kalksa..!!

Hocam gerçekten anlamadığım için soruyorum amacım tartışmak değil. Batarya ömrüyle petrol rezervlerinin ne alakası var?
2 Yanıt Yanıtla
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ssbrutality 6 yıl omerfrt
omerfrt

ssbrutality

Petrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezervleri Tükensede Dünya Bir Rahatlasa,Savaşlar Bitse..Teknolojinin Önündeki Batarya Sorunu Bir Kalksa..!!


Hocam gerçekten anlamadığım için soruyorum amacım tartışmak değil. Batarya ömrüyle petrol rezervlerinin ne alakası var?

Hocam,pil teknolojisinin gelismemesinin en büyük nedeni petrol ticaretinden nemalanan aç gözlü tüccarların baskın ve etkilı rejimidir.Çünkü bu neyüdüğü belirsiz işgalciler elektrikle üretilen araçları hep baltalamak istediler,ve ne tuhafdırki japonyada pil teknolojisini gelistirmek isteyen ve basarılı olan bir kaç mühendis sebepsiz yere intihar etmişti.velasılkelam bugün tam şarjda 160 km giden araçlardan bahsediliyor,emin ol tam şarjda 900 km giden araclarda var,lakin sadece prototip ve prototip olarak kalacaklar,en azından petrol rezervleri bitene dek.Araç örneğindeki teknolojinin gelismesı,tüm elektronik cihazlarlada ilgili ve bir şekilde yansıyor (Tablet,Akıllı Telefon,Notebook Vs.) dolayısıyla buna bağlantılı olarak batarya teknolojisinde gelişmeye müsade etmiyorlar,en ufak bir ilerlemenin her türlü yarar sağlayacağını bildikleri ve diğer sektörlerede sıçrama yapacağı için bir şekilde durun!! bu kadar yeter yoksa biz ekmek yiyemeyeceğiz diyorlar..Royal Dutch Shell ve Exxon Mobile Petrol şirketleri işlerini gayet güzel yürütüyorlar.Düşünün ki küçùcük bır chipsete milyarlarca transistör yerleştiren insanoğlu,simdiye kadar ince ve küçük 100.000 Mah Akıllı telefon pilini yiyip,bitirmis ve bütùn çıkarıp devam etmiş olması gerekıyordu dimi?.bu arada elbette küçük bir ayrıntı var tabi.akıllı cihazın ekran dahilınde günes paneli barındırabilir tabi bu ne kadar fayda sağlar,tartışılır.
1 Yanıt Yanıtla +9
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OverClocK1ng 6 yıl omerfrt
omerfrt

ssbrutality

Petrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezervleri Tükensede Dünya Bir Rahatlasa,Savaşlar Bitse..Teknolojinin Önündeki Batarya Sorunu Bir Kalksa..!!


Hocam gerçekten anlamadığım için soruyorum amacım tartışmak değil. Batarya ömrüyle petrol rezervlerinin ne alakası var?

Öyle bir alakası var ki. Şu anda millet çok fazla elektrikli araç almıyorsa bunu sebebi şarj etme ve menzil azlığındandır.
Şimdi bir araba 8 saat şarjla 4 lira elektrik yakıp, 80 km gidebiliyor. Demek ki 40 liraya 800 kilometre gidebilir.

Pillerin verimi artarsa bir daha kimse o gürültülü, parayı hüüüp diye emen benzinli arabaların yüzüne bakmaz.
O zaman da pil firmaları daha iyi pil yapmak için yarışırlar.

Sonuçta da 4 liraya 80 değil 180 km giden araçlar icad olur. Dünya egzoz gazlarından da temizlenir, ısı azalacağı için küresel ısınma gerilemeye başlar.

Benzinin bitmesi demek dünyanın kurtuluşu be. Ama biz kapitalist dünyada kendi kendimizi yok ederiz böyle...
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V4LKyR 6 yıl
Ooo Samsung'a çok yetenekli bir firma demiş, tamam o zaman onay alındı. asdlkjpaasllşkjks :D:D
Neyse o değil de, gerçekten şu Cortex-A8 & A9'un piyasada bulunduğunun 20%'si kadar Cortex-A15 olsaydı piyasada, çok daha güzel bir dünya olurdu.
Cortex-A9 hadi neyse de, Cortex-A8 ne la!
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ssbrutality 6 yıl
Petrol Babaları Pilin Geliştirilmesine İzin Verirler Mi Sanıyorsunuz?Pehh..Şu Petrol Rezervleri Tükensede Dünya Bir Rahatlasa,Savaşlar Bitse..Teknolojinin Önündeki Batarya Sorunu Bir Kalksa..!!
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: Aristeas
Hangi markanın hatırlamıyorum ama ünlü bir markanın 2 ay pili giden telefonu vardı. Bilmiyorum hiç kullanmadım ama reklamında yazdığı hali öyleydi tuşlu bir telefon. Acaba bu reklamı smartphone ve tablet pc piyasasında ne zaman göreceğiz

Philips...
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sis651 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aristeas
Hangi markanın hatırlamıyorum ama ünlü bir markanın 2 ay pili giden telefonu vardı. Bilmiyorum hiç kullanmadım ama reklamında yazdığı hali öyleydi tuşlu bir telefon. Acaba bu reklamı smartphone ve tablet pc piyasasında ne zaman göreceğiz

Philips...

Ve Sonim XP3.
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General. 6 yıl
2012 de 2013 için aynı şey söyleniyordu 3ün 1'ini gördük
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DH Misafiri 6 yıl
sarji aylarca bitmeyen tablet istiyorum
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Dexstz 6 yıl
Hadi bakalım.
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sarji aylarca bitmeyen tablet istiyorum

Bende kendi kendine dolan pil istiyorum

Ama olmayınca olmuyor işte.
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