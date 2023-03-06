Samsung, telefonlarına gelişmiş İsrail teknolojisi ekleyecek

Tam Boyutta Gör İsrailli startup ve teknoloji şirketlerinin ileri teknolojilerini mobil cihaz ve ürünlerine entegre etmek amacıyla Samsung, kısa bir süre önce teknoloji hızlandırma programı başlattı. İsrail kaynaklı bir rapora göre bu teknoloji programının bir parçası olarak Samsung, seçilen İsrailli girişimleri finanse edecek.

Samsung, gözünü İsrail'e çevirdi

Ayrıca Güney Koreli dev, bu girişimlere altı aylık bir süre boyunca dünya çapındaki Ar-Ge birimlerinden teknik destek sağlayacak. Samsung Mobile Advance (SMA) programına başvuracak olan İsrailli girişimlerin, şirketin inovasyon ve teknoloji alanındaki hünerlerini sergileyecek bir pilot uygulama oluşturmaları gerekiyor. Bu pilot uygulama Samsung’un ürünleri için bir tamamlayıcı olmalı veya akıllı telefonları ve yazılımlarını farklılaştırabilmeli.

Tam Boyutta Gör Samsung'un İsrail'deki bu teknoloji hızlandırma programında ana odak noktaları da belirlenmiş durumda. Buna göre Samsung, kamera (optik, algoritmalar, elektronik), pil, ses, cihaz üstü yapay zeka, metaverse/artırılmış gerçeklik (XR), sensörler, katlanabilir teknoloji, giyilebilir ürünler, sağlık, bağlanabilirlik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda girişimleri destekleyecek.

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Samsung Research Israel Açık İnovasyon Direktörü Lior Yekoutieli, "Nitelikli İsrail şirketlerini programa başvurmaya teşvik ediyoruz çünkü bu onlar için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden birine ön kapıdan girmeleri için harika bir fırsat." ifadelerini kullanırken bu programın Temmuz 2023'ten Şubat 2024'e kadar devam edeceğini belirtelim. Ek olarak, Samsung’un benzer programları ABD, Avrupa, Kanada, Çin, Japonya ve Hindistan’da da yapılıyor.

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