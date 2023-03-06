Samsung, telefonlarına gelişmiş İsrail teknolojisi ekleyecek

Samsung, gözünü İsrail'e çevirdi
Ayrıca Güney Koreli dev, bu girişimlere altı aylık bir süre boyunca dünya çapındaki Ar-Ge birimlerinden teknik destek sağlayacak. Samsung Mobile Advance (SMA) programına başvuracak olan İsrailli girişimlerin, şirketin inovasyon ve teknoloji alanındaki hünerlerini sergileyecek bir pilot uygulama oluşturmaları gerekiyor. Bu pilot uygulama Samsung’un ürünleri için bir tamamlayıcı olmalı veya akıllı telefonları ve yazılımlarını farklılaştırabilmeli.
Samsung Research Israel Açık İnovasyon Direktörü Lior Yekoutieli, "Nitelikli İsrail şirketlerini programa başvurmaya teşvik ediyoruz çünkü bu onlar için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden birine ön kapıdan girmeleri için harika bir fırsat." ifadelerini kullanırken bu programın Temmuz 2023'ten Şubat 2024'e kadar devam edeceğini belirtelim. Ek olarak, Samsung’un benzer programları ABD, Avrupa, Kanada, Çin, Japonya ve Hindistan’da da yapılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez