ARM, Mali-T604 grafik birimi için tam profil Open CL 1.1 onayı için başvurdu

Mobil işlemci sektörünün lideri ARM'ın mobil grafik birimi konusunda da önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Mali grafik birimi ailesinin T-604 ve T-658 olarak iki yeni üyesini bir süre önce duyuran firma, T-604 için de tam profil Open CL 1.1 sertifikasyonuna başvurdu.





Khronos şirketler birliği tarafından sertifikasyonu verilen Open CL (açık hesaplama dili), grafik işlemciler ve genel amaçlı işlemcilerin bir sistem içerisinde daha hızlı ve daha verimli çalışmalarına imkan veren taşınabilir ve paralel hesaplamalar için önemli açık kaynak hesaplama çerçevesi sunuyor. NVIDIA, Intel, AMD, ARM bu platforma destek veren firmalar.





Tam profil Open CL 1.1 sertifikasyonu ile ARM, masaüstü grafik hesaplama özelliklerini mobil cihazlara, gömülü sistemlere ve akıllı TV ürünlerine sunmayı hedefliyor. ARM, bu sertifikaya başvuran ilk GPU fikri hak sağlayıcısı ünvanını da elde etti.





Grafik biriminin belirli uygulamalarda işlemci üzerinden yükü kendi üzerine alması (GPU Computing) bir süredir uygulanıyor ve GPU mimarisinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Böylece işlemsel fotoğrafçılık, gelişmiş görüntüleme, POI geliştirmeleri ve artırılmış gerçeklik biri işlemlerde performans artışı sağlanırken, enerji de verimli olarak kullanılmış oluyor.





Birden çok çekirdekli ve birden çok işhatlı mimariye sahip T-600 serisini GPU hesaplamaları için tasarlayan ARM, seriye; OpenCL'nin tamsayı ve kayan noktalı veri tipleri için vektör işlemleri, statik ve dinamik derlemeler için destek, donanım hızlandırmalı görüntü derleme, hızlı atomik işlemler ve IEEE754-2008 gerekliliklerine uyum şeklinde özellikler kazandırmış.





ARM, lider elektronik firmaları için bu sayede toplu sistem çözümleri sunmayı hedefliyor.