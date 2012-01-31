ARM firması 2011 4. çeyrekte yıllık karını yüzde 45 artırdı

İnanılmaz bir hızla büyümeye devam eden mobil cihaz pazarları, bu cihazların en önemli parçası olan işlemci üreticilerini de şaha kaldırdı. Şüphesiz bu gelişmede en büyük geliri elde eden firma mobil işlemcilerin lisanslamasını yapan ARM firması. NVIDIA, Qualcomm, TI gibi firmalar kendi markaları altında üretim yapsa da lisansı ARM firmasına ait.





2011 4. çeyrek raporlarında da bu yükseliş açıkça görülüyor. Rapora göre bu çeyreğe ait vergiler dahil kar 69 milyon pound olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde 47.6 milyon pound kar elde edilmişti. ARM'ın karındaki artış oranı yüzde 45 oldu.





ARM'ın hisse başına kazancı ise 2.4 pence olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönem 2.2 pence hisse başı kazanç rapor edilmişti.





4. çeyrekte elde edilen gelir ise 137.8 milyon pound oldu. Geçen yıl aynı dönem 113.95 milyon pound gelir elde edilmişti. Artış yüzde 20 olarak kaydedildi.





ARM CEO'su Warren East, 2011 yılında eski müşterileri kadar yeni müşterilerinin de lisanslama bedellerinden önemli gelir elde ettiklerini 2012 yılında bu güçlü talebin devam edeceğini düşündüklerini açıkladı. East 2012 yılı için 860 milyon dolarlık gelir tahmininde bulundu.