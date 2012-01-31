ARM firması 2011 4. çeyrekte yıllık karını yüzde 45 artırdı

Haber Editörü
İnanılmaz bir hızla büyümeye devam eden mobil cihaz pazarları, bu cihazların en önemli parçası olan işlemci üreticilerini de şaha kaldırdı. Şüphesiz bu gelişmede en büyük geliri elde eden firma mobil işlemcilerin lisanslamasını yapan ARM firması. NVIDIA, Qualcomm, TI gibi firmalar kendi markaları altında üretim yapsa da lisansı ARM firmasına ait.
2011 4. çeyrek raporlarında da bu yükseliş açıkça görülüyor. Rapora göre bu çeyreğe ait vergiler dahil kar 69 milyon pound olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde 47.6 milyon pound kar elde edilmişti. ARM'ın karındaki artış oranı yüzde 45 oldu.
ARM'ın hisse başına kazancı ise 2.4 pence olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönem 2.2 pence hisse başı kazanç rapor edilmişti.
4. çeyrekte elde edilen gelir ise 137.8 milyon pound oldu. Geçen yıl aynı dönem 113.95 milyon pound gelir elde edilmişti. Artış yüzde 20 olarak kaydedildi.
ARM CEO'su Warren East, 2011 yılında eski müşterileri kadar yeni müşterilerinin de lisanslama bedellerinden önemli gelir elde ettiklerini 2012 yılında bu güçlü talebin devam edeceğini düşündüklerini açıkladı. East 2012 yılı için 860 milyon dolarlık gelir tahmininde bulundu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
qualcom 1.4 milyar kar, arm 300milyon dolar kar..
HA İŞTE BU YA SENİN CANINI YİYEM BEN YA BÖYLE HABERLER İLGİMİ ÇEKEN HABELER İŞTE BUDUR YA...
ya canım bi git mobil haberlerden bıkmışsınızda bilmemnede pc revizyona girmemiş nvidia beklemedeymişte bakalım atiye cevabı ne olacak voaa intel yeni işlemcileri çıkacakmış 10 kaplan gücü bakalım olacakmı?? çok mühim konular 5 ay önceden haberleri yapılması gereken ve altında milletin don biçmeleri kapışmaları didişmeleri için gerekli haberler...
SİZİN GİBİLERİN İŞİ ANCA ONUN BUNUN YORUMUNA B...K ATMAK TIR.ADAM GİBİ HABER ODAKLI YORUM ATIN SAÇMA SAPAN FİKİRLERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN...
Ekrem Çukurca'nın kendi haberine ters etkiyi elimine etmek için yazdığı veya yazdırdığı bir yorum olabilir mi?
Daha çok şeyler öğrenin derim ben herkez için.
ya bilip bilmeden ne saçmalıyorsun anlamadımki ne ndası ne yatması neyden bahsediyorsun? yattıkları yerden para kazanıyorlar ne ya adamlar tonca mühendise sahip. nvidianında amd ninde fabrikası yok kendileri üretmiyor. ama sonuçta bi x86 lisansı var x64 lisansı var oda intelle paylaşıyor ve onu tasarlayıp ürettirip satıyor. intel sadece x86 lisans parası alsa bu kadar büyük olurmuydu? arm direk üreticiye satmıyor mimari lisansı veriyor satılan işlemci başına para alıyor. nvidiası qualcomu apple ı bilmemnesi ürettirip satıyor onlarında fabrikası yok.
amd konusuna gelince şuan piyasa değeri 4milyar felan heralde ne kadar ucuz dimi? ama gel görki amd ati yi zaten 5 buçuk milyara almıştı? senin mantıkla nasıl açıklayacaksın bu durumu? zarar açıkladığında da milyarlık zarar açıklayabiliyor ne diyorsun bu işe? bu sayede hisse değerleri düşük oluyor bu onları stratejisi. yani mesele sadece borsadaki olaylardan ibaret değil sırf mal varlığı satın alır arm yi. arm gider gösterecek bişeyi yok kar açıklıyor sürekli kendi hissesini satıp geri topluyor felan bunlar şirketin gerçek değerini ölçmeye yetmez. birsürü firma var milyarlık zarar açıklıyor piyasa değeri zaten bikaç milyar dolar olan. sony de her yıl zarar açıklıyor bunlar kriter değil arkadaşım bilip bilmeden konuşma arm kimki amd yi satın alsın.. arm nin piyasa değeri 8milyar felan yani bir hissesinin fiyatının %100 e vurumundan çıkan değer.. sadece piyasa değeriyle olsaydı amd yi via yı havada kaparlar sırf x86 lisansı için bile ama o işler öyle yürümüyor amd atiyi 5.5 milyara aldığında piyasa değeri 1milyar bile değildi belki..
SANIRIM ŞU KADAR YORUM ATAN KİŞİ İÇERİSİN DEN BİR TEK SEN BENİ ANLADIN ARKADAŞIM TEBRİK EDRİM SENİ... WALLAHİ BIKTIM BU HABERLER DEN HEP GİRİYORUM ABUK SABUK HABERLER BIKKINLIK GELDİ ARTIK BAKMAKTAN PC TARAFI DAHA ADAM AKILLI REVİZYONA GİRME Dİ NVİDİA BEKLEME DE İNTEL YENİ İŞLECİSİNİ ÇIKARACAK BAKALIM PC TARAFIN DA BİR PATLAMA OLACAK AMA NE ZAMAN?
devir internet/iletişim devri ve mobilite çpk önemli bi konu. sizin 3-5 fps yi çocukça tartışacağınız haberlerden çok daha önemli bi haber bu.
? :s
Tabi azaldı :/ Mobil,androidler,tabletler,akıllı telefonlar v.b. ürünler günümüz çağında çoğalıyor ve yüzyılaların demiğimde yıllardır bu adımı ilk atanlar kazanıyor..Tabiki sonradan iyi ve gösterişli açılımlar olmadığı sürece
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3381 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, arm