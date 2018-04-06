ARM tabanlı bilgisayarlara 64 bit uygulama desteği geliyor

Microsoft’un ARM tabanlı Windows 10 projesi 2016 sonundan duyurulmuştu ve ilk bilgisayarlar çoktan piyasaya sürüldü bile. Ancak yazılım devi hala 64 bit uygulama eksikliği gibi büyük bir sorunla boğuşuyor. ARM üzerinde Windows 10 çalıştıran bilgisayarların, özellikle de tek şarjla bir haftaya varan çarpıcı pil ömrü sunabilmesi de dahil olmak üzere, bazı avantajları beraberinde getirmesi birçok kişinin iştahını kabartmış durumda.

Ancak sadece 32 bit uygulamaların desteklenmesi gibi ciddi bir dezavantaj söz konusu. Görünüşe bakılırsa bu durum çok yakında çözüme kavuşuyor. Yani artık ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlarda 64 bitlik uygulamalar çalıştırılabilecek.

Daha hızlı performans, daha uzun pil ömrü

Şirket yaklaşmakta olan Build geliştirici konferansında ARM64 uygulamaları için bir SDK (Software Development Kit) duyurmayı planlıyor. Yeni SDK ile geliştiriciler uygulamalarını, ASUS NovaGo gibi ARM tabanlı PC'lerde 64 bit olarak çalışacak şekilde yeniden derleyebilecek. Bu da daha iyi performans ve daha iyi pil ömrünün önünü açmış olacak.

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Gelecek aylarda piyasadaki ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarların sayısının artması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft'un Snapdragon 845 platformu üzerinde Windows 10 ile çalışan modellerin sunulması için iş ortaklarıyla yoğun bir mesai harcadığını da belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/04/05/microsoft-windows-arm-pc-64-bit-sdk-build/?ncid=txtlnkusaolp00000595