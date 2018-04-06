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ARM tabanlı bilgisayarlara 64 bit uygulama desteği geliyor

Yazılım devi Microsoft, Mayıs ayında ARM tabanlı PC'lere 64 bit uygulama desteği getirecek. Şirket ayrıca Snapdragon 845 platformundan güç alan bilgisayarlar konusunda iş ortaklarıyla çalışıyor.
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft’un ARM tabanlı Windows 10 projesi 2016 sonundan duyurulmuştu ve ilk bilgisayarlar çoktan piyasaya sürüldü bile. Ancak yazılım devi hala 64 bit uygulama eksikliği gibi büyük bir sorunla boğuşuyor. ARM üzerinde Windows 10 çalıştıran bilgisayarların, özellikle de tek şarjla bir haftaya varan çarpıcı pil ömrü sunabilmesi de dahil olmak üzere, bazı avantajları beraberinde getirmesi birçok kişinin iştahını kabartmış durumda.
Ancak sadece 32 bit uygulamaların desteklenmesi gibi ciddi bir dezavantaj söz konusu. Görünüşe bakılırsa bu durum çok yakında çözüme kavuşuyor. Yani artık ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlarda 64 bitlik uygulamalar çalıştırılabilecek.

Daha hızlı performans, daha uzun pil ömrü

Şirket yaklaşmakta olan Build geliştirici konferansında ARM64 uygulamaları için bir SDK (Software Development Kit) duyurmayı planlıyor. Yeni SDK ile geliştiriciler uygulamalarını, ASUS NovaGo gibi ARM tabanlı PC'lerde 64 bit olarak çalışacak şekilde yeniden derleyebilecek. Bu da daha iyi performans ve daha iyi pil ömrünün önünü açmış olacak.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"
Gelecek aylarda piyasadaki ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarların sayısının artması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft'un Snapdragon 845 platformu üzerinde Windows 10 ile çalışan modellerin sunulması için iş ortaklarıyla yoğun bir mesai harcadığını da belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/04/05/microsoft-windows-arm-pc-64-bit-sdk-build/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Guest-C192699FC 1 yıl FatihAsl
Haklısınız ama geliştiricilerin oluşturduğu pazar payı çok düşük
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Bgrn7 1 yıl
Windows üzerinde, arm tabanlı native çalışan uygulamalar da var. Örneğin Microsoft Edge
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Guest-BF8E9B238 1 yıl
Arm tabanlı bir bilgisayarda windowstaki oyunları oynayamazsınız. Ağır yazılımları da çalıştıramazsınız. Eee o halde niye windows kullanacaksınız ki?
Arm pc kullanmak isteyenler linux kullansın. Linuxta emulator yoktur, bütün yazılımlar arm 32/64 için native olarak derlenmiştir.
Bu habere sadece gülüyorum. Linuxta yıllardır var olan şeyleri sanki kendileri icat etmiş gibi konuşuyorlar.
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pUnduli 1 yıl
ARM dan niye x86 emülasyonunda mucizevi bir performans bekliyorsunuz ki? Photoshop ve 3DS Max falan mı çalıştıracaksınız? Sadece platform alternatifi olmayan eski uygulamalar için falan anlamlı bir de doğal uygulama desteği varsa.
Kendi adımı gidipte şarj süresi bir hafta olsa bile ARM işlemcili laptop almam ama Microsoft'un Andromeda projesinde olduğu gibi makul büyüklükte bir (katlanır) ekranı olan , telefon özellikleri yanında bazı x86 uygulamaları da çalıştırmaya izin veren bir cihaz makul fiyattan gelirse anlamlı olur.
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The white warrior 1 yıl
Snapdragon 835 windows 10 arm performansı videoda görüleceği gibi celeron n3450 performansına sahip. Emülasyon olduğu için bu kadar düşük
Hardware unboxed incelemesi
m.youtube.com/...
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aktorun 1 yıl
Daha hızlı performans ???
yüksek olmasın o :)
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FrknEgeOztrk 1 yıl
835 teki x32 emülatörü gibi performans kaybı yüzde 60 olacaksa n'apalım arm de windowsu?
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FatihAsl 1 yıl
Adam gibi Snapdragon 845 li Linux Bilgisayar çıkartın alalım. Linux, 5 dolarlık Raspberry Pi Zero da bile harika çalıyor. İyi bir ARM makinede Linux harikalar yaratır.
Böyle makine harika bir özgür yazılım geliştirici bilgisayarı olur.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl FatihAsl
Yüksek performanslı arm boardlar anormal derecede pahalı.
96boards.org/...
Mesela bu board 240$. Bu paraya core-i5 htpc alınır.
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microsoft, windows 10 ve
9 etiket daha uygulama arm 64 bit snapdragon 835 snapdragon 845 sdk Windows Yazılım Onur Seven
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