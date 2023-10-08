Windows 12 için geri sayım başladı: Çıkış tarihi ortaya çıktı

Windows 12 için 2024'e işaret edildi
Yakın zamanda yapılan bir kazanç açıklamasında Intel CFO’su David Zinsner, ''2024’ün özellikle yeni Windows sürümü nedeniyle müşteriler için oldukça iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz.'' dedi. Bu açıklama, açıkça Windows 12'den bahsetmiyor ancak yeni bir Windows sürümünün Windows 11 olmadığı kesin.
Bildiğiniz gibi Windows 12, şimdiye kadar birçok farklı sızıntıyla gündeme geldi. Bunlardan biri de Microsoft'un Windows 12'yi 2024'ün ikinci yarısında tanıtacağı ve muhtemelen 2025'te tam sürüme geçeceği yönündeydi. Dolayısıyla CFO, Intel'in yakında çıkacak Meteor Lake işlemcilerinin Windows 12'den yararlanacağını ima ediyor olabilir.
Niketim yakın zamanda yayınlanan Windows 11 23H2 güncellemesi, yapay zeka işlevselliği anlamında önemli yenilikler getirdi. Bu noktada Intel Meteor Lake işlemciler de çipe entegre edilmiş AI motoru ile çıkış yapacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla Windows 12, CPU ve işletim sisteminin birlikte çalıştığı yeni bir ortamın habercisi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.