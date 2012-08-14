ARM ve Globalfoundries, 20nm fabrikasyon süreci için işbirliği yapıyor

Fabrikasyon süreçlerinin devamlı geliştiği günümüzde, mobil işlemci devi ARM da 20nm seviyesine inebilmek için Globalfoundries ile işbirliği yaptığını duyurdu.





ARM kısa süre önce 64 bitlik FinFet teknolojisine sahip işlemcilerinin üretimi için de TSMC ile anlaşmıştı.





ARM'ın en gelişmiş işlemcileri Samsung tarafından 32nm fabrikasyon sürecinde, TSMC, GlobalFoundries ve UMC tarafından da 28nm fabrikasyon sürecinde üretiliyordu.





Intel'in Ivy Bridge işlemcilerinin 22nm olduğu düşünüldüğünde, ARM yeni süreç ile teknolojik üretim avantajını Intel'in elinden almış olacak. Hali hazırda ARM, 22nm sürecini aşabilmiş değil. Bununla birlikte firma 22nm sürecini atlayıp doğrudan 20nm sürecine geçmiş olacak.





ARM ve GlobalFoundries, 20nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex A işlemcileri için yonga geliştirme, ana hatları belirleme ve fikri haklar üzerinde çalışmalar yapacak. Böylece ARM'ın üretim ortakları yeni tasarımları daha çabuk pazara sunabilecek.





Bacasız fabrika tanımlamasının yapıldığı Qualcomm'dan sonra ikinci büyük bacasız fabrika da ARM kabul ediliyor.





GlobalFoundries geçen yıl 20nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex A9 işlemci üretmeyi başarmıştı. İşbirliği ile süreç FinFet teknolojisine yönelmiş olacak. Intel'in 3D transistör teknolojisini de kapsayan FinFet teknolojisi, birden fazla kapılı transistörlere imkan tanıyor.





Çalışmalar GlobalFoundries'in New York'daki en büyük fabrikasında yapılacak. İşler yolunda giderse, Intel 14nm sürecini açıklamadan önce ikilinin 20nm sürecine geçmiş olma ihtimaline vurgu yapılıyor.





GlobalFoundries ayrıca FD-SOI teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Bu teknoloji belirli üretim profillerinde daha az kayıpla en yüksek frekanslara çıkabilen işlemcilere imkan tanıyor.