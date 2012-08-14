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ARM ve Globalfoundries, 20nm fabrikasyon süreci için işbirliği yapıyor

6 yıl
2b
1
15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Fabrikasyon süreçlerinin devamlı geliştiği günümüzde, mobil işlemci devi ARM da 20nm seviyesine inebilmek için Globalfoundries ile işbirliği yaptığını duyurdu.

ARM kısa süre önce 64 bitlik FinFet teknolojisine sahip işlemcilerinin üretimi için de TSMC ile anlaşmıştı. 

ARM'ın en gelişmiş işlemcileri Samsung tarafından 32nm fabrikasyon sürecinde, TSMC, GlobalFoundries ve UMC tarafından da 28nm fabrikasyon sürecinde üretiliyordu.

Intel'in Ivy Bridge işlemcilerinin 22nm olduğu düşünüldüğünde, ARM yeni süreç ile teknolojik üretim avantajını Intel'in elinden almış olacak. Hali hazırda ARM, 22nm sürecini aşabilmiş değil. Bununla birlikte firma 22nm sürecini atlayıp doğrudan 20nm sürecine geçmiş olacak.

ARM ve GlobalFoundries, 20nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex A işlemcileri için yonga geliştirme, ana hatları belirleme ve fikri haklar üzerinde çalışmalar yapacak. Böylece ARM'ın üretim ortakları yeni tasarımları daha çabuk pazara sunabilecek.

Bacasız fabrika tanımlamasının yapıldığı Qualcomm'dan sonra ikinci büyük bacasız fabrika da ARM kabul ediliyor.

GlobalFoundries geçen yıl 20nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex A9 işlemci üretmeyi başarmıştı. İşbirliği ile süreç FinFet teknolojisine yönelmiş olacak. Intel'in 3D transistör teknolojisini de kapsayan FinFet teknolojisi, birden fazla kapılı transistörlere imkan tanıyor.

Çalışmalar GlobalFoundries'in New York'daki en büyük fabrikasında yapılacak. İşler yolunda giderse, Intel 14nm sürecini açıklamadan önce ikilinin 20nm sürecine geçmiş olma ihtimaline vurgu yapılıyor.

GlobalFoundries ayrıca FD-SOI teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Bu teknoloji belirli üretim profillerinde daha az kayıpla en yüksek frekanslara çıkabilen işlemcilere imkan tanıyor.


http://news.softpedia.com/news/ARM-and-GlobalFoundries-Announce-20nm-FinFET-Collaboration-286334.shtml Yorum Yaz
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sticer12 6 yıl en beğenilen
Hobar
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: aceleciburak
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: yukuberk Aslında sony bu işe girse 5nm ile kökten çözer olayı.
7 nmden sonra ametaller özelliklerini kaybederler cahal.
arkadaşım bakma bu cahil e teenage baskını var biliyosun uzun bir süredir donanımhaberde bu cahilde onlardan biri bu adama sony iş verse tamam eyvallah diyecemde sony zararına bile ortak etmez böyle tipleri ...
Bi defolsun diye vuruyorum ama ne arlanma var ne bişey sülük gibi
Öyle ölmez o. Kafasına sıkacaksın


sony ci arkadaşa fazla yüklenmeyin arkadaşlar o kendi aleminde hayeller kuruyo onun onünü kapatmayın :D
HobarOrijinalden alıntı: ipausedmyxxxOrijinalden alıntı: aceleciburakOrijinalden alıntı: ipausedmyxxxOrijinalden...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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darkaura 6 yıl
Olcuyu daha iyi anlatmak gerekirse su anki islemcileri duvar kalinliklari 300atomdan az. Akillara zRa bir kuculme. Ama 50atomdan sonra klasik fizik gecerliligini kaybedip, quantum fizigi baskin hale geliyir. Burdan kuculmenin arkadasinda dedigi gibi 6-7nm de son bulacagini soyeliyebiliriz. Sonrasinda gelisim hangi yolda devam eder bende merak ediyorum.
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Prequel 6 yıl
Bu Intel'in mimari üstünlüğüyle mobil ürünlerde performans avantajı vaadini suya düşecek demek oluyor herhalde? Rekabet açısından çok iyi. Masaüstü işlemciler bile bu rekabetten dolaylı olarak biraz etkilenecektir.
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theyapici 6 yıl
amd forever
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Rubisco 6 yıl
22nm ve altında herkez sorun yaşıyor yaşayacak zaten. Intel boşuna ASML'ye 4 milyar $ yatırım yapmıyor. 32nm 'ye gelme sürecinde karşılaşılan zorluklar, 22nm veya daha altında karılaşılacakla yanında devede kulak gibi oluyor.
Finfet alternatifleri var, niye kimse onlara yönelmiyor ben buradan bilemiyorum ve ilginç geliyor. Aynı şeyi söyleyip duruyorum ama Suvolta'nın DDC (deeply depleted channel) teknolojisi ile 65nm de üretilmiş bi çip 28nm de üretilmiş çipden toplamda daha az güç harcar hale gelebiliyor.
İlgilenen olurmu bilmiyorum ama AMD bir sonraki işlemciler için SOI'den Bulk üretime geçecek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Foxbat 6 yıl Rubisco
Rubisco

22nm ve altında herkez sorun yaşıyor yaşayacak zaten. Intel boşuna ASML'ye 4 milyar $ yatırım yapmıyor. 32nm 'ye gelme sürecinde karşılaşılan zorluklar, 22nm veya daha altında karılaşılacakla yanında devede kulak gibi oluyor.

Finfet alternatifleri var, niye kimse onlara yönelmiyor ben buradan bilemiyorum ve ilginç geliyor. Aynı şeyi söyleyip duruyorum ama Suvolta'nın DDC (deeply depleted channel) teknolojisi ile 65nm de üretilmiş bi çip 28nm de üretilmiş çipden toplamda daha az güç harcar hale gelebiliyor.

İlgilenen olurmu bilmiyorum ama AMD bir sonraki işlemciler için SOI'den Bulk üretime geçecek.

SOI ile Bulk arasındaki fark nedir? Nette bir şey bulamadım .
1 Yanıt Yanıtla +1
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sertacarslan 6 yıl
90nm'ye geçildiğini hatırlıyorum da, o zaman da vay be demiştim...
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sticer12 6 yıl en beğenilen
Hobar
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: aceleciburak
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: yukuberk Aslında sony bu işe girse 5nm ile kökten çözer olayı.
7 nmden sonra ametaller özelliklerini kaybederler cahal.
arkadaşım bakma bu cahil e teenage baskını var biliyosun uzun bir süredir donanımhaberde bu cahilde onlardan biri bu adama sony iş verse tamam eyvallah diyecemde sony zararına bile ortak etmez böyle tipleri ...
Bi defolsun diye vuruyorum ama ne arlanma var ne bişey sülük gibi
Öyle ölmez o. Kafasına sıkacaksın


sony ci arkadaşa fazla yüklenmeyin arkadaşlar o kendi aleminde hayeller kuruyo onun onünü kapatmayın :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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FTHBRK28 6 yıl sticer12
sticer12
Hobar
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: aceleciburak
Orijinalden alıntı: ipausedmyxxx
Orijinalden alıntı: yukuberk Aslında sony bu işe girse 5nm ile kökten çözer olayı.
7 nmden sonra ametaller özelliklerini kaybederler cahal.
arkadaşım bakma bu cahil e teenage baskını var biliyosun uzun bir süredir donanımhaberde bu cahilde onlardan biri bu adama sony iş verse tamam eyvallah diyecemde sony zararına bile ortak etmez böyle tipleri ...
Bi defolsun diye vuruyorum ama ne arlanma var ne bişey sülük gibi
Öyle ölmez o. Kafasına sıkacaksın


sony ci arkadaşa fazla yüklenmeyin arkadaşlar o kendi aleminde hayeller kuruyo onun onünü kapatmayın :D

0.5 nm gördüğümü hatırlıyorum nasıl yaptınız dediğimde sony yapar demislerdi hâla gözümde canlanıyor ne gunlerdi heyt be!
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yukuberk 6 yıl
Aslında sony bu işe girse 5nm ile kökten çözer olayı.
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King ov Hell 6 yıl yukuberk
yukuberk
Aslında sony bu işe girse 5nm ile kökten çözer olayı.

7 nm'den sonra ametaller özelliklerini kaybederler cahal.
1 Yanıt Yanıtla
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aceleciburak 6 yıl
Araplar ilk defa çok sağlam yatırım yaptılar AMD nin bütçesizlikten adam akıllı üretim yapamadığı fabrikaları aldılar dönüşüm süreci uzun sürsede ayağa kaldırıp başta AMD olmak üzere Qualcomm ve ARM ı müşteri yaptılar verimli üretim yapıldığı takdirde TSMC yi bile geçecektir Globalfoundries ...
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Ryzen Tevfik 6 yıl
İyi olur aslında bizim için 20nm mobil cihazlarda
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