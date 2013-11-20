"ARM ve Samsung, 64 bit Exynos yongasetine son şeklini veriyor"

Apple'ın 64 bitlik A7 işlemcisini yeni iPhone ve iPad modellerinde kullanmaya başlaması ile birlikte diğer işlemci tasarımcılarında hareketlilik de artmış durumda. Daha önce 64 bitlik işlemciler üzerinde çalıştığını duyuran Samsung, hazırlıklarını tamamlamak üzere.



Bir ARM yetkilisine dayandırılan habere göre Güney Kore'de biraraya gelen üst düzey ARM ve Samsung yetkilileri, 64 bitlik Exynos işlemcisine son şeklini vermek üzere biraraya geldi. Artık üretime hazır hale gelen Exynos 6 işlemcisinin gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.

Tahminlere göre Samsung ilk Exynos 6 örneklerini muhtemelen Galaxy S5 amiral gemi modelinde kullanmaya başlayacak.



Toplantıda ayrıca Cortex-M işlemciler ve 128 bit desteğinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Cortex-M işlemciler genelde ev otomasyon sisteminde kullanılıyor ve Samsung'un bazı ürünlerindeki işlemciler için ARM ile işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.

128 bit destekli işlemciler ile ilgili şimdilik çok fazla bir bilgi yok ancak ARM'ın planları içerisinde yer aldığı ve iki yıl içerisinde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/ARM-and-Samsung-putting-final-touches-on-a-64-bit-Exynos-128-bit-mobile-chips-fleshed-out-too_id49494