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"ARM ve Samsung, 64 bit Exynos yongasetine son şeklini veriyor"

5 yıl
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26
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 64 bitlik A7 işlemcisini yeni iPhone ve iPad modellerinde kullanmaya başlaması ile birlikte diğer işlemci tasarımcılarında hareketlilik de artmış durumda. Daha önce 64 bitlik işlemciler üzerinde çalıştığını duyuran Samsung, hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Bir ARM yetkilisine dayandırılan habere göre Güney Kore'de biraraya gelen üst düzey ARM ve Samsung yetkilileri, 64 bitlik Exynos işlemcisine son şeklini vermek üzere biraraya geldi. Artık üretime hazır hale gelen Exynos 6 işlemcisinin gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.
Tahminlere göre Samsung ilk Exynos 6 örneklerini muhtemelen Galaxy S5 amiral gemi modelinde kullanmaya başlayacak.

Toplantıda ayrıca Cortex-M işlemciler ve 128 bit desteğinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Cortex-M işlemciler genelde ev otomasyon sisteminde kullanılıyor ve Samsung'un bazı ürünlerindeki işlemciler için ARM ile işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.
128 bit destekli işlemciler ile ilgili şimdilik çok fazla bir bilgi yok ancak ARM'ın planları içerisinde yer aldığı ve iki yıl içerisinde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/ARM-and-Samsung-putting-final-touches-on-a-64-bit-Exynos-128-bit-mobile-chips-fleshed-out-too_id49494 Yorum Yaz
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zaferaa 5 yıl en beğenilen
he ya 64bit i çıkarttınız da uygulamalar optimize olduda, 128 bit kaldı. ciddi olun beyler biraz
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Krone 5 yıl
Nokiacılar etrafa saldırmaya başlamış. Çöpten ibaret cihazlarını kullanmaya devam etsinler. Yeni Windows gelmezse cihazlarına orada burada ağlamaya başlarlar. Rom mom da yok.
Nokiacılar etrafa saldırmaya başlamış. Çöpten ibaret cihazlarını kullanmaya devam etsinler. Yeni Windows gelmezse cihazlarına orada burada ağlamaya başlarlar...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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darkaura 5 yıl
bir yeni teknolojiyede, istemezuk, ne geregi var demeye durun yani. her yeni teknolojide aynisini soyluyorsunuz. tamam cogunun ilk orneklerinde pek bir ise yaramiyor ama bir sure sonra standart hale geldiginde vazgecilmez hale donusmuyorlarmi. ureticiler bu istemezuk soylemlerini dinliyor olsalardi hala nokia nin arm 11 islemcileriyle devam ediyor olurduk.
bir yeni teknolojiyede, istemezuk, ne geregi var demeye durun yani. her yeni teknolojide aynisini soyluyorsunuz. tamam cogunun ilk orneklerinde pek bir ise yara...
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DH Misafiri 5 yıl
Unduli
DH Misafiri 64Bit biraz ihtiyaçtan biraz da zorunluluktan yapılıyor. S3 1 GB, S4 ise 2 GB ram ile üretildi ancak 3 GBtın bile yetmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla daha fazla ram kullanabilmek için 64Bit seçeneğinden başka çare yok (Note serisini söylemeye gerek bile yok, sadece kalem ve kalemden dolayı yazı algılama sistemi bile ram olayını bitirir. Kaldı ki ses algılama, yüz algılama, yer konumlandırma ve bir sürüde algılayıcı var: Bunların hepsi, gelecek versiyonlarda daha çoklarının olacağının da göstergesi, durum böyle olunca 64Bit kullanmak bile yeri geldiğinde yetersiz kalacaktır). Mobil konusunda biraz dar görüşlü düşünülüyor, sadece Google Glassı gözünüzün önüne getirin: Bu yapılmak istenenlerden sadece bir tanesi, öyle bir an gelecek ki, hava durumu için haberleri dinlemeyi bırakın ağ bağlantısına bile ihtiyaç duymayacaksınız, çünkü indirdiğiniz uygulamaya yüklenen meteorolojik modelleri kullanarak algılayıcılarla hava tahmini yapabilecek. Fotoğrafını çektiğiniz binanın tarihçesi için rehbere, bulunduğunuz konumdaki ilk yardım merkezi için 155, 112 vb.ye, ödeme yapmak için bir sürü plastik karta, aracınızın chipini modifiye etmeye, kaydettiği bilgilere erişebilme imkanınız olacak. Dahası (bu benim öngörüm) akıllı telefon ve masaüstü bilgisayarlar arasındaki tüm cihazlar piyasadan kalkacak. Ayrıca neden kızıyorsunuz ki, öve öve bitiremediğiniz Windows ve Mac işletim sistemleri bile en az 8 GB istiyor, daha doğru düzgün bir program yüklemeden. Hal böyle iken, benzer hatta ve hatta aynı yapıya sahip mobil bir cihazda olmaması zaten garip kaçar.
iPhone lar daha yeni 1 GB RAM e geçti, Windows Phoneun 256 MB RAM olan modeli bile var. Samsungun bu tür pazarlama hilelerine (marketing hype) her şekilde ihtiyacı var zira donanımdan para kazanıyor aynı donanımı verme şansı yok, Android marketten cebine delikli kuruş girmiyor.

IPhone'da, donanım namına ne var allah aşkına? Birinde a varsa diğerinde b yok, b varsa a yok. İki işi yapabilmek için iki tane IPhone almak zorundasınız. Kaldı ki, Apple bile ne yapacağını şaşırıp, fiyatta bir değişiklik yapmadan plastik kapaklı çıkardı!!!!!
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OverClocK1ng 5 yıl
Yahu şu üreticilere birisi çekirdek, fıstık, lokum, bit, pire, süne vs. istemediğimizi PİL istediğimizi söylesin Allah aşkına...
Tamam , tabi hızlı olsun, onları da istiyoruz. Ama bir yere kadar. Kıç kadar ekranlarda 4K larla uğraşacaklarına birisi şu pil olayına el atsa, en iyi satışı yapar. Ama salak üreticiler anlamıyor. Daha ince olsun, yarım santim ince olsun, pili 1 gün gitse yeter diyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +3
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darkaura 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yahu şu üreticilere birisi çekirdek, fıstık, lokum, bit, pire, süne vs. istemediğimizi PİL istediğimizi söylesin Allah aşkına...

Tamam , tabi hızlı olsun, onları da istiyoruz. Ama bir yere kadar. Kıç kadar ekranlarda 4K larla uğraşacaklarına birisi şu pil olayına el atsa, en iyi satışı yapar. Ama salak üreticiler anlamıyor. Daha ince olsun, yarım santim ince olsun, pili 1 gün gitse yeter diyorlar...

dedigin dogru. is anlayisda bitiyor. daha kuvvetli bataryalar gelsede sonuc degismeyecek. daha cok enerji ceken donanimi dayayip, kasayi dahada incelticekler, batarya gene gunun sonunu zor cikartacak.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Teknolojiye karşı değilim bu çekirdek olayı abartı 8 çekirdek ne 2 veya 4 yapsınlar sağlam olsun.64 bit olsun olmasın değil ama s800 e benzesinler biraz 4k video kaydı için erken olabilir ama ilerde mutlaka yaygınlaşacak ve 4g tamam bu ülkede kullanılmayabilir ama olmasın lazım.Samsung önce çekirdek sayısını düşürsün 4k ve 4g olsun sonra 64 bit olsun.Note 3 e 2200 TL verenler s800 deki farklı özellikleri kullanmayı haketmiyormu.. Samsung pozitif ayrımcılık yapıyor.Bu firmanın en sevmediğim özelliği amerika kore oldumu ram artıyor işlemci değişiyor geçmişte gördüğümüzü gelecekte benzer şekilde görebiliyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
64Bit biraz ihtiyaçtan biraz da zorunluluktan yapılıyor. S3 1 GB, S4 ise 2 GB ram ile üretildi ancak 3 GB'tın bile yetmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla daha fazla ram kullanabilmek için 64Bit seçeneğinden başka çare yok (Note serisini söylemeye gerek bile yok, sadece kalem ve kalemden dolayı yazı algılama sistemi bile ram olayını bitirir. Kaldı ki ses algılama, yüz algılama, yer konumlandırma ve bir sürüde algılayıcı var: Bunların hepsi, gelecek versiyonlarda daha çoklarının olacağının da göstergesi, durum böyle olunca 64Bit kullanmak bile yeri geldiğinde yetersiz kalacaktır). Mobil konusunda biraz dar görüşlü düşünülüyor, sadece Google Glass'ı gözünüzün önüne getirin: Bu yapılmak istenenlerden sadece bir tanesi, öyle bir an gelecek ki, hava durumu için haberleri dinlemeyi bırakın ağ bağlantısına bile ihtiyaç duymayacaksınız, çünkü indirdiğiniz uygulamaya yüklenen meteorolojik modelleri kullanarak algılayıcılarla hava tahmini yapabilecek. Fotoğrafını çektiğiniz binanın tarihçesi için rehbere, bulunduğunuz konumdaki ilk yardım merkezi için 155, 112 vb.'ye, ödeme yapmak için bir sürü plastik karta, aracınızın chipini modifiye etmeye, kaydettiği bilgilere erişebilme imkanınız olacak. Dahası (bu benim öngörüm) akıllı telefon ve masaüstü bilgisayarlar arasındaki tüm cihazlar piyasadan kalkacak.
Ayrıca neden kızıyorsunuz ki, öve öve bitiremediğiniz Windows ve Mac işletim sistemleri bile en az 8 GB istiyor, daha doğru düzgün bir program yüklemeden. Hal böyle iken, benzer hatta ve hatta aynı yapıya sahip mobil bir cihazda olmaması zaten garip kaçar.
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DH Misafiri 5 yıl
korsanzeki168
bu anroid deki ram aşkı devam ettikçe daha çok 64 128 bit muhabbeti ederiz 3gb ram android ceplerde standart olmak üzere ve dahasını istiyor android hızlı calışmak için tabi buda 32bitin sonu anlamına geliyor pc de sanal motor java olmadıgından ham calışıyor fakat androidde sanal motor var buda sistemi doyumsuz yapıyor bu saat ten sonra google sistemede ceki düzen veremiyor böyle gelmiş böyle gidiyor bakalım...

daha çok ram olmasının ne eksisi var? isterse 16 gb ram koysunlar. 3 gb ram koydu samsung fiyatı üçe mi katladı? hayır note 2 kaç paradan çıktıysa o da aynı paradan çıktı? eee, sıkıntı ne?
ayrıca android sanal makinasını sadece %5 oranında kullanıyor, %95 oranda c++ kodu sanal makina olmadan işletiliyor. geçen bir arkadaş konu ile ilgili uzuun bir yazı yazmıştı.
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LilTunechi 5 yıl
Cekirdek bite döndü artık çöplerini kakalar millete plastiqçi
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darkaura 5 yıl
bir yeni teknolojiyede, istemezuk, ne geregi var demeye durun yani. her yeni teknolojide aynisini soyluyorsunuz. tamam cogunun ilk orneklerinde pek bir ise yaramiyor ama bir sure sonra standart hale geldiginde vazgecilmez hale donusmuyorlarmi. ureticiler bu istemezuk soylemlerini dinliyor olsalardi hala nokia nin arm 11 islemcileriyle devam ediyor olurduk.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ben kaç bit olduğuna değil benchmark'ta aldığı,
zaman / performans değerlerine bakarım
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OBA INC 5 yıl
Apple çoktan almış başını gitmiş 2 çekirdekle 8 çekirdekli işlemcilerin canına okuyorlar. Bu saatten sonra yetmişemezler.
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Krone 5 yıl
Nokiacılar etrafa saldırmaya başlamış. Çöpten ibaret cihazlarını kullanmaya devam etsinler. Yeni Windows gelmezse cihazlarına orada burada ağlamaya başlarlar. Rom mom da yok.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Deli333 5 yıl Krone
Krone

Nokiacılar etrafa saldırmaya başlamış. Çöpten ibaret cihazlarını kullanmaya devam etsinler. Yeni Windows gelmezse cihazlarına orada burada ağlamaya başlarlar. Rom mom da yok.

iyide sürekli güncelleme gelmesine gerek yokki windows phone 8 in.

sanki bana android de, her sürümde optimasyon , hızlandırma çalışması yapılması gerekiyor.

bir android kullanıcısı olarak, her yeni sürümdeki hayalim ARTIK ŞU LANET ŞEYİN HIZLI ÇALIŞMASI.
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