"ARM ve Samsung, 64 bit Exynos yongasetine son şeklini veriyor"

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Apple'ın 64 bitlik A7 işlemcisini yeni iPhone ve iPad modellerinde kullanmaya başlaması ile birlikte diğer işlemci tasarımcılarında hareketlilik de artmış durumda. Daha önce 64 bitlik işlemciler üzerinde çalıştığını duyuran Samsung, hazırlıklarını tamamlamak üzere.
Bir ARM yetkilisine dayandırılan habere göre Güney Kore'de biraraya gelen üst düzey ARM ve Samsung yetkilileri, 64 bitlik Exynos işlemcisine son şeklini vermek üzere biraraya geldi. Artık üretime hazır hale gelen Exynos 6 işlemcisinin gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.
Bir ARM yetkilisine dayandırılan habere göre Güney Kore'de biraraya gelen üst düzey ARM ve Samsung yetkilileri, 64 bitlik Exynos işlemcisine son şeklini vermek üzere biraraya geldi. Artık üretime hazır hale gelen Exynos 6 işlemcisinin gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.
Tahminlere göre Samsung ilk Exynos 6 örneklerini muhtemelen Galaxy S5 amiral gemi modelinde kullanmaya başlayacak.
Toplantıda ayrıca Cortex-M işlemciler ve 128 bit desteğinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Cortex-M işlemciler genelde ev otomasyon sisteminde kullanılıyor ve Samsung'un bazı ürünlerindeki işlemciler için ARM ile işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.
Toplantıda ayrıca Cortex-M işlemciler ve 128 bit desteğinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Cortex-M işlemciler genelde ev otomasyon sisteminde kullanılıyor ve Samsung'un bazı ürünlerindeki işlemciler için ARM ile işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.
128 bit destekli işlemciler ile ilgili şimdilik çok fazla bir bilgi yok ancak ARM'ın planları içerisinde yer aldığı ve iki yıl içerisinde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/ARM-and-Samsung-putting-final-touches-on-a-64-bit-Exynos-128-bit-mobile-chips-fleshed-out-too_id49494 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
IPhone'da, donanım namına ne var allah aşkına? Birinde a varsa diğerinde b yok, b varsa a yok. İki işi yapabilmek için iki tane IPhone almak zorundasınız. Kaldı ki, Apple bile ne yapacağını şaşırıp, fiyatta bir değişiklik yapmadan plastik kapaklı çıkardı!!!!!
Tamam , tabi hızlı olsun, onları da istiyoruz. Ama bir yere kadar. Kıç kadar ekranlarda 4K larla uğraşacaklarına birisi şu pil olayına el atsa, en iyi satışı yapar. Ama salak üreticiler anlamıyor. Daha ince olsun, yarım santim ince olsun, pili 1 gün gitse yeter diyorlar...
dedigin dogru. is anlayisda bitiyor. daha kuvvetli bataryalar gelsede sonuc degismeyecek. daha cok enerji ceken donanimi dayayip, kasayi dahada incelticekler, batarya gene gunun sonunu zor cikartacak.
Ayrıca neden kızıyorsunuz ki, öve öve bitiremediğiniz Windows ve Mac işletim sistemleri bile en az 8 GB istiyor, daha doğru düzgün bir program yüklemeden. Hal böyle iken, benzer hatta ve hatta aynı yapıya sahip mobil bir cihazda olmaması zaten garip kaçar.
daha çok ram olmasının ne eksisi var? isterse 16 gb ram koysunlar. 3 gb ram koydu samsung fiyatı üçe mi katladı? hayır note 2 kaç paradan çıktıysa o da aynı paradan çıktı? eee, sıkıntı ne?
ayrıca android sanal makinasını sadece %5 oranında kullanıyor, %95 oranda c++ kodu sanal makina olmadan işletiliyor. geçen bir arkadaş konu ile ilgili uzuun bir yazı yazmıştı.
zaman / performans değerlerine bakarım
iyide sürekli güncelleme gelmesine gerek yokki windows phone 8 in.
sanki bana android de, her sürümde optimasyon , hızlandırma çalışması yapılması gerekiyor.
bir android kullanıcısı olarak, her yeni sürümdeki hayalim ARTIK ŞU LANET ŞEYİN HIZLI ÇALIŞMASI.
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