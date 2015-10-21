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ARM'dan giyilebilir cihazlara özel Mali grafik birimi

Giyilebilir cihazlarda hayati önem taşıyan batarya kullanım süreleri için yonga tasarımcıları da harekete geçti. Hem işlemci hem de grafik birimi tarafında önemli adımlar atılıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'dan giyilebilir cihazlara özel Mali grafik birimi


Giyilebilir cihaz sektörünün giderek daha fazla büyümesi ve bu nedenle daha fazla rekabetçi hale gelmesi, üreticilerin yenilik geliştirmesini de zorunlu kılıyor. Bu yenilikler ise ağırlıklı olarak cihazların batarya tüketimini etkileyen yongaseti, ekran ve RAM üzerinde yoğunlaşıyor. 

Akıllı saat cephesinde genelde Snapdragon 400 gibi bilindik yongasetleri kullanılırken, Apple ve MediaTek ise optimize edilmiş yongalar tasarlıyor. Sektöre daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanan ARM, grafik tarafında önemli bir yenilikle çıkageldi. 

Firmanın özelde akıllı saat genelde giyilebilir cihazlar için tasarladığı yeni grafik birimi Mali-T470 adını taşıyor. Grafik birimi ayrıca endüstriyel kontrol panelleri ve sağlık takip cihazları gibi sektörleri de hedefliyor. 

Düşük enerji tüketimine odaklanan Mali-T470, aynı üretim geometrisi üzerinde Mali-T400 ile hemen hemen aynı performansı sunuyor ancak enerji tüketimini yarı yarıya düşürüyor. Tek çekirdek konfigürasyonunda 640x640 piksel çözünürlüğe kadar destek sunan grafik birimi çoklu çekirdeklerde çözünürlük seviyesini de yükseltiyor. 

ARM zar alanı konusunda da gelişmeler sağlamış. Mali-470 grafik birimi Mali-400'e göre yüzde 10 daha az zar alanı kaplıyor. Cortex-A7 veya Cortex-A53 çekirdekleri ile birlikte kullanıldığında enerji tasarruflu yongasetlerini elde etmek mümkün olacak. Ayrıca OpenGL ES 2.0 uyumunu sürdürdüğü için Mali-400 grafik birimi için geliştirilmiş uygulamaların yeniden optimize edilmesine de gerek kalmayacak. Mali-470 grafik biriminin gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.  

http://www.talkandroid.com/270216-arm-planning-the-mali-470-gpu-for-smartwatches-and-wearables/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
S400 bence saate fazlaydı bu ideal olmuş...
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ardabeyim 3 yıl
Bu sektörde tekel olmalarına rağmen Intel gibi her revizyonda %10 %10 yerine %100 performans artışı vermeleri takdire şayan
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Patren 3 yıl
adamlar iyice geliştirdi armı
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