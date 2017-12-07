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ASELSAN, 1 milyar Euro'yu ülkede tutacak

ASELSAN, takograf üretimi için Ar-Ge çalışmalarını tamamladı ve seri üretime geçti. ASELSAN'ın takografı sayesinde 1 milyar euronun yurtdışına çıkışının önüne geçilecek.
1 yıl
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42
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN, 1 milyar Euro'yu ülkede tutacak
Türkiye, Avrupa’da çalışan 60 bin araçlık filosuyla uluslararası karayolu taşımacılığında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde ve Avrupa'da yolcu ve yük taşıyan araçlarda takograf kullanma zorunluluğu bulunuyor. Ülkemizde bugüne kadar takograf üretimi yapılmıyordu. Takograf, yurt dışında üç üretici tarafından üretiliyor.

ASELSAN, yurt dışına çıkan paranın önüne geçmek ve mevcut bilgi birikimini geliştirmek adına takograf üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyordu. Çalışmalar başarıyla tamamlandı ve sayısal takografın seri üretimine geçildi. ASELSAN’ın yeni ürünü sayesinde takograf ithalatı için harcanan 1 milyar euro dövizin çıkışı engellenecek.

Bilgiler Kriptolu Kaydedilecek

Takograf aracın hız kaydını ve şoförün çalışma süresini kriptolu yapısına kaydediyor. Yetkili ekipler tarafından yapılan kontrollerde şoförün ne kadar süre araç kullandığı ve saniye saniye kaç kilometre hıza ulaştığı bilgisine ulaşılabiliyor.

Eski nesil takograflar, manipülasyonlara son derece açık olduğundan trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. ASELSAN’ın ürettiği sayısal takograflar ve etkili denetim metotlarının buna son vermesi bekleniyor. Araçlar sayesinde çalışma süreleri ve hız ihlalleri şeffaf şekilde izlenebilecek. Eski nesil takografların aksine kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-takografi-1-milyar-avroyu-ulkede-tutacak/994363 Yorum Yaz
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Efective 1 yıl en beğenilen
Arada güzel şeyler de olmuyor değil. Bize tebrik etmek düşer. Güzel iş.
1 Yanıt Yanıtla +146
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spacenet 1 yıl
Betona bu kadar para gömüleceğine bir lcd ekran fabrikası kurulsaydı şimdiye kadar onlarca milyar dolar yurt içinde kalır hatta ihracatla bir o kadarı yurt dışından gelirdi. Yönetenlerde vizyon olması önemli.
Betona bu kadar para gömüleceğine bir lcd ekran fabrikası kurulsaydı şimdiye kadar onlarca milyar dolar yurt içinde kalır hatta ihracatla bir o kadarı yurt dış...
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Yanıtla +75
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Şehmistan 1 yıl
Bence acınacak haldeyiz. Basit bir göstergeçli sayaç üretmekten acizmişiz şimdi başarı olarak görmemiz çok acı.
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djoz 1 yıl
Sözkonusu rakamın 1 MİLYAR EURO olması için hepimizin aracında ikişer üçer takograf olması gerekir.


Ayrıca aselsan dandik bir telsizi bile tasarlayamayıp amerikan markası olan cobra'lara aselsan markasını basarak piyasaya sürmüştür.
Telsiz yahu alt tarafı telsiz. Elektronik mühendisliği okumuş sıradan birinin bile tasarlayabilmesi gereken bir şey.

Ben aselsanı gözümüzde fazla büyüttüğümüzü düşünüyorum. Kendimizi dev aynasında görmek iyi bir şey değil.
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interwap 1 yıl
Amerika'da takograf yok, defter tutuyorlar. :)
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ie36 1 yıl
m.posta.com.tr/...
6 Yıl öncede aynı haber vardı.bi 6 yıl sonra yine okuruz aynı haberi
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Reahax 1 yıl
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Yorum yapmayacağım.
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interwap 1 yıl Reahax
Reahax
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Yorum yapmayacağım.

Bu görseli haberin yayınlandığı gün eklemiştim. Yayınlandı da. Ne hikmetse birileri tarafından silinmiş.
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PSN_vs_XBOXLive 1 yıl
Arkadaslar uzun uzun yıllar TV'ye seytan icadi, bilgisayara, cocuklarin ders calismasini engelliyor gozuyle bakan cogunlugun oldugu ulkede ne bilimi beklenir ki?
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bluraydisk 1 yıl
Kiyidan köşeden kaçan çalinan 45 50 milyon eurolari 15 20 milyon dolarlari kim içerde tutacak.
Milletin agzina bal çalip dursunlar bakalim
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ie36 1 yıl
Bestaş tetaş norm endiksan zaten üretiyor.saçma haber.
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hlksnrr 1 yıl
Ülkenin statüsü nasıl düştüyse artık vatandaşlar takograf üretildi diye sevinip, gurur duyuyor.
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amadeus99 1 yıl
Oha bu kadar saçma haber olamaz
1-tetaş diye bir firmamız zaten 98'den beri taksimetre ve takograf üretiyor.
2-1 milyar euro ne lan. 1 milyon o.
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interwap 1 yıl
1-2 yıl önce yerli bir firma Türkiye'de ilk defa bu ürünü yapmış. Dün bununla ilgili mesajım vardı. Bugün bakıyorum ve nedense mesajım silinmiş.
Yani Aselsan ilk değil.
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