ASELSAN, 1 milyar Euro'yu ülkede tutacak

ASELSAN, yurt dışına çıkan paranın önüne geçmek ve mevcut bilgi birikimini geliştirmek adına takograf üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyordu. Çalışmalar başarıyla tamamlandı ve sayısal takografın seri üretimine geçildi. ASELSAN’ın yeni ürünü sayesinde takograf ithalatı için harcanan 1 milyar euro dövizin çıkışı engellenecek.
Bilgiler Kriptolu Kaydedilecek
Takograf aracın hız kaydını ve şoförün çalışma süresini kriptolu yapısına kaydediyor. Yetkili ekipler tarafından yapılan kontrollerde şoförün ne kadar süre araç kullandığı ve saniye saniye kaç kilometre hıza ulaştığı bilgisine ulaşılabiliyor.
Eski nesil takograflar, manipülasyonlara son derece açık olduğundan trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. ASELSAN’ın ürettiği sayısal takograflar ve etkili denetim metotlarının buna son vermesi bekleniyor. Araçlar sayesinde çalışma süreleri ve hız ihlalleri şeffaf şekilde izlenebilecek. Eski nesil takografların aksine kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-takografi-1-milyar-avroyu-ulkede-tutacak/994363 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca aselsan dandik bir telsizi bile tasarlayamayıp amerikan markası olan cobra'lara aselsan markasını basarak piyasaya sürmüştür.
Telsiz yahu alt tarafı telsiz. Elektronik mühendisliği okumuş sıradan birinin bile tasarlayabilmesi gereken bir şey.
Ben aselsanı gözümüzde fazla büyüttüğümüzü düşünüyorum. Kendimizi dev aynasında görmek iyi bir şey değil.
6 Yıl öncede aynı haber vardı.bi 6 yıl sonra yine okuruz aynı haberi
Yorum yapmayacağım.
Bu görseli haberin yayınlandığı gün eklemiştim. Yayınlandı da. Ne hikmetse birileri tarafından silinmiş.
Milletin agzina bal çalip dursunlar bakalim
1-tetaş diye bir firmamız zaten 98'den beri taksimetre ve takograf üretiyor.
2-1 milyar euro ne lan. 1 milyon o.
Yani Aselsan ilk değil.
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