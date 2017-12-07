ASELSAN, 1 milyar Euro'yu ülkede tutacak

Türkiye, Avrupa’da çalışan 60 bin araçlık filosuyla uluslararası karayolu taşımacılığında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde ve Avrupa'da yolcu ve yük taşıyan araçlarda takograf kullanma zorunluluğu bulunuyor. Ülkemizde bugüne kadar takograf üretimi yapılmıyordu. Takograf, yurt dışında üç üretici tarafından üretiliyor.

ASELSAN, yurt dışına çıkan paranın önüne geçmek ve mevcut bilgi birikimini geliştirmek adına takograf üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürütüyordu. Çalışmalar başarıyla tamamlandı ve sayısal takografın seri üretimine geçildi. ASELSAN’ın yeni ürünü sayesinde takograf ithalatı için harcanan 1 milyar euro dövizin çıkışı engellenecek.

Bilgiler Kriptolu Kaydedilecek

Takograf aracın hız kaydını ve şoförün çalışma süresini kriptolu yapısına kaydediyor. Yetkili ekipler tarafından yapılan kontrollerde şoförün ne kadar süre araç kullandığı ve saniye saniye kaç kilometre hıza ulaştığı bilgisine ulaşılabiliyor.

Eski nesil takograflar, manipülasyonlara son derece açık olduğundan trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. ASELSAN’ın ürettiği sayısal takograflar ve etkili denetim metotlarının buna son vermesi bekleniyor. Araçlar sayesinde çalışma süreleri ve hız ihlalleri şeffaf şekilde izlenebilecek. Eski nesil takografların aksine kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-takografi-1-milyar-avroyu-ulkede-tutacak/994363