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ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma

Aselsan ile Otokar, önemli bir işbirliğine imza atmaya hazırlanıyor. İki şirket arasında SARP uzaktan komutalı silah sistemlerine ilişkin dev bütçeli bir anlaşma imzalandı. İşte detaylar:
2 yıl
17,7b
1
37
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma
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ASELSAN ile Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. arasında ülke içi güvenliğe ilişkin olarak ihtiyaçların karşılanması adına bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. 35 milyon 640 bin Euro bütçeli anlaşmaya göre “SARP Uzaktan Komuta Yetenekli Silah Sistemi Tedariği” için iki şirket birlikte çalışacak.

Sözleşmeye göre ilk teslimatların 2017 yılı ilk çeyreği içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede ASELSAN’ın SARP adı verilen ve uzaktan kumanda ile çalışan silah sistemi, OTOKAR’ın savunma sanayii odağında üretilmiş araçlarına entegre edilecek ve ülke içindeki olası tehditlere karşı kullanılacak.

ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma
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SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

Taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine karşı kullanılması odağında geliştirilen SARP sistemi, ASELSAN’ın özel olarak üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Hareket ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar da takılabiliyor. Bu silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. 12.7 mm için 4000 adet, 7.62 için 1000 adet, otomatik bomba atar içinse 96 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor.

Sağa ve sola 360 derece dönüş açısı bulunan SARP ile uzaktan kumandalı olarak hareket halindeki hedeflere atış yapılabiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemi ile desteklenen ekipman, otomatik hedef takibi balistik hesaplama, mesafe ölçme, harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon gibi olanaklara sahip.

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile ortaya çıkan anlaşmanın detaylarına, kaç adet araca bu ekipmanın entegre edileceğine ve otokarın hangi modellerinin bu anlaşma kapsamında kullanılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.


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Ketsue 2 yıl en beğenilen
Güzel haber.
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TroppX 2 yıl
sevindirici
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9600_G_T 2 yıl
bu serefsiz feto yillardir bu it yuzunden teknoloji yakalayamadik.simdi cok sukur teknolojimiz ilerliyor.Saol reis.
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SUAVI 2 yıl
"12.7 mm için 4000 adet, 7.62 için 1000 adet, otomatik bomba atar içinse 96 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor."
Hepsini ayni anda tasiyabiliyor mu? Tasiyamiyorsa 12.7 ve 7.62 yer degismesi lazim degil mi?
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maverick0 2 yıl SUAVI
SUAVI
"12.7 mm için 4000 adet, 7.62 için 1000 adet, otomatik bomba atar içinse 96 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor."
Hepsini ayni anda tasiyabiliyor mu? Tasiyamiyorsa 12.7 ve 7.62 yer degismesi lazim degil mi?

Orda muhtemelen bir yazım hatası var. 12,7 için 400 7,62 için 1000 olması gerekiyor. Hepsini aynı anda taşıyamaz üzerine tek silah monte edilebildiği için. Hangisi varsa onun mühimmatını yükler
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Kaiserslautern34 2 yıl
Çok fazla da ileri gitmeyin. Mâlum ülkede anında tüm silahlar bize sıkılabiliyor !!
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TaymekHoldem 2 yıl
hiçbirşey geç değil. türkler yaptımı tam yapar. Elin uşakları yapmış yapacağı kadar ama yapacak birşey yok yavaş yavaş.
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crazywinner3 2 yıl
Daha habere girmeden anladım yazarını. Durmadan milleti gazlama peşindesin, tamam milliyetçisin anlıyorum fakat ülkemizde teknoloji parça montajından ileri gitmez bu saatten sonra. Yanlış anlasılmasın aselsan'a bok atmıyorum gayet değerli muhendislerimiz var fakat imkan yok. Yıllar önce yatırım yapılması, eğitim sisteminin komple değiştirilmesi gerekiyordu dolayısıyla bu tür haberler bir şey ifade etmiyor bana.
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muratkaya 2 yıl crazywinner3
crazywinner3
Daha habere girmeden anladım yazarını. Durmadan milleti gazlama peşindesin, tamam milliyetçisin anlıyorum fakat ülkemizde teknoloji parça montajından ileri gitmez bu saatten sonra. Yanlış anlasılmasın aselsan'a bok atmıyorum gayet değerli muhendislerimiz var fakat imkan yok. Yıllar önce yatırım yapılması, eğitim sisteminin komple değiştirilmesi gerekiyordu dolayısıyla bu tür haberler bir şey ifade etmiyor bana.

Bu neyin kafası?

Buna benzer ve daha ileri teknolojiye sahip silahlar ülkemizde yerlilik oranı diğer ülkelere kıyasla çok yüksek şekilde zaten üretiliyor.
Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar gelişmiş bir silah sanayimiz var.
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yahobea 2 yıl
sevinsem mi yoksa üzülsem mi karar verenedim
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EtrüskTürkü 2 yıl
Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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erturkcan2 2 yıl
Çok güzel Sarp sistemi daha da geliştirilir umarız
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BARIŞ55 2 yıl
Montajcı ile kopyacı birleşmiş.

Yönetim, toplum ne halde, medya ise milleti gazlamanın derdinde.
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BiilimAdamı 2 yıl
bu darbe olaylarından sonra gelen düşündürücü bir haber bence, tamam eyvallah bundan sonra ki olası olaylar için işe yarayabilir ama ya şuan bu devleti yöneten yönetim yarın öbür gün değiştiği zaman bu tanklar uçaklar kendi kendine kalkıp milleti taramasın yada askeriye dışından tc yönetimi dışından birileri bunları kontrol altına almasın.
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tobepeople 2 yıl
Yazılımı çaldırma ihtimaline karşı üzerine manuel kapatma butonunu ihmal etmezler umarım! Akıl edeceklerini sanmıyorum ama...
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muratkaya 2 yıl tobepeople
tobepeople
Yazılımı çaldırma ihtimaline karşı üzerine manuel kapatma butonunu ihmal etmezler umarım! Akıl edeceklerini sanmıyorum ama...

İnanılmaz ileri düzey bir mühendislik bilgisi olduğu için ASELSAN mühendislerinin bunu hesaba katabileceklerinden şüpheliyim. Bence gidip bizzat söyleyin. Gitmeden yanınızda bir lamba düğmesi de götürün taksınlar.
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BekirTemel 2 yıl
tebrikler
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