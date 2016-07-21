ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma

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ASELSAN ile Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. arasında ülke içi güvenliğe ilişkin olarak ihtiyaçların karşılanması adına bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. 35 milyon 640 bin Euro bütçeli anlaşmaya göre “SARP Uzaktan Komuta Yetenekli Silah Sistemi Tedariği” için iki şirket birlikte çalışacak.

Sözleşmeye göre ilk teslimatların 2017 yılı ilk çeyreği içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede ASELSAN’ın SARP adı verilen ve uzaktan kumanda ile çalışan silah sistemi, OTOKAR’ın savunma sanayii odağında üretilmiş araçlarına entegre edilecek ve ülke içindeki olası tehditlere karşı kullanılacak.

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SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

Taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine karşı kullanılması odağında geliştirilen SARP sistemi, ASELSAN’ın özel olarak üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Hareket ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar da takılabiliyor. Bu silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. 12.7 mm için 4000 adet, 7.62 için 1000 adet, otomatik bomba atar içinse 96 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor.

Sağa ve sola 360 derece dönüş açısı bulunan SARP ile uzaktan kumandalı olarak hareket halindeki hedeflere atış yapılabiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemi ile desteklenen ekipman, otomatik hedef takibi balistik hesaplama, mesafe ölçme, harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon gibi olanaklara sahip.

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile ortaya çıkan anlaşmanın detaylarına, kaç adet araca bu ekipmanın entegre edileceğine ve otokarın hangi modellerinin bu anlaşma kapsamında kullanılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.