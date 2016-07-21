ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma

Sözleşmeye göre ilk teslimatların 2017 yılı ilk çeyreği içinde tamamlanması hedefleniyor. Projede ASELSAN’ın SARP adı verilen ve uzaktan kumanda ile çalışan silah sistemi, OTOKAR’ın savunma sanayii odağında üretilmiş araçlarına entegre edilecek ve ülke içindeki olası tehditlere karşı kullanılacak.
SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi
Taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine karşı kullanılması odağında geliştirilen SARP sistemi, ASELSAN’ın özel olarak üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Hareket ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar da takılabiliyor. Bu silahlar arasında 12.7mm makinalı tüfek, 7.62mm makinalı tüfek ve 40mm otomatik bomba atar bulunuyor. 12.7 mm için 4000 adet, 7.62 için 1000 adet, otomatik bomba atar içinse 96 adet mühimmat kapasitesi bulunuyor.
Sağa ve sola 360 derece dönüş açısı bulunan SARP ile uzaktan kumandalı olarak hareket halindeki hedeflere atış yapılabiliyor. Gece ve gündüz görüş sistemi ile desteklenen ekipman, otomatik hedef takibi balistik hesaplama, mesafe ölçme, harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon gibi olanaklara sahip.
ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile ortaya çıkan anlaşmanın detaylarına, kaç adet araca bu ekipmanın entegre edileceğine ve otokarın hangi modellerinin bu anlaşma kapsamında kullanılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
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Hepsini ayni anda tasiyabiliyor mu? Tasiyamiyorsa 12.7 ve 7.62 yer degismesi lazim degil mi?
Orda muhtemelen bir yazım hatası var. 12,7 için 400 7,62 için 1000 olması gerekiyor. Hepsini aynı anda taşıyamaz üzerine tek silah monte edilebildiği için. Hangisi varsa onun mühimmatını yükler
Bu neyin kafası?
Buna benzer ve daha ileri teknolojiye sahip silahlar ülkemizde yerlilik oranı diğer ülkelere kıyasla çok yüksek şekilde zaten üretiliyor.
Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar gelişmiş bir silah sanayimiz var.
Yönetim, toplum ne halde, medya ise milleti gazlamanın derdinde.
İnanılmaz ileri düzey bir mühendislik bilgisi olduğu için ASELSAN mühendislerinin bunu hesaba katabileceklerinden şüpheliyim. Bence gidip bizzat söyleyin. Gitmeden yanınızda bir lamba düğmesi de götürün taksınlar.
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