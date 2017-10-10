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Çin'in dev teleskobu iki pulsar keşfetti

Çin'in, geçtiğimiz yıl eylül ayında kullanmaya başladığı 500 metre çapındaki devasa teleskobu, Samanyolu galaksisinde iki adet pulsar(atarca yıldız) keşfetti.
1 yıl
5,3b
1
7
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in dev teleskobu iki pulsar keşfetti
 

Çin, 2011 yılında yapımına başlanan ve toplam 180 milyon dolara mal olan dev teleskobunu geçtiğimiz eylül ayında kullanmaya başlamıştı. Tienyan(Gök Gözü) isimli Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST), 500 metrelik çapıyla dünyanın en büyük radyo teleskobu unvanının da sahibi olmuştu. Yaklaşık bir yıldır teleskobu test eden Çinli bilim insanları, bugün yaptıkları açıklama ile teleskop sayesinde iki pulsar(atarca yıldız) keşfettiklerini duyurdu.


Avustralya da Teyit Etti 

Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi(NAOC)'nden yapılan açıklamaya göre pulsarlardan ilki 22 Ağustos ikincisi ise 25 Ağustos tarihinde radyo teleskobun taraması sırasında keşfedildi ve keşif daha sonra Avustralya'daki radyo teleskobu tarafından da doğrulandı. NAOC, J1859-01 ve J1931-01 olarak adlandırılan pulsarların Dünya'ya olan uzaklıklarının sırasıyla 16.000 ve 4.000 ışıkyılı olduğunu kaydetti. 


Keşifle ilgili Çin'in medya organı Xinhua'ya açıklama yapan FAST projesinin Genel direktör Yardımcısı Peng Bo, teleskopların deneme sürecinin genellikle 3 ile 5 yıl arasında sürdüğünü kaydederken sadece bir yıllık bir geçmişe sahip olan Tianyan'ın iki adet pulsar keşfetmesinin heyecan verici olduğunu açıkladı. Tienyan'in iki yıl daha test sürecinde tutulacağı ve ardından gökyüzü araştırmalarında bilim insanlarına katkı sunmaya devam edeceği belirtiliyor.


Son zamanlarda gökyüzü ve uzay araştırmaları için önemli adımlar atan Çin, yerçekimi dalgalarını takip edebilmek için dünyanın en yüksek irtifalı teleskobunun da inşasına başlamış durumda. Tienyen'e kıyasla daha az yer kaplayacak olan teleskop, Tibet'te deniz seviyesinden yaklaşık 5000 metre yükseklikte konumlandırılacak. 


http://www.ibtimes.com/chinas-fast-radio-telescope-discovers-2-pulsars-during-1-year-trial-run-2599246 Yorum Yaz
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hanox 1 yıl
Çin bomba gibi geliyor be ,ameriga 'nın vay haline, helal olsun Çin'e
Çin kardeş ayıran galleş :)
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ADANAL1 1 yıl
Battlefield 4 te oynadığımız yer :)
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Chagotta 1 yıl ADANAL1
ADANAL1

Battlefield 4 te oynadığımız yer :)


:)
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TheStarBox 1 yıl
Ben halen daha bu gök gözlemcilerinin 16000 ışık yılı uzaklıkta ne aradığını yada orada bir yıldız bulmak ile insanlığa nasıl bir katkı sağladığını anlamıyorum.
Ulan bakacaksan 1 ışık yılı maksimum 3-5 ışık yılı uzağa bak gerisi zaten masaüstü background u yani

Işık hızıyla gitsen (ki imkansız bkz e=mc^2) 16 BİN!!! Yıl sürüyor! İnsanlık tarihinden eski yildiz. Belki şuan orada bile değil o yıldız.
Işığı bize yeni gelmiş şuanda ne halde kim bilir
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OverClocK1ng 1 yıl
Pulsar 150NS ile Pulsar 200NS mi?...
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Marquis-de-Sade` 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Pulsar 150NS ile Pulsar 200NS mi?...

youtube.com/...
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